8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél

A gyerekbarát hotelek, resortok igazi megmentők tudnak lenni, ha családi nyaralásról van szó, hiszen rengeteg olyan plusz szolgáltatással, felszereléssel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a gyerekekkel (különösen a kisebbekkel) való vakációt. A képzeletbeli skála másik felén pedig ott vannak a felnőttbarát szállodák, ahol gyerekvendégeket nem fogadnak. Vannak, akik ezen megbotránkoznak, hogy miért kell egy hotelból „kitiltani” a kisebbeket, vagy azt hiszik, hogy csak a tudatosan gyermektelenek – rosszindulatúbb kommentelők szerint a besavanyodott emberek – választják ezeket a hoteleket, akik „más gyerekeit sem hajlandóak elviselni nyaralás alatt”. Az igazság azonban az, hogy a gyerekbarát és a felnőttbarát szállodák törzsközönsége között bőven van átfedés, hiszen utóbbiba is járnak szülők, ha éppen csemetéik nélkül szeretnének eltölteni néhány napot – ráadásul olyan helyen, ahol a csend és a nyugalom nem ritka vendég, hanem állandó lakó.

A felnőttbarát hotelek előnyei egy anyuka szemével

Nemrég a Mesélj, Anyukám! szeptemberi adásában beszélgettünk a gyerekek nélküli utazásról, és elmeséltem, hogy év elején megengedtünk magunknak a férjemmel egy hosszú hétvégét egy felnőttbarát hotelben. Azért esett ilyenre a választásunk, és nem egy „sima” wellness szállodára, mert szerettük volna erre az időre a lehető leginkább kizárni a fejünkből a gyerekeket, és egymásra koncentrálni. Erre ugyanis az év nagy részében úgysincs lehetőségünk, nagycsaládosként az életünk a gyermekek körül forog. Nem voltak olyan pillanatok, hogy a gyerekmedencét vagy különféle, kicsiknek szánt programokat nézve átsuhanna a fejünkben, hogy „Bárcsak elhoztuk volna őket is, biztos nagyon élvezték volna ezt meg azt”, esélyt sem adtunk ezúttal az anyai és apai bűntudatnak. És igen, nem hiányzott az „Anyaaaaa!” visítás sem, amire akaratlanul is állandóan felkapom a fejem.

Nem bántuk persze azt sem, hogy a folyosón nem rohangálnak a gyerekek, a szomszéd szobából nem hallatszik át egy éppen felsíró baba, vacsora közben pedig maximum az élő zene vagy az evőeszközök csilingelése hallatszik, gyerekzsivaj nem. Bevallom, mindez az otthoni hétköznapok után felüdülés füleinknek és az idegrendszerünknek. A szemünk is kikapcsolódhatott, hiszen a színes gyerekjátékok, kicsikre hangolt dekoráció helyett felnőttekre hangolt enteriőrben gyönyörködhetett néhány napig, a vizuális zaj csökkentése pedig bizonyítottan pozitív hatással van a stressz-szintünkre és agyunkra.

Ha neked is kedved támadna egy gyerekmentes kiruccanásra, az alábbi hotelekben biztosított a nyugodt feltöltődés:

