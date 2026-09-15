Promóciók
8 étel a ’90-es évekből, amitől azonnal rád tör a nosztalgia
Forrás: Getty Images
8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt
A Disney tökéletesre csiszolt gyereksztárjai közül meglepően sokan csak évekkel később merték igazán felvállalni, kik is ők valójában.
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Heti horoszkóp szeptember 14-20.: az Oroszlánoknak komoly döntést kell hozniuk, a Bakok kissé elveszettnek érzik magukat
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Meghan Markle és Harry herceg éveken át hazudhattak a világnak: saját magukat buktatták le
A sussexi hercegné legújabb Instagram posztja a tökéletes példája annak, hogy milyen az, ha valaki öngólt rúg...
A genetika nem viccel: apja klónjának nevezik Cillian Murphy fiát, hihetetlen a hasonlóság
Na, erre mondják, hogy az alma NAGYON NEM esett messze a fájától.
Azt tudjuk, hogy az illatok és a memória különleges kapcsolatban állnak egymással, hiszen az agyban a szaglási ingerek az érzelmekért és emlékekért felelős rendszerbe futnak be. Így egyáltalán nem véletlen, ha mondjuk a pár évvel ezelőtt használt kedvenc illatodról azonnal az akkori nyaralásod emlékei villannak be. De az ízek is legalább ennyire szoros kapcsolatban állnak a memóriával, így egy-egy nosztalgikus étel elfogyasztása könnyen eszedbe juttathatja gyerekkorod nagyinál töltött nyarait. Ha pedig Magyarországon voltál gyerek a ’90-es években, akkor jó eséllyel társítasz konkrét emlékeket is néhány olyan ételhez, amely nem konkrétan ebben az időszakban keletkezett, viszont nagyon gyakorinak számított. Olyan ételeket gyűjtöttünk össze, melyek a ’90-es évek gyerekei számára már teljesen hétköznapinak számítottak: ott voltak az iskolai menzákon vagy a nagyszülők fazékjában. Míg manapság a matcha vagy épp a pisztáciás édességek kerültek előtérbe, pár évtizeddel ezelőtt még teljesen más alapanyagok és kaják számítottak általánosnak.
Jöjjön 8 étel, aminek már a neve hallatán is előtörhetnek a gyerekkori emlékek.
Grízes tészta
Porcukorral és egy hatalmas kanál lekvárral – lehetőleg úgy, hogy a végére már szinte lehetetlen legyen eldönteni, hol végződik a tészta, és hol kezdődik a lekvár. A grízes tészta a magyar menzák egyik megkerülhetetlen klasszikusa volt. Volt, aki rajongott érte, más már az étkező ajtajában tudta az illatából, hogy aznap inkább kihagyja az ebédet. Egy biztos: a '90-es évek iskolai menzáját nehéz lenne elképzelni nélküle.
Tejbegríz kakaóporral
És természetesen nem akárhogyan: a kakaóport vastagon kellett rászórni, aztán mindenki a saját módszerére esküdött: volt, aki gondosan belekeverte, más egészen a végéig érintetlenül hagyta a kakaós felső réteget. Az egyik legegyszerűbb étel, mégis kevés fogás képes ilyen gyorsan visszarepíteni a gyerekkorba.
Párizsis melegszendvics
A mai kovászos kenyerek és gourmet szendvicsek világában már-már gasztronómiai időutazásnak számít, de egykor nem kellett sok a boldogsághoz: kenyér, párizsi, sajt, esetleg egy kis ketchup, majd irány a sütő. Ha pedig még melegszendvicskrém is került elő a kamrából, már szinte ünnepi vacsoráról beszélhettünk.
Piskótakocka csoki öntettel
A menzás desszertek királynője. A puha piskótára kerülő rengeteg csokoládés öntet még azt is képes volt feledtetni velünk, mi volt előtte a leves. A piskótakocka a grízes tésztával és a tejbegrízzel együtt azok közé a fogások közé tartozik, amelyeket ma is rendszeresen a retró magyar menza klasszikusaiként emlegetünk.
Mirelit pizza rengeteg plusz sajttal
A '90-es években a pizza még egészen más élmény volt, mint ma. Nem nápolyi tésztáról, hosszú kelesztésről és prémium feltétekről beszélgettünk, hanem arról, hogyan lehet a fagyasztóból előkerülő pizzát felturbózni. Egy kis plusz sajt, sonka vagy ketchup a tetejére, és már kész is volt a hétvégi vacsora.
Paprikás krumpli virslivel
Kevés étel idézi fel annyira a régi, egyszerű családi vacsorákat, mint egy nagy lábas paprikás krumpli. Krumpli, hagyma, pirospaprika, néhány karika virsli vagy kolbász – nem kellett hozzá különleges alapanyag, mégis az egész család jóllakott belőle. Friss kenyérrel és savanyúsággal volt az igazi, és persze másnap újramelegítve sokak szerint még finomabb lett. Nem a '90-es évek találmánya, mégis tökéletesen illik abba az otthonos, egyszerű konyhába, amelyre sokan emlékszünk az évtizedből.
Krumplis tészta
Kockatészta, puhára főtt krumpli, hagyma és rengeteg pirospaprika: a krumplis tészta tipikusan az az étel, amelyhez nem kellett hosszú bevásárlólista, mégis rendszeresen az asztalra került. Iskolai menzán éppúgy találkozhattunk vele, mint otthon, és szinte kötelező volt mellé valamilyen savanyúság – csemegeuborka vagy kovászos uborka nélkül valahogy nem volt az igazi. Gyerekként valószínűleg nem gondoltunk bele, mennyire egyszerű fogás, csak azt tudtuk, hogy egy nagy tányérral pillanatok alatt el lehet tüntetni belőle. Ma pedig már az illata is elég lehet ahhoz, hogy visszarepítsen a nagyszülők konyhájába vagy egy régi menzás ebédhez.
Tojásos nokedli fejes salátával
Ha volt párosítás, amelyet szinte elképzelhetetlen volt különválasztani, akkor az a tojásos nokedli és az ecetes-cukros fejes saláta. A frissen szaggatott nokedlit tojással forgatták össze, mellé pedig jött a hideg, ropogós saláta az összetéveszthetetlen édeskés-savanykás lével. Ez sem kifejezetten a '90-es évek étele, mégis sok családban rendszeresen került az asztalra, így egy egész generáció számára összekapcsolódhatott a gyerekkori ebédek emlékével. Ráadásul éppen az egyszerűségében van a varázsa: néhány hétköznapi alapanyagból készült, mégis olyan ízkombináció, amelyet évtizedekkel később is azonnal felismernénk.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
15 nagyon para horrorfilm a 2000-es évekből, ami még mindig lekörözhetetlen
Nem véletlen, hogy ezeket a filmeket még most is bármikor újranéznénk!
Ezek voltak az Emmy-gála legmeghökkentőbb szettjei, amiket a netezők 1 perc alatt szétszedtek
Shailene Woodley szettje egyértelműen minden worst dressed listán első helyen szerepelt. Te egyetértesz?
Ők voltak a 2026-os Emmy-gála legmenőbb sztárpárjai: okkal beszél mindenki Tom Holland és Zendaya párosáról
Nézd csak, mennyi híres kismama érkezett az Emmy-gálára idén!
9 színész a Szex és New Yorkból, aki már elhunyt
Ők azok, akik a sorozat óta már sajnos elhunytak.
A filmrajongók imádni fogják: ezen a térképen megnézheted, milyen film forgott a közeledben
Egy új interaktív térképen pillanatok alatt megnézheted, milyen filmeket és sorozatokat forgattak a közeledben – csak aztán ne lepődj meg, ha órák múlva is ezt böngészed.
5 étel, ami jobban tönkreteszi az alvásodat, mint ha lefekvés előtt innál egy csésze kávét
A délutáni kávét már rég elhagytad, mégis nehezen alszol el? Könnyen lehet, hogy a kedvenc vacsorád vagy a sorozat mellé bekészített nasid sem segít a helyzeten.