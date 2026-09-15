8 étel a ’90-es évekből, amitől azonnal rád tör a nosztalgia

Azt tudjuk, hogy az illatok és a memória különleges kapcsolatban állnak egymással, hiszen az agyban a szaglási ingerek az érzelmekért és emlékekért felelős rendszerbe futnak be. Így egyáltalán nem véletlen, ha mondjuk a pár évvel ezelőtt használt kedvenc illatodról azonnal az akkori nyaralásod emlékei villannak be. De az ízek is legalább ennyire szoros kapcsolatban állnak a memóriával, így egy-egy nosztalgikus étel elfogyasztása könnyen eszedbe juttathatja gyerekkorod nagyinál töltött nyarait. Ha pedig Magyarországon voltál gyerek a ’90-es években, akkor jó eséllyel társítasz konkrét emlékeket is néhány olyan ételhez, amely nem konkrétan ebben az időszakban keletkezett, viszont nagyon gyakorinak számított. Olyan ételeket gyűjtöttünk össze, melyek a ’90-es évek gyerekei számára már teljesen hétköznapinak számítottak: ott voltak az iskolai menzákon vagy a nagyszülők fazékjában. Míg manapság a matcha vagy épp a pisztáciás édességek kerültek előtérbe, pár évtizeddel ezelőtt még teljesen más alapanyagok és kaják számítottak általánosnak.

Jöjjön 8 étel, aminek már a neve hallatán is előtörhetnek a gyerekkori emlékek.

Grízes tészta

Porcukorral és egy hatalmas kanál lekvárral – lehetőleg úgy, hogy a végére már szinte lehetetlen legyen eldönteni, hol végződik a tészta, és hol kezdődik a lekvár. A grízes tészta a magyar menzák egyik megkerülhetetlen klasszikusa volt. Volt, aki rajongott érte, más már az étkező ajtajában tudta az illatából, hogy aznap inkább kihagyja az ebédet. Egy biztos: a '90-es évek iskolai menzáját nehéz lenne elképzelni nélküle.

Tejbegríz kakaóporral

És természetesen nem akárhogyan: a kakaóport vastagon kellett rászórni, aztán mindenki a saját módszerére esküdött: volt, aki gondosan belekeverte, más egészen a végéig érintetlenül hagyta a kakaós felső réteget. Az egyik legegyszerűbb étel, mégis kevés fogás képes ilyen gyorsan visszarepíteni a gyerekkorba.

Párizsis melegszendvics

A mai kovászos kenyerek és gourmet szendvicsek világában már-már gasztronómiai időutazásnak számít, de egykor nem kellett sok a boldogsághoz: kenyér, párizsi, sajt, esetleg egy kis ketchup, majd irány a sütő. Ha pedig még melegszendvicskrém is került elő a kamrából, már szinte ünnepi vacsoráról beszélhettünk.

Piskótakocka csoki öntettel

A menzás desszertek királynője. A puha piskótára kerülő rengeteg csokoládés öntet még azt is képes volt feledtetni velünk, mi volt előtte a leves. A piskótakocka a grízes tésztával és a tejbegrízzel együtt azok közé a fogások közé tartozik, amelyeket ma is rendszeresen a retró magyar menza klasszikusaiként emlegetünk.

Mirelit pizza rengeteg plusz sajttal

A '90-es években a pizza még egészen más élmény volt, mint ma. Nem nápolyi tésztáról, hosszú kelesztésről és prémium feltétekről beszélgettünk, hanem arról, hogyan lehet a fagyasztóból előkerülő pizzát felturbózni. Egy kis plusz sajt, sonka vagy ketchup a tetejére, és már kész is volt a hétvégi vacsora.

Paprikás krumpli virslivel

Kevés étel idézi fel annyira a régi, egyszerű családi vacsorákat, mint egy nagy lábas paprikás krumpli. Krumpli, hagyma, pirospaprika, néhány karika virsli vagy kolbász – nem kellett hozzá különleges alapanyag, mégis az egész család jóllakott belőle. Friss kenyérrel és savanyúsággal volt az igazi, és persze másnap újramelegítve sokak szerint még finomabb lett. Nem a '90-es évek találmánya, mégis tökéletesen illik abba az otthonos, egyszerű konyhába, amelyre sokan emlékszünk az évtizedből.

Krumplis tészta

Kockatészta, puhára főtt krumpli, hagyma és rengeteg pirospaprika: a krumplis tészta tipikusan az az étel, amelyhez nem kellett hosszú bevásárlólista, mégis rendszeresen az asztalra került. Iskolai menzán éppúgy találkozhattunk vele, mint otthon, és szinte kötelező volt mellé valamilyen savanyúság – csemegeuborka vagy kovászos uborka nélkül valahogy nem volt az igazi. Gyerekként valószínűleg nem gondoltunk bele, mennyire egyszerű fogás, csak azt tudtuk, hogy egy nagy tányérral pillanatok alatt el lehet tüntetni belőle. Ma pedig már az illata is elég lehet ahhoz, hogy visszarepítsen a nagyszülők konyhájába vagy egy régi menzás ebédhez.

Tojásos nokedli fejes salátával

Ha volt párosítás, amelyet szinte elképzelhetetlen volt különválasztani, akkor az a tojásos nokedli és az ecetes-cukros fejes saláta. A frissen szaggatott nokedlit tojással forgatták össze, mellé pedig jött a hideg, ropogós saláta az összetéveszthetetlen édeskés-savanykás lével. Ez sem kifejezetten a '90-es évek étele, mégis sok családban rendszeresen került az asztalra, így egy egész generáció számára összekapcsolódhatott a gyerekkori ebédek emlékével. Ráadásul éppen az egyszerűségében van a varázsa: néhány hétköznapi alapanyagból készült, mégis olyan ízkombináció, amelyet évtizedekkel később is azonnal felismernénk.