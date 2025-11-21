Szépség
Az egészséges és szép mosolyért: 8 élelmiszer, ami jót tesz a fogaidnak
Forrás: Envato/YuriArcursPeopleimages
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.
A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka
Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...
4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik
Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
Bevallom, én is azok közé tartozom, akik nem rajonganak a fogorvosi székért – mert hát ki szeretné, ha valaki könyékig turkálna a szájában mindenféle ijesztő eszközzel? Persze ez nem jelenti azt, hogy el lehetne kerülni: évente legalább egyszer én is becsülettel eljárok kontrollra. Fogat mosok, ahányszor és ahogyan kell, a fogselyem sem idegen, de a fogköztisztítóval valahogy sosem barátkoztam meg – egészen addig, amíg a fogorvosom szelíden rám nem pirított, és el nem magyarázta, mennyi kárt okozok a fogaimnak, ha kihagyom.
Akkor mesélt arról is, hogy nem elég ismernünk a káros ételeket, hanem érdemes tudni, melyek azok, amik tényleg jót tesznek a szájhigiéniának, a fogainknak és az ínyünknek is. Mert bizony vannak olyan szuperélelmiszerek, amelyek rendszeres fogyasztása szó szerint mosolyt csal az arcunkra, és jótékony hatással vannak fogaink egészségére.
De mielőtt rátérnék a fogbarát finomságokra, vegyük át gyorsan még egyszer (biztos, ami tuti alapon), mik a fogak legnagyobb ellenségei! Az első továbbra is a cukor, főleg az üdítőkben, édességekben és péksütikben megbújó finomított változat. A savas italok – mint a kóla, a gyümölcslevek vagy a túl sok citromos víz – szintén gyengítik a fogzománcot, míg a ragacsos, kemény vagy színezett ételek (pl. karamella, chips, vörösbor) hosszú távon elszínezhetik vagy károsíthatják a fogakat. És persze ott van még a két főbűnös: az alkohol és a dohányzás, amelyek együtt igazi gyilkos párost alkotnak a mosolyunk ellen.
Galériánkban most olyan élelmiszereket mutatunk, melyeket érdemes fogyasztanod, ha fontos számodra a fogaid egészsége!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!
Meglepő lett az eredmény!
15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
8 dolog, ami csak a felnőttfilmekben igaz a nőkre, a valóságban nem
A legtöbbünk első szexuális élménye valójában nem volt más, mint egy szemérmesen megnyitott böngészőablak valamikor éjfél után, a takaró alatt.
A téli alapdarab, amit muszáj beszerezned: itt van a mamuszcipő időszaka
Te imádod vagy utálod? A mamuszcipővel kapcsolatban nincsenek átmeneti érzések, csak nagy szerelem vagy épp ellenkezőleg...