Az egészséges és szép mosolyért: 8 élelmiszer, ami jót tesz a fogaidnak

Bevallom, én is azok közé tartozom, akik nem rajonganak a fogorvosi székért – mert hát ki szeretné, ha valaki könyékig turkálna a szájában mindenféle ijesztő eszközzel? Persze ez nem jelenti azt, hogy el lehetne kerülni: évente legalább egyszer én is becsülettel eljárok kontrollra. Fogat mosok, ahányszor és ahogyan kell, a fogselyem sem idegen, de a fogköztisztítóval valahogy sosem barátkoztam meg – egészen addig, amíg a fogorvosom szelíden rám nem pirított, és el nem magyarázta, mennyi kárt okozok a fogaimnak, ha kihagyom.

Akkor mesélt arról is, hogy nem elég ismernünk a káros ételeket, hanem érdemes tudni, melyek azok, amik tényleg jót tesznek a szájhigiéniának, a fogainknak és az ínyünknek is. Mert bizony vannak olyan szuperélelmiszerek, amelyek rendszeres fogyasztása szó szerint mosolyt csal az arcunkra, és jótékony hatással vannak fogaink egészségére.

De mielőtt rátérnék a fogbarát finomságokra, vegyük át gyorsan még egyszer (biztos, ami tuti alapon), mik a fogak legnagyobb ellenségei! Az első továbbra is a cukor, főleg az üdítőkben, édességekben és péksütikben megbújó finomított változat. A savas italok – mint a kóla, a gyümölcslevek vagy a túl sok citromos víz – szintén gyengítik a fogzománcot, míg a ragacsos, kemény vagy színezett ételek (pl. karamella, chips, vörösbor) hosszú távon elszínezhetik vagy károsíthatják a fogakat. És persze ott van még a két főbűnös: az alkohol és a dohányzás, amelyek együtt igazi gyilkos párost alkotnak a mosolyunk ellen.

Galériánkban most olyan élelmiszereket mutatunk, melyeket érdemes fogyasztanod, ha fontos számodra a fogaid egészsége!

Az ÉVA Magazin írása.