Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

8 dolog, amit soha ne tisztíts ecettel - többet árthatsz vele, mint hinnéd

#Házi praktikák
#Takarítás
#ecet
#ecet használat
Barbara
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 11:29

Forrás: Unsplash

8 dolog, amit soha ne tisztíts ecettel - többet árthatsz vele, mint hinnéd
A nap cikke

8 filmes szerelem, ami a való életben is folytatódott – De nem mindegyik sztori tündérmese

Van, amikor annyira működik két színész között a kémia a vásznon, hogy a kamerák leállása után sem tudják csak úgy kikapcsolni.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...
Olvasd el!

Havi horoszkóp szeptember: a Kosokat szokatlan dolog foglalkoztatja, az Ikrek sikert sikerre halmoznak

Szeptemberben is számos változás, izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 2.: a Rákokra kényes beszélgetés vár, a Skorpiók számára új lehetőség kínálkozik

A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Ez az ártatlannak tűnő szokás lassan tönkreteheti az összes barátságodat: szinte mindenki elköveti ezt a hibát

Hónapokig nem találkoztok a legjobb barátnőddel, aztán két óra alatt megpróbáljátok behozni a lemaradást egymás életéből… Ismerős? A jelenségnek már neve is van, és könnyedén véget is vethet a kapcsolatotoknak!

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp szeptember: a Kosokra különleges találkozás vár, a Rákok szorosabbra fűzhetik a szálakat valakivel

Ármány? Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? A csillagok szeptemberre is tartogatnak izgalmas és váratlan fordulatokat a szerelemben, érdemes tehát elolvasnod a havi szerelmi horoszkópot!

Olvasd el!

Ezt irigylik tőled titokban mások a csillagjegyed szerint

A csillagjegyed azt is elárulhatja, mi az a tulajdonságod, amire mások titokban vágynak.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az ecet igazi takarítási jolly jokernek tűnhet, de van néhány felület és háztartási eszköz, amelynek nagyon nem tesz jót - sőt, akár maradandó kárt is okozhatsz vele.

Ha létezik alapanyag, amit a házi takarítási praktikák koronázatlan királynőjének nevezhetnénk, az minden bizonnyal az ecet lenne. Vízkő? Ecet. Foltos csaptelep? Ecet. Kellemetlen szagok? Valaki szinte biztosan azt fogja tanácsolni az interneten, hogy kapd elő az ecetes üveget. Nem véletlenül ennyire népszerű: savasságának köszönhetően tényleg remekül elbánhat bizonyos lerakódásokkal és szennyeződésekkel. Pont ugyanez a savasság azonban a gyenge pontja is. Vannak olyan anyagok, bevonatok és alkatrészek, amelyek egyszerűen nem bírják, így az ártatlannak tűnő DIY tisztítószer matt foltokat, sérült felületeket vagy akár drága javítást is hagyhat maga után. A szakértők ezért összegyűjtötték azokat a dolgokat, amelyeken jobb messziről elkerülni az ecetet.

És mielőtt nekiállnál bárminek: ecetet soha ne keverj hipóval vagy más klóros fehérítővel. A reakciójukból mérgező klórgáz szabadulhat fel, amely belélegezve komoly egészségügyi veszélyt jelent.

1. Fa padló és fabútorok

Lehet, hogy elsőre tökéletes ötletnek tűnik egy kis hígított ecettel áttörölni a parkettát vagy az étkezőasztalt, de hosszú távon könnyen megbánhatod. Az ecet sava ugyanis megtámadhatja a fa felületén lévő viasz- vagy más védőréteget, amitől az addig fényes felület idővel fakóvá, mattá válhat. A kezeletlen fa sem jobb jelölt: ha nedvességet szív magába, megduzzadhat vagy deformálódhat. Ha nem vagy biztos benne, pontosan milyen bevonat van a bútorodon vagy a padlódon, inkább válassz kifejezetten fához készült tisztítószert. Az a pár percnyi plusz óvatosság lényegesen olcsóbb, mint egy parketta felújítása.

2. Rozsdamentes acél háztartási gépek

Itt egy kicsit trükkösebb a helyzet, mert hígított ecetet valóban szoktak rozsdamentes acél tisztítására használni. A szakértők azonban azt tanácsolják, hogy a hűtő, sütő vagy más rozsdamentes acél háztartási gép külsején ne ez legyen az automatikus választás. Ennek oka, hogy a készülékeken különböző speciális felületkezelések és bevonatok lehetnek, amelyeket a savas tisztítószerek károsíthatnak. Ha az ujjlenyomatok vagy a zsírfoltok zavarnak, a legbiztonságosabb mindig a készülék gyártója által javasolt tisztítási módot követni vagy kifejezetten rozsdamentes acélhoz való terméket választani.

3. Márvány-, mészkő- és más természetes kőfelületek

A gyönyörű márvány munkalap és az ecetes spray nagyon rossz párosítás. Az ecetsav reakcióba léphet bizonyos természetes kövekkel és úgynevezett maródást okozhat: a felület elveszítheti a fényét, matt, foltos területek jelenhetnek meg rajta, amelyeket egy egyszerű áttörléssel már nem lehet eltüntetni. Különösen érzékeny a márvány, a mészkő és a travertin. Egyes gránitfajták és a rajtuk lévő impregnáló, illetve tömítőanyagok szintén érzékenyek lehetnek rá, ezért gránitnál is érdemes ellenőrizni a gyártói ajánlást. Sok esetben egy kevés enyhe mosogatószer és víz bőven elég a mindennapi tisztításhoz.

4. Vasalók és ruhagőzölők

Az interneten rengeteg praktika kering arról, hogy ecetet kell tölteni a vasaló vagy a ruhagőzölő tartályába, majd egyszerűen „átgőzölni” vele a készüléket. Logikusnak hangzik, hiszen az ecet remekül oldja a vízkövet - csakhogy közben a készülék belső alkatrészeit is károsíthatja. Ne tölts semmit a tartályba, amit a készülék használati útmutatója nem engedélyez. A legegyszerűbb megoldás általában a vízzel történő átöblítés, de ha a gyártó külön vízkőmentesítő programot vagy speciális szert ír elő, mindig azt érdemes követni. A házi hack ebben az esetben könnyen többe kerülhet, mint amennyit megspórolnál vele.

5. Fuga

A csempék közötti fuga tipikusan az a hely, amelyre az ember legszívesebben ráengedné az összes létező erős házi tisztítószert. Az ecet azonban itt sem feltétlenül a barátod. Rendszeres használata idővel gyengítheti, illetve erodálhatja a fugát, különösen akkor, ha az nincs megfelelően lezárva, vagy már eleve rossz állapotban van. Éppen ezért jobb egy kifejezetten fugához és az adott burkolathoz ajánlott tisztítószert választani. És itt különösen fontos az előbbi figyelmeztetés: ha korábban ecetet használtál a felületen, ne kezdj el rögtön utána klóros szerrel kísérletezni. A különböző tisztítószerek keverése nem az a takarítási hack, amit érdemes kipróbálni.

6. A mosógép belseje - legalábbis rendszeresen

Az ecet az egyik legnépszerűbb „természetes öblítő”, az internet pedig tele van olyan tippekkel, amelyek szerint a mosógép tisztítására is tökéletes. Alkalmanként nem feltétlenül történik azonnal katasztrófa, de a rendszeres ecetezéssel már érdemes óvatosnak lenni. Az ecet savassága idővel gyengítheti a mosógép bizonyos gumialkatrészeit, ezért nem javasolják, hogy rutinból közvetlenül a gépbe öntsük. Ha tehát eddig minden mosásnál ment bele egy adag, érdemes elővenni a saját géped használati útmutatóját.

7. Telefon, tévé és más elektronikus kijelzők

Egy maszatos telefonkijelző láttán csábító lehet ráfújni abból, ami éppen kéznél van, de az ecetes tisztítószer maradjon inkább a szekrényben. A kijelzőkön gyakran olyan speciális bevonatok találhatók, amelyek csökkentik a tükröződést, illetve javítják a használhatóságot, ezeket pedig egy nem megfelelő tisztítószer károsíthatja. Helyette egy egyszerű, enyhén nedves mikroszálas kendőt vagy olyan képernyőtisztítót, amelyet kimondottan elektronikai eszközökhöz fejlesztettek.

Ha pedig érdekel, hogy mi mindenre jó az ecet, akkor katt a kövi cikkre!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 20 őrületes dolog, amire az ecetet használhatod otthon

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...
Kép
Életmód

6 dolog, amit jobb, ha sosem használsz egy hotelszobában – Borzasztóan koszosak lehetnek

Hiába csillog-villog a fürdőszoba és illatozik a frissen húzott ágynemű, a hotelszobában akad néhány tárgy, amelyet jobb fenntartásokkal kezelni.

Kép
Divat

2026 őszén visszatérnek a leggingsek - így viseld, ha igazán sikkes akarsz lenni

Néhány jól megválasztott darabbal meglepően elegáns, sőt kifejezetten sikkes szettek alapja lehet

Kép
Szépség

Zendaya is odavan érte: ez a természetes sminktrend tarol ősszel

Ha eddig azt hitted, a szempillaspirál az a sminktermék, amit semmilyen körülmények között nem hagynál ki, 2026 egyik legnagyobb beauty trendje most könnyen meggyőzhet az ellenkezőjéről

Kép
Divat

Ezekkel az apró hibákkal teszed tönkre az ékszereidet anélkül, hogy tudnál róla

Lehet, hogy minden reggel gondosan kiválasztod, milyen ékszer illik a szettedhez, közben viszont néhány teljesen ártatlannak tűnő szokással jelentősen lerövidíted kedvenc darabjaid életét.

Kép
Sztárok

A 2026-os celeb esküvők rangsora kizárólag vibe alapján

Egyre több híresség választja a meglepően visszafogott polgári ceremóniát - mi pedig megnéztük, kinek sikerült a legjobban.

Kép
Életmód

Ezt irigylik tőled titokban mások a csillagjegyed szerint

A csillagjegyed azt is elárulhatja, mi az a tulajdonságod, amire mások titokban vágynak.