Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

8 dolog, amit soha ne húzz le a vécén

#Tárgyak
#higiénia
#Dolgok
#fürdőszoba
#WC
#eldugulás
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 11:28

Forrás: Unsplash

wc
A nap cikke

Napi horoszkóp szeptember 6.: a Kosok hasznos leckét kaphatnak, a Bikák kedvező helyzetbe kerülnek

A csillagok a hét utolsó napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Olvasd el!

Ha unod, hogy mindenkin ugyanazt a parfümöt érzed: 8 különleges illat egy szakértő szerint

Összegyűjtöttünk néhány karakteres, mégis könnyen viselhető illatot, amelyekkel garantáltan egyedibb leszel.

Olvasd el!

Heti horoszkóp 7-13.: az Oroszlánoknak több türelemre van szükségük, a Mérlegek túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Fiúk, jó, ha tudjátok! 5 dolog, amit a nők sokkal vonzóbbnak találnak az izmoknál

Ezek azok az apró dolgok, amik miatt egy férfi sokkal vonzóbb lesz – és semmi közük a külsejéhez...

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek szeptemberben végre összeáll minden: váratlan fordulat hozza el a sikert

Van, amikor hiába teszel meg mindent, az eredmények csak váratnak magukra – szeptemberben azonban négy csillagjegy életében végre a helyére kerülhetnek a kirakós darabjai.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 7.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Halak ismeretlen helyzetben találják magukat

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Facebook
Twitter
Pinterest
A vécé sok háztartásban észrevétlenül egyfajta második szemetesnek számít.

Zsebkendő, nedves törlőkendő vagy éppen egy hajcsomó kerül bele, majd egyetlen öblítéssel el is tűnik. Legalábbis látszólag. Attól ugyanis, hogy valami gond nélkül lemegy a lefolyón, még egyáltalán nem biztos, hogy nem okoz problémát később. A dugulások ráadásul gyakran nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. A csövekben fennakadó anyagokra újabb és újabb szennyeződések tapadhatnak, míg végül a víz útja jelentősen beszűkül. Van néhány olyan hétköznapi dolog, amelyet ezért jobb mindig a szemetesbe dobni és nem a lefolyóba.

1. Nedves törlőkendő

Még a lehúzhatóként vagy vécében leöblíthetőként árult törlőkendőkkel is érdemes óvatosnak lenni. Sok ilyen termék jóval lassabban bomlik szét, mint a hagyományos vécépapír. Emiatt nemcsak az otthoni csővezetékben akadhat el, hanem később a csatornarendszerben is problémát okozhat.

2. Papírtörlő

Ránézésre nem tűnik sokkal veszélyesebbnek a vécépapírnál, a különbség azonban éppen a funkciójából adódik. A papírtörlőt úgy gyártják, hogy nedves állapotban is viszonylag erős maradjon. Emiatt a vízben sem esik olyan gyorsan szét, és könnyebben hozzájárulhat egy komolyabb duguláshoz.

3. Papír zsebkendő és szalvéta

Sokan automatikusan a vécébe dobják a használt papír zsebkendőt, pedig ez sem ugyanúgy viselkedik a vízben, mint a vécépapír. Erősebb szerkezete miatt lassabban esik szét, rendszeres lehúzása pedig idővel makacs dugulást eredményezhet.

Kép
forrás: Unsplash

4. Tampon és egészségügyi betét

A menstruációs termékeknek egyértelműen a szemetesben a helyük. A tamponokat és betéteket kifejezetten arra tervezték, hogy nagy mennyiségű folyadékot szívjanak magukba. A csatornába kerülve ezért megduzzadhatnak, fennakadhatnak a vezetékben, és más szennyeződésekkel együtt komoly dugulást alakíthatnak ki.

5. Óvszer

Az óvszer anyaga nem bomlik fel a vízben, ráadásul könnyen fennakadhat a csövekben. Ha ez megtörténik, további szennyeződések tapadhatnak hozzá, így fokozatosan egyre nagyobb akadály képződhet körülötte. Használat után ezért mindig a szemetesbe kerüljön.

6. Apró játékok

A kisgyerekes családokban előfordulhat, hogy egy LEGO-darab vagy más apró játék véletlenül a vécében landol. Ha lehúzzák, a tárgy beszorulhat a csővezetékbe. Önmagában talán még nem zárja el teljesen a víz útját, de haj, papír és egyéb szennyeződések gyűlhetnek köré, míg végül kialakul a dugulás.

7. Haj

A haj nem oldódik fel a vízben, hosszú szálai pedig könnyen összegabalyodnak és más anyagokat is magukhoz gyűjtenek. Ezért a hajkeféből vagy a zuhanyzó lefolyójából kiszedett hajcsomót sem érdemes a vécébe dobni. A szemetes sokkal jobb hely számára.

8. Extra vastag vécépapír

Meglepő módon még maga a vécépapír is problémás lehet. A különösen vastag, többrétegű és extra puha típusoknak több időre lehet szükségük ahhoz, hogy megfelelően szétessenek a vízben. Ez főként régebbi csővezetékeknél vagy emésztőrendszerrel működő háztartásoknál növelheti a dugulás kockázatát.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Kép
Sztárok

4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak

Mutatunk 4 színészt, aki tényleg castingolt és nemleges választ kapott, és 4 olyat is, akit az írónő képzelt el a főszerepekre. Az Alkonyat TELJESEN más lett volna.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 7.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Halak ismeretlen helyzetben találják magukat

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Életmód

Fiúk, jó, ha tudjátok! 5 dolog, amit a nők sokkal vonzóbbnak találnak az izmoknál

Ezek azok az apró dolgok, amik miatt egy férfi sokkal vonzóbb lesz – és semmi közük a külsejéhez...

Kép
Életmód

4 csillagjegy, akinek szeptemberben végre összeáll minden: váratlan fordulat hozza el a sikert

Van, amikor hiába teszel meg mindent, az eredmények csak váratnak magukra – szeptemberben azonban négy csillagjegy életében végre a helyére kerülhetnek a kirakós darabjai.

Kép
Életmód

Heti horoszkóp 7-13.: az Oroszlánoknak több türelemre van szükségük, a Mérlegek túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Kép
Életmód

Miért akar hirtelen mindenki nagymamásan élni? A grandmacore sokkal többről szól, mint egy TikTok-esztétika

Kardigánok, kendők, kényelmes cipők és olyan darabok, amelyeket néhány éve még egyszerűen nagymamásnak neveztünk volna.