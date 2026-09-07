8 dolog, amit soha ne húzz le a vécén

Zsebkendő, nedves törlőkendő vagy éppen egy hajcsomó kerül bele, majd egyetlen öblítéssel el is tűnik. Legalábbis látszólag. Attól ugyanis, hogy valami gond nélkül lemegy a lefolyón, még egyáltalán nem biztos, hogy nem okoz problémát később. A dugulások ráadásul gyakran nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. A csövekben fennakadó anyagokra újabb és újabb szennyeződések tapadhatnak, míg végül a víz útja jelentősen beszűkül. Van néhány olyan hétköznapi dolog, amelyet ezért jobb mindig a szemetesbe dobni és nem a lefolyóba.

1. Nedves törlőkendő

Még a lehúzhatóként vagy vécében leöblíthetőként árult törlőkendőkkel is érdemes óvatosnak lenni. Sok ilyen termék jóval lassabban bomlik szét, mint a hagyományos vécépapír. Emiatt nemcsak az otthoni csővezetékben akadhat el, hanem később a csatornarendszerben is problémát okozhat.

2. Papírtörlő

Ránézésre nem tűnik sokkal veszélyesebbnek a vécépapírnál, a különbség azonban éppen a funkciójából adódik. A papírtörlőt úgy gyártják, hogy nedves állapotban is viszonylag erős maradjon. Emiatt a vízben sem esik olyan gyorsan szét, és könnyebben hozzájárulhat egy komolyabb duguláshoz.

3. Papír zsebkendő és szalvéta

Sokan automatikusan a vécébe dobják a használt papír zsebkendőt, pedig ez sem ugyanúgy viselkedik a vízben, mint a vécépapír. Erősebb szerkezete miatt lassabban esik szét, rendszeres lehúzása pedig idővel makacs dugulást eredményezhet.

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4. Tampon és egészségügyi betét

A menstruációs termékeknek egyértelműen a szemetesben a helyük. A tamponokat és betéteket kifejezetten arra tervezték, hogy nagy mennyiségű folyadékot szívjanak magukba. A csatornába kerülve ezért megduzzadhatnak, fennakadhatnak a vezetékben, és más szennyeződésekkel együtt komoly dugulást alakíthatnak ki.

5. Óvszer

Az óvszer anyaga nem bomlik fel a vízben, ráadásul könnyen fennakadhat a csövekben. Ha ez megtörténik, további szennyeződések tapadhatnak hozzá, így fokozatosan egyre nagyobb akadály képződhet körülötte. Használat után ezért mindig a szemetesbe kerüljön.

6. Apró játékok

A kisgyerekes családokban előfordulhat, hogy egy LEGO-darab vagy más apró játék véletlenül a vécében landol. Ha lehúzzák, a tárgy beszorulhat a csővezetékbe. Önmagában talán még nem zárja el teljesen a víz útját, de haj, papír és egyéb szennyeződések gyűlhetnek köré, míg végül kialakul a dugulás.

7. Haj

A haj nem oldódik fel a vízben, hosszú szálai pedig könnyen összegabalyodnak és más anyagokat is magukhoz gyűjtenek. Ezért a hajkeféből vagy a zuhanyzó lefolyójából kiszedett hajcsomót sem érdemes a vécébe dobni. A szemetes sokkal jobb hely számára.

8. Extra vastag vécépapír

Meglepő módon még maga a vécépapír is problémás lehet. A különösen vastag, többrétegű és extra puha típusoknak több időre lehet szükségük ahhoz, hogy megfelelően szétessenek a vízben. Ez főként régebbi csővezetékeknél vagy emésztőrendszerrel működő háztartásoknál növelheti a dugulás kockázatát.