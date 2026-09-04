8 dolog, ami teljesen normális volt a ’80-as és ’90-es években, ma viszont elképzelhetetlen

Facebook, Instagram, Tiktok, Google Maps, ChatGPT, Tinder: ma már el sem tudjuk képzelni az életünket az internet, az okostelefonunk nélkül. Pedig nem is olyan régen, mindössze pár évtizeddel ezelőtt azért másképpen boldogultunk a mindennapokban. Aki találkozni akart valakivel, az felhívta a a vezetékes telefonján – és reménykedett, hogy nem a BFF-je vagy a szerelme szülei veszik fel a kagylót a másik oldalon. Aki eltévedt, azzal nem közölte egy kedves hang, hogy „újratervezi az útvonalát”. Persze nemcsak a technológia változott rengeteget az évek során, hanem a biztonságról, a kapcsolatokról, az öltözködésről vagy éppen a dohányzásról alkotott elképzeléseink is teljesen átalakultak.

Íme nyolc olyan dolog, ami néhány évtizeddel ezelőtt még annyira hétköznapi volt, hogy senki nem gondolkodott el rajtuk különösebben – ma viszont már egészen más szemmel nézünk rájuk, sőt, fixen felszaladna miatta a szemöldökünk.

1. Szinte bárhol rá lehetett gyújtani!

Ma már egészen szürreálisnak tűnhet, de hosszú évtizedeken egyáltalán nem volt meglepő, ha valaki egy étteremben, a munkahelyén vagy más zárt nyilvános helyen is rágyújtott. A dohányfüst egyszerűen a hétköznapok része volt, és korántsem kezelték olyan szigorúan, mint napjainkban. Azóta rengeteget változott a hozzáállásunk, persze nem véletlenül: ma már pontosan tudjuk, hogy a passzív dohányzás sem ártalmatlan: a létező legminimálisabb mennyiségű passzív dohányfüstnek való kitettség sem tekinthető biztonságosnak, ezért is lettek füstmentes a munkahelyek vagy a bárok az elmúlt évtizedekben egyre több helyen váltak természetessé.

2. Az emberek egyszerűen becsöngettek egymáshoz, ha találkozni akartak!

„A környéken jártam, gondoltam, felugrom hozzád” mondat a múltban nem egy para horrorfilm kezdőmondata volt, hanem egy teljesen átlagos hétköznapi szitu. Ha valaki beszélni akart a barátjával, simán elsétált hozzá, becsengetett hozzá, aztán ha nem nyitottak neki ajtót, később újra próbálkozott. És persze ne felejtkezzünk el a vezetékes telefonról sem! Aki felhívta a kiszemeltjét vagy a barátnőjét, az jó eséllyel előbb valamelyik szülőjével váltott néhány kínos mondatot. Ma ehhez képest már egy spontán „itt vagyok a házad előtt” üzenet is tolakódó lehet, ha előtte nem egyeztettetek a taliról. Az üzenetküldés annyira alapvetővé vált, hogy a váratlan betoppanó vendégek szinte már átmentek szürreális élménybe.

3. Úgy mentek vakrandikra, hogy semmit sem tudtak kideríteni a másokról!

A múltban nem lehetett megnézni a randipartner Instagramját, lecsekkolni a LinkedInjét, vagy FBI nyomozásban kezdeni a posztjai alapján – meg végignézni, kiket követ a közösségi médiában, és rápillantani az exére is kíváncsiságból. Ha egy barát azt mondta, hogy „ismerek valakit, aki szerintem tetszene neked”, könnyen lehet, hogy tényleg ennyi információval indultak el a randira. A vakrandik műfaja ma sem tűnt el teljesen, de az internet azért rendesen átírta azt mostanra, még akkor is, ha valakit egy randiappon ismersz meg, azért látsz róla fotókat, elolvashatod a bemutatkozását, dumálhattok kicsit online a találkozó előtt. Szóval sokszor már az első talit megelőzően totálisan le lehet valakit nyomoznia virtuális térben: a klasszikus, fogalmam-sincs-ki-fog-velem-szemben-ülni típusú randik így száma így drasztikusan lecsökkent.

4. Elvárták, hogy mindenki „rendesen” felöltözzön, mielőtt kilép az utcára!

Ma már senki nem lepődik meg azon, ha valaki leggingsben, melegítőben vagy akár gyanúsan pizsamának tűnő szettben ugrik le kávéért vagy a boltba. A múltban viszont az volt az elv, hogy minden ruhadarabnak megvan a maga helye és ideje: a pizsama csak alváskor viselhető, a papucs otthonra való, és ha menni kellett valahová, akkor „rendesen felöltöztek”.

5. GPS nélkül, hagyományos térképpel indultak útnak!

Próbáld meg elképzelni, hogy beülsz az autóba egy olyan városban, ahol még sosem jártál, és a telefonod nem mondja meg, merre fordulj. Sőt, eleve nincs mobilod, ami navigálhatna. Marad a térkép: tudod, az a hatalmas papírlap, amit valahogy mindig könnyebb volt szétnyitni, mint utána ismét összehajtogatni.

6. Fejből tudták egymás telefonszámát!

Akár tíz-húsz telefonszámot is gond nélkül felidéztek fejből, hiszen nem lehetett elmenteni senki elérhetőségét a készülékben. Ha pedig valamilyen számot mégsem sikerült memorizálni, ott volt a telefon mellett a notesz minden fontos elérhetőséggel. Ma ehhez képest kisebbfajta pánikrohamot kapnánk, ha lemerülne a telefonunk és segítségre lenne szükségünk, mert két embernél többet valószínűleg akkor sem tudnánk felhívni egy idegen készülékről, ha az életünk múlna rajta.

7. A gyerekek sokkal többször jártak egyedül mindenhová!

Sok, a ’80-as és ’90-es években felnőtt ember számára teljesen természetes volt, hogy már alsó tagozatosként egyedül vagy a barátokkal mentek iskolába, játszótérre vagy a boltba a szüleik helyett. Délután leléptek otthonról, és gyakran vacsorára vagy sötétedésre értek haza. Ma a szülők többsége ennél jóval óvatosabb, és a gyerekek önállóságáról is másképpen gondolkodunk. Ebben nemcsak a biztonsággal kapcsolatos elvárások változása játszik szerepet: ma már a telefonoknak és a helymegosztásnak köszönhetően technikailag is lehetőségünk van arra, hogy szinte folyamatosan tudjuk, merre jár a gyerekünk.

8. A biztonsági öv használatát sem vette mindenki annyira komolyan!

A mai szemmel talán ez a szokás az egyik legfurcsább: régebben egyáltalán nem volt ritka, hogy az utasok nem kötötték be magukat, a gyerekek pedig sokkal szabadabban utaztak a hátsó ülésen. A biztonsági öv ugyan már létezett, de használata messze nem volt annyira tudatos, mint most.

Jöhetnek a legjobb romantikus filmek a 80-as évekből, amiket még mindig imádunk?

Galéria / 11 kép Legjobb romantikus filmek a 80-as évekből Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria