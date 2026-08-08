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8 apró jel, hogy petefészek cisztád van

#egészség
#nők
#Test
#Jelek
#Tünet
#petefészek ciszta
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 4. 14:47

Forrás: unsplash

petefészek Csisztu
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A petefészek ciszták rendkívül gyakoriak, és sok esetben semmilyen panaszt nem okoznak. Felismerésük épp ezért nem olyan egyszerű!

Gyakran csak egy rutin nőgyógyászati ultrahang során derül ki, hogy jelen vannak. Előfordul azonban, hogy a petefészek ciszta növekedni kezd, megreped, vagy olyan tüneteket okoz, amelyeket könnyű összetéveszteni más problémákkal. Éppen ezért érdemes odafigyelni a tested apró jelzéseire, különösen akkor, ha több tünet egyszerre jelentkezik.

A következő válogatásban összegyűjtöttünk 8 apró tünetet, amelyeket érdemes komolyan venned és mielőbb orvoshoz fordulni, ha bármelyiket is tapasztalod.

Lássuk, mik utalnak a petefészekciszta jelenlétére:

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8 apró jel, hogy petefészek cisztád van

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