Életmód
7 zseniális animációs film, amit a mesterséges intelligencia sosem tudna lemásolni
Forrás: imdb
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Miközben a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt képes videókat generálni, akadnak animációs filmek, amelyek megmutatják, mire képes az emberi fantázia. Ma már viszont valljuk be, hogy néhány jól megfogalmazott utasítás is elég ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia elkészítsen egy egészen elképesztő képsorozatot. De vajon ugyanazt az élményt nyújtja egy algoritmus által generált videó, mint egy olyan film, amelyen alkotók évekig dolgoztak, képkockáról képkockára építve fel egy teljesen új világot? Az animáció története tele van merész, furcsa és néha kifejezetten zavarba ejtő alkotásokkal. Olyan filmekkel, amelyek nem akarnak mindenkinek tetszeni, és amelyekben a rendezők a legkülönösebb ötleteiket is szabadjára engedték. A következő hét film pontosan ilyen.
Lássuk!
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