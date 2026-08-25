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7 vitamin, ami túl nagy adagban már árt a szervezetednek
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Nem! Ugyanis a vitaminoknál is létezik túladagolás, vagyis bizonyos tápanyagok túl nagy dózisban vagy hosszú időn keresztül szedve nemcsak feleslegesek lehetnek, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak. Különösen igaz ez a zsírban oldódó vitaminokra, amelyeket a szervezet képes raktározni. Éppen ezért egy többféle étrend-kiegészítőből álló rutin esetén könnyen előfordulhat, hogy ugyanabból a vitaminból több forrásból is jelentős mennyiséget viszünk be. Mutatjuk, melyik hét vitaminnal érdemes különösen óvatosnak lenni.
Lássuk!
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