Életmód
Fogadjunk, hogy nem tudtad! 7 vitamin, amit sose szedj együtt
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Talán nem is tudtad eddig, de bizonyos vitaminok és ásványi anyagok kifejezetten zavarhatják egymás felszívódását, más kombinációk pedig túl nagy dózisban növelhetik a mellékhatások kockázatát. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ezeket soha nem lehet ugyanazon a napon bevenni, sok esetben egyszerűen érdemes néhány órával eltolni őket. A megelőzés érdekében ebben a válogatásban összeszedtük, mit érdemes külön-külön bevenni, ugyanis kiüthetik egymás hatását.
Íme minden, amit tudnod kell, ha az alábbi vitaminokat szeded:
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