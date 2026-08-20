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Fogadjunk, hogy nem tudtad! 7 vitamin, amit sose szedj együtt

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 17. 18:35

Forrás: Unsplash

vitaminok
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Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minél több vitamint szedünk, annál egészségesebbek leszünk.

Talán nem is tudtad eddig, de bizonyos vitaminok és ásványi anyagok kifejezetten zavarhatják egymás felszívódását, más kombinációk pedig túl nagy dózisban növelhetik a mellékhatások kockázatát. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ezeket soha nem lehet ugyanazon a napon bevenni, sok esetben egyszerűen érdemes néhány órával eltolni őket. A megelőzés érdekében ebben a válogatásban összeszedtük, mit érdemes külön-külön bevenni, ugyanis kiüthetik egymás hatását.

Íme minden, amit tudnod kell, ha az alábbi vitaminokat szeded:

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7 vitamin, amit sose szedj együtt

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