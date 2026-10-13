Egy hétig úgy éltem, mintha nem lenne telefonom: 7 nagymamás hobbit próbáltam ki

Nem tudom, mikor történt pontosan, de sajnos én is beleestem abba a hibába, hogy 5 szabad percemben a TikTok vagy az Instagram után nyúltam. A folyton változó klipek csak úgy simogatják a dopaminszintem, de teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ez nem visz előre. Persze van, hogy szuper tippeket vagy recepteket mentek le, amiket később meg is csinálok, de összességében csökkenteni kellene a képernyőre szánt időt és a valóságban maradni inkább. Épp ezért megfogott, amikor a Good Housekeeping oldalán olvastam arról, hogy milyen nagymamás hobbik robbantak be az utóbbi időben. Hímzés, festés, sütés, kézzel írt levelek – olyan elfoglaltságok, amelyekben egyetlen közös pont van: valamit ténylegesen csinálsz ahelyett, hogy másokat néznél, ahogy csinálnak valamit. Úgy döntöttem, teszek egy próbát. Persze nem dobtam ki a telefonomat, és természetesen a munkához, üzenetekhez vagy fontos dolgokhoz ugyanúgy használtam. A céltalan telefonozást viszont egy hétre megpróbáltam kiiktatni. Hét nap, hét offline hobbi következett – olyanok, amelyek közül néhányról korábban azt gondoltam, biztosan nem nekem való.

1. nap: Akvarellfestés

Talán ezzel kapcsolatban volt a legtöbb fenntartásom, egyszerűen azért, mert nem tudok festeni vagy legalábbis azt hittem, hogy nem tudok. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg nem ez a lényeg. Nem azért ültem le egy papírlap elé, hogy a végén valami bekeretezhető mestermű szülessen. Kerestem néhány őszi levelet és tököt, vettem néhány festéket és papírt, és megpróbáltam visszaadni a színeiket. Nem lett tökéletes, viszont hosszú idő óta először csináltam valamit úgy, hogy közben nem volt fontos, mi lesz a végeredmény. Ugyanaz az egy óra, amelyet máskor észrevétlenül elgörgettem a TikTokon, most valahogy sokkal hosszabbnak és tartalmasabbnak érződött. Az is biztos, hogy a jövőben máskor is előveszem majd ezeket a festékeket és alkotok valami újat. A legjobb pedig, hogy a kisfiamat is be tudom vonni az kreatív folyamatba.

forrás: Pexels/ Andrea Piacquadio

2. nap: Hímzés

A hímzésről sokáig valami elképesztően bonyolult dologra gondoltam, pedig kezdőként egy egyszerű mintával is el lehet indulni. Hímzőráma, vászon, néhány színes fonal – és meglepően kevés idő után már látszik is valami a munkádból. Persze nem vettem meg az egész készletet, inkább befizettem magam egy helyi hímző órára, mivel épp akkor hirdettek egyet, ami kapóra jött. Talán ez volt az egyik legmeditatívabb hobbi a hétből, már csak azért is, mert addig a többiekkel is beszélgethettünk. Ugyanazt az apró mozdulatot ismételgeted, közben pedig nincs értesítés, nincs következő videó, nincs újabb inger. És van valami nagyon jó abban, amikor a nap végén ténylegesen a kezedben tudod tartani azt, amivel az elmúlt órát töltötted.

3. nap: Sütöttem valamit csak úgy

Ez az egy hobbi egy kicsit csalásnak számít, ugyanis imádok sütni, tehát nem számít újdonságnak az életemben. Persze legtöbbször akkor állok neki, amikor vendégek jönnek, szülenapra készülök vagy mert ajándékba szánom a sütit. Most azonban csak úgy, kedvtelésből készítettem egy adag muffit, mert épp ahhoz volt kedvem. Hogy még véletlenül se vegyem közben a kezembe a telefont, már jó előre kiválasztottam a receptet és leírtam papírra a hozzávalókat és az elkészítést. Nagyon szeretem a sütésben, hogy a látszólag össze nem illő, nedves és száraz alapanyagokból végül összeáll valami igazán finom, ami bekerülhet a családi receptkönyvbe is.

forrás: Pexels/Andrea Piacquadio

4. nap: Scrapbookot készítettem

Több ezer fénykép van a telefonomban, ráadásul a legtöbbjüket nagyjából csak akkor láttam, amikor elkészítettem. Épp ezért úgy döntöttem, hogy kinyomtatom a kedvenceimet a kisfiam születésnapjáról és csinálok belőlük egy emlékoldalt. A scrapbook elképesztően népszerű a Tengerentúlon, és korábban számos TikTok videóban láttam, ahogy egy-egy eseményről egy-egy különleges oldalt készítenek a könyvbe. Én is választottam egy gyönyörű spirálos füzetet, ami tökéletes erre a feladatra és beleragasztottam a legjobb képeket a szülinapról. Természetesen kerestem néhány különleges papírt is, amit régi képeslapokból és csomagolópapírokból vágtam ki. Nemcsak azért szeretem a kinyomtatott képeket, mert jó érzés elővenni őket, hanem azért is, mert most már nem kell azon aggódnom, hogy eltűnnek az éterben.

5. nap: Kézzel írtam egy levelet

Tény, hogy képeslapokat szoktam küldeni, legalább karácsonykor vagy egy-egy szülinap alkalmával, de levelet ezer éve nem írtam kézzel. Nagyjából gyerekkoromban küldtem utoljára egy barátnőmnek, akivel szokásunk volt levelezni. Ma már el sem tudjuk képzelni ezt a kommunikációs formát, hiszen az azonnaliság a Messengerrel beköltözött az életünkbe. Egy levélhez viszont le kell ülni, meg kell fogalmazni, össze kell szedni a gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk mondani, ráadásul itt nincs delete gomb, ha egy mondat nem tökéletes. Mire a végére értem, rájöttem, hogy egészen más dolgokat írtam le, mint amiket valószínűleg Messengeren elküldtem volna. Talán éppen azért, mert most nem akartam gyors lenni.

6. nap: Elővettem egy régi családi receptet

Van valami különleges azokban a receptekben, amelyekhez nem egy tökéletesen bevilágított Instagram-fotó tartozik, hanem egy megsárgult papírlap, egy régi szakácskönyv vagy egy mondat, hogy a mama mindig így csinálta. Ezen a szombati napon egy ilyen ételt választottam. És miközben készítettem, rájöttem, hogy ez is lehet egyfajta hobbi: régi családi recepteket összegyűjteni, kipróbálni, leírni, és megőrizni őket. Mert könnyen lehet, hogy azok a receptek, amelyek most teljesen hétköznapinak tűnnek, néhány évtized múlva már sehol nem lesznek meg, ha mi nem kérdezzük meg időben, hogyan készültek. Természetesen az tepsis húsos étel tökéletesen sikerült és még a gyerekkori emlékeket is visszaidézte.

7. nap: Puzzle és társasjáték

Az utolsó napra valami olyat választottam, amihez még kreatívnak sem kell lenni. Előkerült egy puzzle, este pedig a társasjáték. És talán ennél éreztem a legerősebben, mennyire elszoktunk attól, hogy egyszerűen csak egy dolgot csináljunk. Ne menjen közben sorozat, ne nézzük meg kétpercenként, érkezett-e üzenet, és ne fotózzuk le feltétlenül azt sem, amit éppen csinálunk. Csak üljünk ott, és rakjuk össze a következő darabot. Ezt ráadásul a férjemmel együtt csináltuk, és nagyon jó közös programnak bizonyult, így tuti visszatérünk még hozzá.

forrás: Pexels/El Jundi

És mi történt egy hét után?

Nem lettem az az ember, aki mostantól esténként hímzés közben házi kenyeret süt, és természetesen a telefonomról sem mondanék le. De egy dolgot nagyon gyorsan észrevettem: sokkal több szabadidőm van, mint amennyiről azt hittem, hogy van. Csak éppen apró, öt-, tíz- és húszperces adagokban odaadtam a telefonomnak. A hét végére nem is az volt a legnagyobb felismerés, hogy melyik új hobbit szeretném folytatni. Sokkal inkább az, hogy mennyire jó érzés újra olyasmit csinálni, aminek nincs köze egy képernyőhöz. Valamit létrehozni, megtanulni, megőrizni – vagy egyszerűen csak élvezni anélkül, hogy közben azon gondolkodnék, vajon érdemes lenne-e lefotózni. Bár ezeket nagymamás hobbiknak tartják, de egy hét után nekem már egyáltalán nem tűnnek ódivatúnak. Sőt, egy olyan világban, ahol lassan minden szabad percünkért versenyez egy képernyő, talán éppen ezek jelentik az egyik legmodernebb luxust: teljesen belefeledkezni valamibe.

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