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Unalmas lett a szex? 7 trükk, amivel feldobhatjátok az együttléteket
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A szakértők szerint a megszokás természetes része a hosszú távú kapcsolatoknak, és néhány izgalmas változtatással újra felfedezhetitek egymást. Ugyanazok a mozdulatok, ugyanaz a forgatókönyv, sokszor még az időpont is meglepően hasonló. Amikor két ember hosszabb ideje együtt van, könnyen kialakulhat egy jól bevált szexuális rutin. Bár pontosan tudjátok, mi okoz örömet a másiknak, az újdonság izgalma idővel háttérbe szorulhat. De vajon hogyan lehet visszahozni azt a kíváncsiságot, amely a kapcsolat elején annyira természetes volt? De-Andrea Blaylock-Solar szexterapeuta szerint a szexuális unalom önmagában sem a vonzalom elvesztését, sem a kapcsolat megromlását nem jelenti. Sokkal többet árul el arról, hogy a korábban izgalmas szokások már kevésbé ösztönzőek. A megoldás ráadásul gyakran jóval egyszerűbb, mint gondolnátok.
1. Beszéljetek azokról a vágyaitokról, amelyeket eddig magatokban tartottatok
Mikor kérdezted meg utoljára a párodat, mire vágyik igazán az ágyban? A legtöbb pár egy idő után kész tényként kezeli, hogy pontosan ismeri a másik igényeit. Csakhogy a szexuális vágyak változhatnak, és ami néhány évvel ezelőtt izgalmas volt, ma már kevésbé hoz lázba. Egy őszinte, játékos beszélgetés olyan fantáziákat is felszínre hozhat, amelyekről korábban egyikőtök sem beszélt. Fontos, hogy mindketten szabadon elmondhassátok, mihez lenne kedvetek, és mi az, ami kívül esik a komfortzónátokon.
2. Fedezzétek fel az erotikus történetek világát
Egy izgalmas regény vagy erotikus hanganyag egészen új ötleteket adhat a közös együttlétekhez. Válasszatok olyan történetet, amely mindkettőtök fantáziáját megmozgatja, majd beszélgessetek arról, melyik részlet tetszett a legjobban. Az erotikus tartalmak segíthetnek megfogalmazni olyan vágyakat, amelyeket saját szavakkal nehezebben tudnátok kifejezni. A történetekből inspirációt meríthettek, a megvalósításról azonban mindig közösen döntsetek.
3. Játsszatok a különböző érzékekkel
A megszokott érintések új élményt nyújthatnak, ha a hőmérséklettel is kísérleteztek. Egy kellemesen meleg masszázsolaj, egy hűvös érintés vagy a különböző textúrák egészen más érzéseket válthatnak ki. Az érzéki játékok lényege a lassúság és a figyelem: fedezzétek fel, hogyan reagál a másik teste az eltérő ingerekre. A túlzottan forró vagy hideg eszközöket kerüljétek, és minden újdonságot először a saját bőrötökön teszteljetek.
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4. Vigyetek egy kis játékosságot a hálószobába
Egy pároknak készült erotikus társasjáték, egy szemmaszk vagy egy finom tapintású toll is elegendő lehet ahhoz, hogy kizökkenjetek a megszokott rutinból. Az újdonság varázsa sokszor az apró részletekben rejlik. Próbáljátok ki például, milyen érzés, ha egyikőtök becsukott szemmel, kizárólag az érintésekre koncentrál. A közös kísérletezés során a humor és a kíváncsiság legalább annyira fontos, mint maga az izgalom.
5. Változtassatok a megszokott forgatókönyvön
Ha mindig este, ugyanabban a szobában bújtok össze, próbáljatok változtatni a körülményeken. Egy romantikus hétvége, egy közös fürdő vagy egy ráérős délelőtt már önmagában új hangulatot teremthet. A környezetváltás segíthet abban, hogy kiszakadjatok a hétköznapi szerepeitekből, és ismét szerelmespárként figyeljetek egymásra, a napi teendők és határidők helyett.
6. Próbáljatok ki új intim kiegészítőket
Az intim játékszerek ma már a párok számára is rengeteg lehetőséget kínálnak. Egy vibrátor, egy páros masszírozó vagy egy különleges síkosító új ingerekkel gazdagíthatja az együttléteket. A közös vásárlásból is izgalmas program lehet: nézelődjetek, beszéljétek meg, mi kelti fel az érdeklődéseteket, és válasszatok olyasmit, amit mindketten szívesen kipróbálnátok. Az eszközöknél figyeljetek a testbarát anyagokra, a megfelelő tisztításra és a használati útmutatóra.
7. Felejtsétek el, hogy minden együttlétnek ugyanúgy kell végződnie
A szex könnyen teljesítményközpontúvá válhat, amikor mindketten egy előre meghatározott eredményre koncentráltok. Próbáljatok időnként kizárólag az érintésekre, a csókokra és a közös felfedezésre figyelni. Egy hosszú masszázs vagy egy összebújós este is sokat tehet az intimitásért. Ha megszűnik a teljesítménykényszer, több tér maradhat a spontán vágyaknak, és arra is könnyebben ráérezhettek, hogy jelenleg mire van szükségetek.
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