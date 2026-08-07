A probléma az, hogy a mérgező kapcsolatok ritkán indulnak úgy, hogy fel is ismerd azonnal, hogy rossz helyen vagy. Sokszor apró figyelmeztető jelekkel kezdődnek, mint például egy bántó megjegyzéssel, túlzott féltékenységgel vagy azzal az érzéssel, hogy egyre kevésbé mersz önmagad lenni. Idővel azonban ezek a minták könnyen felőrölhetik az önbizalmat, az önbecsülést és a lelki egészséget is. Ha úgy érzed, a kapcsolatodban inkább szorongsz, mint boldog vagy, érdemes felismerni a leggyakoribb toxikus párkapcsolati típusokat.

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