Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

7 természetes dolog, ami energiabombaként hat az immunrendszerre

#Galéria
#étel
#ital
#Immunrendszer
#energiabomba
#természetes
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 5. 13:00

Forrás: unsplash

gyömbér
A nap cikke

Heti horoszkóp október 5-11.: az Ikreknek érdemes józanul gondolkodniuk, a Mérlegek tele vannak hasznos energiákkal

Az előtted álló héten is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Olvasd el!

Pénzügyi fordulat jön október 5-től: 3 csillagjegynek jön a gazdagság

Egy új bevételi lehetőség, egy újra elővett ötlet vagy néhány leállított felesleges kiadás most három csillagjegy pénzügyein is lendíthet.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 5.: a Skorpiók konfliktushelyzetbe kerülhetnek, a Bakoknak szükségük lesz a szerencséjükre

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

Sztárpasik aputesttel, akik bizonyítják: a vonzerő nem a kockahason múlik

A vonzerő bizony nem a kockahasnál kezdődik: ezek a sztárpasik a humorukkal, a sármjukkal és a kisugárzásukkal veszik le a rajongókat a lábukról. Ennyi!

Olvasd el!

3 csizma, ami kimegy a divatból 2026 őszén - és mutatjuk, mi jön helyette

Mutatjuk azt a három csizmatrendet, amely 2026 őszén átveszi az elmúlt szezonok kedvenceinek helyét.

Olvasd el!

20 sztár, aki őszintén bevallotta, milyen plasztikai beavatkozása volt

Míg egyes hírességek életük egyik legjobb döntésének tartják a plasztikai beavatkozásukat, mások évekkel később már egészen másképp látják - és van, aki azt kívánja, bárcsak soha ne feküdt volna kés alá.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az immunrendszer működését nem lehet egyetlen csodaszertől felturbózni, de az étrenddel sokat tehetünk azért, hogy megkapja a megfelelő tápanyagokat.

A kurkumától a gyömbéren át a citrusfélékig több olyan természetes alapanyag is akad, amit érdemes rendszeresen beépíteni az étkezésbe. Amikor beköszönt a hűvösebb időszak, hajlamosak vagyunk azonnal vitaminok és étrend-kiegészítők után nyúlni. Pedig már az is sokat számíthat, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. Az immunrendszer megfelelő működéséhez többek között vitaminokra, ásványi anyagokra, fehérjére és változatos növényi tápanyagokra van szükség. Ezekből szedtünk most össze néhányat.

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 természetes dolog, ami energiabombaként hat az immunrendszerre

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 6.: az Oroszlánok különleges dologra készülnek, a Mérlegek hatalmas tehertől szabadulhatnak meg

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Sztárok

6 híres férfi, aki szexuális zaklatás áldozata volt: a legtöbben évekig elnyomták magukban a traumát

Több ismert férfi is akad, aki csak hosszú évek után tudott nyilvánosan beszélni az őt ért szexuális zaklatásról vagy bántalmazásról.

Kép
Életmód

Miért zavar még mindig sok férfit, ha egy nő sikeresebb nála?

Magas fizetés, komoly karrier, saját lakás, stabil egzisztencia, elsőre mind olyan dolgoknak tűnnek, amelyek vonzóbbá tehetnek valakit a társkeresésben.

Kép
Életmód

15 házassági tévhit, amit az elvált emberek bárcsak hamarabb tudtak volna

A házasságról rengeteg jól hangzó mondatot hallunk, például, hogy soha ne feküdjetek le haraggal, a szerelem mindent legyőz, a gyerekek miatt együtt kell maradni.

Kép
Kult

A legütősebb toplista: íme a Netflix 20 legjobb minisorozata, amit mindenki imád

Ha valami igazán jót néznél a Netflixen, de nem akarod túl sok évadra lekötni magad, ebből a TOP20-as listából válogass!

Kép
Sztárok

11 sztár, aki inkább otthagyta a sikerszerepét, mint hogy kevesebb pénzért dolgozzon

Hollywoodban egy sikeres film vagy sorozat nem jelenti automatikusan azt, hogy a következő szerződés is könnyen megszületik.