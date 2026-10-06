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7 természetes dolog, ami energiabombaként hat az immunrendszerre
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A kurkumától a gyömbéren át a citrusfélékig több olyan természetes alapanyag is akad, amit érdemes rendszeresen beépíteni az étkezésbe. Amikor beköszönt a hűvösebb időszak, hajlamosak vagyunk azonnal vitaminok és étrend-kiegészítők után nyúlni. Pedig már az is sokat számíthat, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. Az immunrendszer megfelelő működéséhez többek között vitaminokra, ásványi anyagokra, fehérjére és változatos növényi tápanyagokra van szükség. Ezekből szedtünk most össze néhányat.
Lássuk!
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