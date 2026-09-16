7 szextrend, ami 2026-ban egyre népszerűbb

A szexológusok szerint 2026 legérdekesebb trendjei nem arról szólnak, hogy újabb és újabb dolgokat próbáljunk ki az ágyban. Sokkal inkább arról, hogy végre tényleg odafigyeljünk arra, ami közben történik. Furcsán hangozhat a szexről trendként beszélni, pedig az, ahogyan az intimitáshoz viszonyulunk, ugyanúgy változik, mint az életünk más területei. Az elmúlt években szinte minden gyorsabb és digitálisabb lett, most viszont mintha éppen ennek az ellenkezőjére kezdenénk vágyni. A szex- és párkapcsolati szakértők szerint egyre többen tudatosabban foglalkoznak a saját szexualitásukkal: kommunikálnak róla, tanulnak, és nem abból indulnak ki, hogy a jó szexnek mindenféle erőfeszítés nélkül kell működnie. 2026 egyik legérdekesebb iránya ezért tulajdonképpen nem is újdonság. Inkább visszatérés ahhoz, amit a folyamatos értesítések, képernyők és rohanás közben sikerült kissé elveszítenünk.

Az előjáték jóval korábban elkezdődik, mint gondolnánk

Az előjátékot sokáig elsősorban annak tekintettük, ami közvetlenül a szex előtt történik. A szakértők szerint azonban egyre nagyobb figyelmet kap az érzelmi előjáték: az, hogyan bánunk egymással a nap többi részében. Egy kedves üzenet, flört napközben, érdeklődés a másik iránt vagy egyszerűen az érzés, hogy a partnerünk tényleg figyel ránk, mind hatással lehet a vágyra. Ebben szerintem semmi forradalmi nincs, inkább meglepő, hogy ennyire sokáig külön kezeltük a szexet attól, ami egy kapcsolatban az ágyon kívül történik.

Nem az orgazmushoz kell rohanni

A mindfulness az intim együttlétekbe is beszivárog. A lényeg nem valamilyen tökéletes koncentráció elérése, hanem az, hogy kevésbé kalandozzunk el fejben, és jobban érzékeljük a saját testünk reakcióit. Ehhez kapcsolódik a tudatos lassítás is: amikor nem az orgazmus minél gyorsabb elérése válik az együttlét központi céljává. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy maga az odáig vezető folyamat is élvezetes legyen. Egy olyan világban, ahol szinte mindent hatékonyságban mérünk, talán nem véletlen, hogy éppen a hálószobában kezdünk fellázadni ez ellen.

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A lassú szex visszatér

A gyors együttlétek természetesen nem tűnnek el, de egyre többen keresik tudatosan az ellenkezőjét is. A slow sex lényege egyszerű: nem kell sietni. A lassabb tempó több időt ad arra, hogy reagáljunk egymásra, kommunikáljunk, és észrevegyük, mi esik jól. Nem feltétlenül az együttlét hosszáról van szó. Inkább arról, hogy ne úgy kezeljük a szexet, mint egy újabb feladatot, amit be kell szorítani két program közé.

Az orgazmus az esti rutin része lehet

A wellnessrutinok lassan az életünk minden területét elfoglalták, és most a szexualitás is bekerül a képbe. Az önkielégítésre egyre kevésbé valamiféle titkolni való szokásként, sokkal inkább az ellazulás egyik lehetséges módjaként tekintenek. Ennek van fiziológiai alapja is: az orgazmust követő hormonális változások elősegíthetik a relaxációt és az álmosságot. Így 2026-ban az esti rutin nem feltétlenül ér véget a bőrápolással és a telefon félretételével.

Felnőttként is elkezdünk tanulni a szexről

Sokan úgy nőttünk fel, hogy a szexuális felvilágosítás leginkább a terhesség és a nemi úton terjedő fertőzések elkerüléséről szólt. Arról viszont jóval kevesebb szó esett, hogyan kommunikáljunk a vágyainkról, hogyan működik az élvezet, vagy mitől érezhetjük magunkat biztonságban egy intim helyzetben. Ez is változik. Egyre elfogadottabbá válnak a felnőtteknek szóló szexuális edukációs programok és workshopok. Talán azért is, mert kezdünk leszámolni azzal a furcsa elképzeléssel, hogy a jó szex olyan képesség, amellyel vagy megszületünk, vagy nem.

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Nem feltétlenül az erősebb technológia jelenti a következő lépést

Miközben szinte minden használati tárgyunk egyre okosabb, a szexuális segédeszközöknél megjelent egy ezzel ellentétes irány. A vibráció mellett egyre nagyobb érdeklődés övezi azokat az eszközöket és megoldásokat, amelyek másfajta érzetekkel, például textúrával, nyomással vagy hőmérséklettel dolgoznak. Ez tulajdonképpen ugyanabba az irányba mutat, mint a többi trend: nem feltétlenül több ingerre van szükségünk, hanem arra, hogy jobban érzékeljük a már meglévőket.

A telefon kikerül a hálószobából

Ez egyik legnehezebben betartható 2026-os trend. A telefon ugyanis nemcsak a beszélgetéseinkbe szól bele, hanem az intimitásba is. Egyetlen értesítés elég lehet ahhoz, hogy a figyelmünk teljesen máshová kerüljön. Ezért egyre többen próbálják legalább estére fizikailag is távolabb tenni a készüléküket. Nem lenémítva az ágy mellett, hanem például egy másik helyiségben töltve. Így több tér marad beszélgetésre, érintésre vagy egyszerűen arra, hogy két ember néhány percre tényleg csak egymással foglalkozzon.



