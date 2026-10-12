7 szexpóz, amit minden nő a háta közepére kíván

Van az a szexpóz, ami a romantikus filmekben vagy a felnőttfilmekben izgalmasnak tűnik, a valóságban viszont legszívesebben öt másodperc után pozíciót váltanál. Mert hiába a látványos koreográfia, ha közben sajog a térded, kényelmetlen a szög, vagy egyszerűen nem esik jól az egész. Ráadásul az élvezet messze nem csak a behatoláson múlik: egy több mint ezer amerikai nő bevonásával készült kutatásban mindössze 18,4 százalék mondta, hogy önmagában a közösülés elegendő számára az orgazmushoz. A Women's Health több mint 1200 olvasója pedig olyan népszerű pózokat is a kevésbé kedvencek közé sorolt, mint a kutyapóz, a fordított lovagló vagy a 69-es. Persze nincs olyan, amit minden nő utálna. Inkább arról van szó, hogy ami egyikünknek beválik, másnak kifejezetten kellemetlen lehet. Nézzük, miért!

1. Kutyapóz: amikor a mélység egyáltalán nem előny

A kutyapóz sok pár kedvence, de nem véletlenül szerepelt egy népszerű olvasói felmérésének legkevésbé kedvelt pozíciói között is. Az egyik legnagyobb probléma a túl mély behatolás lehet, ami bizonyos nőknél kellemetlen, sőt kifejezetten fájdalmas érzést okozhat. És bár vannak, akik éppen ezt a pozíciót szeretik a legjobban, mások számára a szemkontaktus és az ölelés hiánya is elvesz az élményből.

A helyzeten sokat változtathat a lassabb tempó, a behatolás mélységének szabályozása és a megfelelő kommunikáció. Az viszont biztos, hogy a fájdalom nem olyasmi, amit el kell viselni csak azért, mert a partnerednek ez a kedvenc póza.

2. Fordított lovaglópóz: ami szexinek látszik, de inkább combedzésnek érződik

A fordított lovaglópóz, vagyis a reverse cowgirl tipikusan az a pozíció, ami a fantáziákban remekül működik, a valóságban viszont már kevésbé egyértelmű a siker. A nő van felül, de a partnerének háttal, ami sokaknál megnehezíti a kényelmes mozgást, ráadásul a combokat és a térdeket is rendesen megdolgoztatja.

Egy korábbi, 1111 olvasó válaszain alapuló felmérésben a megkérdezettek 39 százaléka ezt nevezte a leginkább túlértékelt póznak. A kényelmetlen testhelyzet mellett az is probléma lehet, hogy nehezebb megtalálni az ideális szöget, és az intim kapcsolódásból is kevesebb jut. Ha pedig a szög egyik félnek sem kényelmes, a pozíciót nem érdemes erőltetni.

3. 69-es póz: amikor az élvezet helyett a multitasking kerül előtérbe

Elméletben zseniális ötlet: mindkét fél egyszerre szerezhet örömet a másiknak. A gyakorlatban azonban sok nő számára inkább egy olyan feladatnak tűnik, amelynél lehetetlen egyszerre két dologra megfelelően koncentrálni.

Miközben a partnered örömét próbálod szem előtt tartani, nehezebb lehet teljesen átadni magad a saját élvezetednek. Ráadásul a különböző testmagasságok, a kényelmetlen nyaktartás és a folyamatos helyezkedés sem feltétlenül segítik az ellazulást. Nem véletlen, hogy a 69-es több női felmérésben is a kevésbé népszerű pozíciók közé került. Sokaknak egyszerűen jobban működik, ha a két fél felváltva figyel egymásra.

4. Lovaglópóz: amikor túl nagy rajtad a nyomás

A hagyományos lovaglópózt rengeteg nő szereti, többek között azért, mert nagyobb kontrollt adhat a tempó és a mozgás felett. Mások számára viszont éppen ez jelenti a problémát.

Egy régebbi felmérésben sok válaszadó arról számolt be, hogy ebben a helyzetben különösen tudatossá válik számára, hogyan néz ki a teste. Vajon előnyös szögből látja a partnere? Milyen a hasa? Hogyan mozog? Ha mindehhez hozzávesszük a fizikai erőfeszítést, könnyen előfordulhat, hogy az élvezet helyett a teljesítményre koncentrál.

Pedig a szex nem vizsga, ahol hibátlan koreográfiát kell bemutatni. Aki ebben a pozícióban nem érzi magát kényelmesen, annak semmi oka nincs rá, hogy erőltesse.

5. Misszionárius póz: amikor egyszerűen nem történik semmi izgalmas

A misszionárius póz igazi klasszikus, és sok nőnek kifejezetten beválik. A hátránya viszont az lehet, hogy a megszokott mozgás nem biztosít elegendő csiklóingerlést, így önmagában nem feltétlenül vezet orgazmushoz.

A női orgazmussal foglalkozó kutatások szerint a behatolás mellett a csikló ingerlése sok nő számára elengedhetetlen vagy jelentősen fokozza az élvezetet. Ezért a misszionárius póz sem automatikusan jó választás pusztán azért, mert kényelmesnek és egyszerűnek tűnik.

Az sem mindegy, hogyan helyezkedik el a két fél: ha a partnered teljes testsúlya rád nehezedik, vagy nem tudsz szabadon mozogni, az könnyen elronthatja az élményt. A megoldás itt sem feltétlenül egy újabb póz, hanem a testhelyzet és az ingerlés személyre szabása.

6. Állva: amikor a romantikus pillanatból egyensúlygyakorlat lesz

A filmekben a falnak támaszkodva, állva szeretkezni elképesztően szenvedélyesnek tűnik. A valóságban viszont a testmagasságbeli különbségek, a kényelmetlen szögek és az egyensúly megtartása is komoly kihívást jelenthetnek.

Ha pedig mindez a zuhany alatt történik, a helyzet még bonyolultabb. A víz nem helyettesíti a síkosítót, sőt, lemoshatja a természetes nedvességet, ami fokozhatja a kellemetlen súrlódást. A csúszós felületek miatt ráadásul a sérülésveszély sem elhanyagolható.

Persze a spontaneitás izgalmas, de ha közben azon gondolkodsz, hogyan ne ess el, nehéz teljesen a pillanatra koncentrálni.

7. Talicskapóz: amikor a szexhez lassan edzőtermi bérlet is kell

Vannak szexpózok, amelyeknél óhatatlanul felmerül a kérdés: ezt tényleg valaki élvezetből találta ki? A talicskapóz sokaknak ilyen lehet. A pozícióban az egyik fél a kezén támaszkodik, miközben a másik a lábait tartja, vagyis komoly fizikai erőfeszítést igényel.

A karok, a vállak és a törzs izmai jelentős terhelést kaphatnak, és az egyensúly megtartása sem egyszerű feladat. Ha valaki nem érzi magát biztonságban vagy kényelmesen, az érthetően az élvezet rovására mehet.

Ez persze nem jelenti azt, hogy senki sem szeretheti az akrobatikus megoldásokat. De attól, hogy egy póz különlegesnek tűnik, még egyáltalán nem biztos, hogy jobb is, mint egy sokkal egyszerűbb változat.

A legjobb szexpóz? Amelyik mindkettőtöknek jólesik

A szexben nincs olyan szabály, hogy bizonyos pozíciókat mindenkinek szeretnie kellene. Ami az egyik nőnek fantasztikus, az a másiknak kényelmetlen vagy egyenesen fájdalmas lehet. A legfontosabb, hogy mindkét fél merjen beszélni arról, mi esik jól neki, és mi az, amit inkább kihagyna.

Ha valami kellemetlen, nyugodtan lehet változtatni vagy megállni. A visszatérő, illetve erős fájdalmat pedig érdemes nőgyógyásszal kivizsgáltatni, hiszen nem feltétlenül csupán a testhelyzet okozza.

Végső soron nem az számít, hány különleges pózt próbáltatok már ki, hanem az, hogy közben mindketten jól érzitek-e magatokat.

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