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7 retró étel, amit gyerekként mindenki evett és még mindig imádunk
Forrás: Getty Images/Mariha-kitchen
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Léteznek olyan ételek, melyek soha nem lesznek igazán divatosak, mégis évtizedeken keresztül ott maradnak a kedvenceink között. Nem mutatnak különösebben jól az Instagramon, nincs bennük egzotikus alapanyag, és valószínűleg egy trendi étterem étlapján sem ezekre figyelnénk fel először. Mégis elég egyetlen falat belőlük, és olyan emlékeket képesek előhozni, amelyekről azt hittük, már rég elfelejtettük őket. És éppen ezért szeretjük ezeket annyira, a magyar retró konyha pedig szerencsére tele van ilyen fogásokkal. A múlt század második felének hétköznapi főzésében nagy szerepet kaptak az egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból készülő, laktató ételek, amelyekből gyakran az egész család jóllakhatott, és akár másnapra is maradt. Talán ezért is kötődik hozzájuk ennyi gyerekkori emlék.
Jöjjön 6 igazi klasszikus, amit lehet, hogy gyerekként te is hetente ettél, és aminek valószínűleg ma sem mondanál nemet.
Rakott krumpli
Főtt burgonya, tojás, kolbász, tejföl – és természetesen minden családban egy kicsit másképp készült. Volt, ahol szinte úszott a tejfölben, máshol ropogósra sült a teteje, és olyan nagymama is biztosan akadt, aki valamilyen titkos hozzávalóra vagy fűszerre esküdött. A rakott krumpli igazi hétköznapi klasszikus volt, amiből sosem lehetett kis adagot készíteni, így egy nagy tepsivel garantáltan jóllakhatott az egész család. Nem véletlen, hogy még ma is az egyik legismertebb magyar retró fogásként emlegetik.
Fasírt főzelékkel
Ebben a fogásban sincs sok fotogén elem, és nem is ezért szeretjük annyira. Krumpli- vagy tökfőzelék, a tetején pedig egy nagy, kívül ropogós, belül puha fasírt. A főzelék gyerekként sokszor nem tartozott a kedvenceink közé, de egy jó fasírttal valahogy még az is sokkal gyorsabban elfogyott. A tökfőzelék fasírttal és a krumplifőzelék egyaránt a klasszikus retró fogások között maradt fenn, utóbbi pedig az iskolai menzákon is gyakran felbukkant. Ma pedig érdekes módon sok olyan étel után vágyakozunk, amelynek gyerekként még a látványától sem voltunk elragadtatva.
Túrós csusza
Kevés egyszerűbb étel létezik, mégis valahogy pont ettől olyan szerethető. A széles tészta, a túró és a tejföl már önmagában tökéletes kombináció, de az igazi kérdés mindig az volt, hogy kerüljön-e a tetejére jó adag ropogósra sült szalonna. És persze ott van az örök vita is: sósan vagy cukrosan az igazi? A túrós csusza tipikusan az a fogás, amelyhez nem kellett különleges alkalom. Gyors hétköznapi ebédként ugyanúgy működött, mint egy tartalmas leves után második fogásként, és néhány alapanyagból elkészült az egész családnak. Ma már éttermekben modernebb változataival is találkozhatunk, de valószínűleg még mindig az a verzió esik a legjobban, amelyik pontosan olyan, mint amilyet gyerekkorunkban kaptunk.
Madártej
Ha létezik desszert, amelynek már a neve is nosztalgikus, akkor a madártej biztosan az. A hideg, vaníliás tejkrém tetején úszó puha tojáshabgaluskák látványa sokaknak egyet jelent a nagymama konyhájával és a vasárnapi ebédekkel. Gyerekként persze leginkább azon izgultunk, hány habgaluska jut a tányérunkba, és vajon lehet-e még repetázni belőle. Bár ma már rengeteg látványos desszert közül válogathatunk, a madártejhez alig kell néhány alapanyag, mégis van benne valami különleges. Talán éppen azért szeretjük még mindig, mert nem akar többnek látszani annál, ami: egy egyszerű, házias édesség, amelyből egyetlen kanál is elég ahhoz, hogy visszarepítsen a gyerekkorba.
Rizsfelfújt
Vagy ahogy sokan gyerekként hívtuk: rizskoch. Már önmagában az is jó hírnek számított, amikor kiderült, hogy aznap ez lesz az ebéd második fogása. A sütőben aranybarnára sült, könnyű rizses édességre természetesen kellett valami édes is: lekvár, porcukor, esetleg mindkettő. A rizsfelfújt különösen azok közé a retró fogások közé tartozik, amelyek valahol félúton vannak a főétel és a desszert között. Egy tartalmas leves után teljesen természetes volt ebédként enni, miközben mai szemmel akár süteményként is megállná a helyét. És talán nincs is nosztalgikusabb annál, mint amikor felvágjuk a még langyos rizskochot, és a tetejére kanalazunk egy nagy adag baracklekvárt.
Májgombócleves
A klasszikus húsleves mellett a májgombócleves is olyan fogás, amely generációkon keresztül ott volt a magyar családi asztalokon. A zöldséges, aranyló levesben úszó puha májgombócok különösen a hűvösebb hónapokban jelentettek igazi komfortételt. Gyerekként persze nem feltétlenül gondolkodtunk azon, pontosan miből készül a gombóc – csak azt számoltuk, vajon hány darab került a tányérunkba. Egy jó májgombóc puha, de nem esik szét, ízes, és szinte magába szívja a leves aromáit. Ma talán ritkábban állunk neki otthon, mint néhány évtizeddel ezelőtt, mégis elég megérezni egy tányér frissen készült májgombócleves illatát, és máris ismerős lesz az érzés.
Meggyleves
Édes, savanykás, hideg és rózsaszín – a meggyleves gyerekként már csak azért is különlegesnek számított, mert egyáltalán nem hasonlított arra, amit egy levestől megszoktunk. Nyáron jéghidegen került az asztalra, tele meggyel, krémesre habarva, fahéjjal és szegfűszeggel fűszerezve. A gyümölcslevesek a mai napig a magyar nyarak jellegzetes fogásai, a meggyes változat pedig talán az egyik legnosztalgikusabb közülük. Volt, aki már előételként is furcsállta az édes ízét, más legszívesebben rögtön két tányérral evett belőle. Egy biztos: ha ma egy forró nyári napon elénk kerül egy jéghideg tányérral, ugyanaz az íz fogad, amelyet évtizedekkel ezelőtt is ismertünk.
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