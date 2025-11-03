Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,

#igaz történet
#Horror
#Sztori
#valós
#hátborzongató sztori
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 1. 09:48

Forrás: gettyimages

sztori, horror
A nap cikke

„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,

Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

Sztárok, akik elképesztő híresek voltak, mégis visszavonultak karrierjük csúcsán

Egyszerre döbbenetes és mégis példaértékű, amikor valaki a csúcson állva kisétál a reflektorfényből.

Olvasd el!

7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki

Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.

Olvasd el!

A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!

A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Olvasd el!

Minden idők 7 legjobb boszorkányos filmje, ha borzongós hangulatban vagy

Van az a hangulat, amikor nem akarsz vígjátékot, se romantikát, csak valami sötétebbet.

Facebook
Twitter
Pinterest
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.

A kísérteties hangulat jegyében megkértünk néhány olvasót, hogy meséljék el azokat az életükben megtörtént, megmagyarázhatatlan történeteket, amiktől még most is végigfut a hideg a hátukon. Több száz válasz érkezett, és a legjobbakat most meg is megmutatjuk. Ezek a történetek ugyanis valószínűleg sosem kapnak magyarázatot, de egyvalami biztos. Méghozzá az, hogy a világ tele van olyan pillanatokkal, amelyekre a logika nem ad választ. Néha csak annyit tehetünk, hogy megborzongunk, és elgondolkodunk: mi van, ha tényleg több van az életben annál, mint amit látunk? A következő válogatásban 8 valódi, vérfagyasztó történet, amelyekre nincs észszerű magyarázat.

Lássuk őket!

Galéria / 7 kép

„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Lakberendezés

10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál

Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 3.: a Kosoknak hatalmas elismerésben lehet részük, az Oroszlánoknak érdemes mentálisan és fizikailag is töltődniük

A hét első napja is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Sztárok

7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki

Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.

Kép
Szépség

6 dolog, amit soha ne tegyél botox után: csúnyán ronthatják az eredményt!

A különböző botox kezelések egyre népszerűbbek az elmúlt években. Napjainkra már azt se lehet kijelenteni, hogy ez luxusnak számít, hiszen rengeteg hétköznapi ember dönt úgy, hogy botox segítségével akar megszépülni. Azonban, ha emellett döntesz fontos, hogy ne csak a kockázatoknak nézz utána, vagy éppen a legjobb orvos után olvass, hanem annak is nézz utána, hogy milyen utókezelés szükséges, és mely tevékenységek azok, amelyeket érdemes kerülni közvetlen a beavatkozást követően, az alábbiakban ezeket gyűjtöttük össze!

Kép
Sztárok

Sztárok, akik elképesztő híresek voltak, mégis visszavonultak karrierjük csúcsán

Egyszerre döbbenetes és mégis példaértékű, amikor valaki a csúcson állva kisétál a reflektorfényből.

Kép
Életmód

A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!

A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.