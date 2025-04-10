Horoszkóp
Ezt a 7 szakmát keményen átalakíthatja az AI

Utoljára frissült: 2025. április 9. 20:11

Forrás: Lenny Kuhne / Unsplash

Autógyár
A mesterséges intelligencia sok változást hozhat az életünkben, ezeket a foglalkozásokat nagyban átformálhatja a technológia.

A mesterséges intelligencia térnyerése, a technológia rohamos fejlődése sokakban beindította a kételkedést, aggódást, rengetegen tartanak attól, hogy olyan mértékben átalakulhat a munkaerőpiac, ami már állások sokaságát veszélyeztetheti. Természetesen vannak olyan területek, ahol már most is elég jól alkalmazható az MI, arról pedig megoszlanak a vélemények, hogy hol milyen mértékben lesz majd érezhető a hatása.

A Pew Research Center több mint ezer MI-szakértő meglátásaira alapozva mérte fel, a következő húsz évben mely szakmák alakulhatnak majd át a leginkább az iparág fejlődése miatt. Általánosan elmondható, hogy a szakemberek nyitottabbak és lelkesebbek az MI előretörése miatt, a nagyközönség ellenben kevésbé optimista.

Kattints a galériára, és mutatjuk azt a 7 szakmát, ami a legnagyobbat változhat a mesterséges intelligencia miatt:

Az InStyle Men írása.

