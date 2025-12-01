Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi
Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.
Vannak azok a csendes pillanatok december elején, amikor először csap meg minket a hideg levegő frissessége, és érezzük: közeledik valami. Valami, ami több mint karácsony, több mint évforduló, ajándék vagy ünnepi vacsora. Valami, ami élmény. És ami úgy marad meg bennünk, mint egy emlék, amit akkor is elő tudunk hívni, amikor a tél már rég tovatűnt...
A Versace ikonikus illatai pontosan ezt az érzést foglalják üvegbe. Olasz elegancia, görög mitológia ihlette szimbólumok és egy modern generáció, akik már nem csak ajándékot keresnek, hanem történetet. A következőkben bemutatjuk, hogyan válhat hét parfüm hét külön univerzummá és, és hogyan lehet az idei ünnep nem csak szép, hanem felejthetetlen.
1. Versace Bright Crystal: ragyogás, ami belülről indul
A Bright Crystal olyan, mint a frissen lehullott hó, amelynek minden szemcséje külön csillan. Ebben az illatban ott van a gránátalma lédússága, a bazsarózsa finom női puhasága és az a kristályos tisztaság, amelyet csak a nagyváros fölött kisütő téli nap tud produkálni. Olyan nőket érdemes meglepni vele, akik nem félnek ragyogni, akik tudják, hogy az erő és a gyengédség nem ellentétek hanem egymást erősítő tulajdonságok. Egy illat, amely nem csak belép egy terembe, hanem fényt is gyújt benne.
2. Versace Crystal Noir: a titok, amit nem lehet megfejteni
Van, aki nappal él és van, aki az éjszakát választja. A Crystal Noir azoknak szól, akik a bársonyba burkolt sötétben érzik igazán otthon magukat. Gyömbér, gardénia, szantál mély és bársonyos összhangja, amely maga az ünnepi éjszakák eleganciája. Ez az illat nem siet és nem harsog. Lassú, magabiztos léptekkel halad előre, mint egy hosszú fekete selyemruha, amely csak arra vár, hogy ránézzenek. Azoknak a nőknek tökéletes ajándék, akik nem csupán belépnek valahova, hanem birtokba is veszik azt a bizonyos helyiséget a jelenlétükkel.
3. Versace Dylan Purple: nyár emléke hópelyhek alatt
Van, amikor télen is nyárra vágyunk. A Dylan Purple ezt hozza el a szikrázó bergamottal, naranccsal, friss fréziával egy csipetnyi mediterrán vibrálással. Egyszerre sikkesen modern és könnyed, olyan, mint amikor egy hideg decemberi estén hirtelen eszünkbe jut egy meleg homokos part, ahol még sós a levegő. Ez az illat azé, aki inspirál, aki világot lát, aki nem fél újat kóstolni és új színeket felvenni. Egy lila robbanás egy üvegben, amely a szabadságot idézi.
4. Versace Eros: férfi, aki mítoszt ír maga köré
Az Eros az a férfi, akit nem csak látni, hanem érezni is lehet már a jelenléte előtt. Mentalevél, olasz citromhéj és zöldalma frissessége, majd a lassan kibomló keleti mélységek olyan karaktert rajzolnak ki, amely egyszerre klasszikus és modern. Mondhatni a görög hősiesség újraértelmezése a mai férfiban, aki tudja, ki ő és mer dönteni. Ő az, aki ha megjelenik, a tekintetek garantáltan követik. Az illat, amely nem kedves, hanem hatásos. Nem fél kérdezni és még kevésbé fél válaszolni.
5. Versace Eros Flame: a szenvedély, ami nem alszik ki
Tűz, lobbanás, mozdulat. Az Eros Flame illata annak való, aki intenzíven él és intenzíven szeret. Aki tudja, milyen a jó küzdelem, a jó ölelés és a jó döntés. Nem simul bele a környezetébe, inkább kiemelkedik belőle. Ünnepre tökéletes, mert olyan, mint egy gyertyaláng, amely körül mindenki megáll egy kicsit.
6. Versace Eros Energy: a mediterrán szél, amely felébreszt
A citrusos frissesség, a fekete ribizli finom édessége és a fehér ámbra tisztasága olyan érzést ad, mintha tengerpartra lépnénk, ahol egyszerre feszültségmentes és energikus minden. Az Eros Energy fiatalos lendület azoknak a férfiaknak, akik mozognak, élnek, alkotnak. Nem pihennek, mert a világ túl érdekes ahhoz, hogy kihagyjanak belőle egy percet is. Ajándéknak lenyűgöző, mert frissítő, mint az első korty pezsgő szilvesztereste.
7. Versace Eros Najim: a sivatag tüze üvegbe zárva
Az Eros Najim karamell, sáfrány és tömjén kombinációja. Meleg, mély, misztikus illatkombináció, amely már első találkozásra egy történetet idéz meg. Az Eros Najim a kollekció legújabb tagja, és olyan, mint egy karizmatikus férfi, aki minden helyzetben tudja, milyen döntést kell hoznia. Benne van az arab éjszaka meséje, a sivatag aranya és a görög istenek energiája is. Ez az illat azoknak jár, akik nem csak részei a világnak, hanem formálják azt.
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
Az igazi Barbie-ház: így néz ki Eva Mendes rózsaszín otthona
A színésznő rózsaszín konyhája és nappalija egyszerre sikkes és merész, Mendes pedig láthatóan az apró részletekre is odafigyel.
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
A legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárok 2025-ben
Olyan úti célokat mutatunk, amelyekben garantáltan nem fogsz csalódni, ha a karácsonyi vásárok hangulatát akarod megélni!
Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi
Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.