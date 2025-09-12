Divat
7 lépés, ha szeretnél karriert váltani: a tudatos tervezés a legfontosabb, amit tehetsz
Forrás: Mikhail Nilov/Pexels
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Tudatos tervezés
A karrierváltás ma már nem kivételes élethelyzet, hanem egyre gyakoribb pályaív, hiszen sokan csak pár év szakmában forgolódás után döntik el, hogy inkább más irányt választanának. A gyorsan változó munkaerőpiac, a technológiai fejlődés és a rugalmasabb munkamodellek lehetőséget kínálnak arra, hogy új irányokba mozduljunk el – akár teljesen más szektorok között is váltsunk karriert. Ugyanakkor a lehetőség önmagában nem garancia a sikerre. Tudatos stratégia nélkül a váltás könnyen csalódásba, pénzügyi válságba vagy egy újabb zsákutcába torkollhat, így a legfontosabb, amit tehetsz, ha minden lépést alaposan megtervezel.
Az első és legfontosabb felismerés: a karrierváltás nem egyszeri döntés, hanem folyamat. Tervezést, kísérletezést és önreflexiót igényel. Nem elég eldönteni, hogy „valami másra vágyom” – ki kell deríteni, pontosan mi az, amiben hosszú távon is helyt tudsz állni, miközben megmarad a motivációd. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az önismeretet és a piaci valóságot párhuzamosan vizsgálod.
Éppen ezért érdemes a váltást projektként kezelni, amely egy felismeréssel veszi kezdetét, és különböző folyamatokra lebontva bontakozik ki. Azonban, ha minden szakaszhoz tartozik konkrét cél, mérhető eredmény és döntési pont, akkor a folyamat átlátható és kezelhető lesz.
A következő hét lépés pontosan ebben nyújt kapaszkodót. Nem általános jótanácsokat kínál, hanem olyan gyakorlati keretrendszert, amely végigvezet a kezdeti bizonytalanságtól az új szerep betöltéséig készít fel. Ha komolyan fontolgatod a váltást, ezek a lépések segítenek abban, hogy ne csak álmodozz, hanem kézzelfogható eredményeket érj el – úgy, hogy közben minimalizálod a kockázatokat és tudatosan építed a jövődet.
Íme 7 lépés, ha karrierváltáson gondolkodsz!
Az ÉVA Magazin írása.
