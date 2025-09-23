Nem minden kutya viselkedik egyformán: míg egyes fajták nyugodtak és engedelmesek, mások már szinte születésüktől fogva igazi kis csibészek. És bár lehet, hogy nem mindig követik a szabályokat, pont ez a kiszámíthatatlan, játékos természet teszi őket annyira szerethetővé. Ezek a kutyák folyamatosan új kalandot keresnek – akár a kertet túrják fel, akár a papucsodat „mentik meg” a sarokból.

Ha egy ilyen kutyafajta mellett döntesz, biztos lehetsz benne, hogy sosem lesz unalmas az életed. Ugyanakkor fontos tudni: ezek az ebek nem rosszak – csak túl intelligensek, túl kíváncsiak, és túl sok az energiájuk ahhoz, hogy csendben üldögéljenek.

Összegyűjtöttük azt a 7 kutyafajtát, amelyet gyakran emlegetnek a legcsibészebbként.

Ha köztük van a te kedvenced is, valószínűleg nem egyszer futottál már utána a parkban vagy találtál meglepetést a táskádban:

A 7 legcsibészebb kutyafajta, amelyik imád rosszalkodni

