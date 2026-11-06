7 laktató vacsora 5000 forint alatt, amiből az egész család jóllakhat

Az utóbbi években valószínűleg te is észrevetted, mennyivel többe kerül egy átlagos bevásárlás. Különösen látványos lehet a különbség, ha egy egész családra főzöl: néhány alapanyag a kosárban, és máris több ezer forintnál jársz. Az olcsó vacsora azonban nem egyenlő azzal, hogy napokig vajas kenyeret vagy üres tésztát kell ennünk. A megfelelő alapanyagokkal 5000 forintból akár négy ember számára is készíthetünk tartalmas, meleg fogást – sőt az alábbi receptek közül több ennél lényegesen olcsóbban is kijöhet. Összegyűjtöttünk 7 olyan egyszerű vacsoraötletet, amelyből egy négytagú család jóllakhat, miközben az alapanyagok ára 5000 forint alatt marad. Ráadásul egyikhez sem kell órákig a konyhában állnod.

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Íme a receptek:

Tepsis csirkecomb fűszeres burgonyával

Hozzávalók 4 főre:

1,2 kg csirkecomb

1,5 kg burgonya

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olaj

1 teáskanál pirospaprika

1 teáskanál majoránna

só, bors

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Hámozd meg a burgonyát, vágd nagyobb gerezdekre, a vöröshagymát pedig negyedekre. Tedd őket egy nagy tepsibe, locsold meg az olaj felével, sózd és borsozd. A csirkecombokat dörzsöld be a maradék olajjal, a zúzott fokhagymával, pirospaprikával, majoránnával, sóval és borssal, majd fektesd őket a burgonyára. Önts körülbelül 1 dl vizet a tepsi aljára, és süsd 50-60 percig. Az utolsó 10 percben magasabb hőfokon vagy grillfunkcióval ropogósra piríthatod a csirke bőrét. Savanyúsággal vagy egyszerű káposztasalátával tökéletes.

Paradicsomos-húsos penne sajttal

Hozzávalók 4 főre:

500 g penne

500 g darált sertéshús

700 ml passata vagy paradicsomszósz

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj

150 g reszelt sajt

1 teáskanál szárított oregánó

1 teáskanál bazsalikom

só, bors

Elkészítés:

A tésztát főzd meg sós vízben a csomagoláson jelzett idő szerint. Közben az olajon dinszteld meg az apróra vágott hagymát, add hozzá a fokhagymát és a darált húst. Pirítsd addig, amíg a hús mindenhol kifehéredik és kissé megpirul. Öntsd hozzá a paradicsomszószt, fűszerezd oregánóval, bazsalikommal, sóval és borssal, majd kis lángon főzd körülbelül 15 percig. Forgasd össze a kifőtt tésztával, végül szórd meg reszelt sajttal.

Spórolós trükk: a hús felét akár főtt vöröslencsével is helyettesítheted.

Klasszikus rakott krumpli

Hozzávalók 4 főre:

1,5 kg burgonya

8 tojás

250 g füstölt kolbász

400 g tejföl

100 g reszelt sajt

1 evőkanál olaj vagy vaj a tepsi kikenéséhez

só, bors

Elkészítés:

A burgonyát héjában főzd majdnem teljesen puhára, a tojásokat pedig főzd keményre. Ha kihűltek, hámozd meg őket, majd a burgonyát, a tojást és a kolbászt is karikázd fel. Egy kiolajozott sütőtál aljára kerüljön egy réteg burgonya, majd tojás, kolbász és néhány kanál tejföl. Sózd, borsozd, majd folytasd a rétegezést, amíg el nem fogynak az alapanyagok. A tetejére burgonya és a maradék tejföl kerüljön, végül szórd meg sajttal. 180 fokos sütőben körülbelül 30-35 perc alatt süsd össze, amíg a teteje aranybarna lesz.

Krémes vöröslencsés curry rizzsel

Hozzávalók 4 főre:

350 g vöröslencse

350 g rizs

400 g darabolt paradicsom konzerv

400 ml kókusztej

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olaj

2 teáskanál currypor

1 teáskanál őrölt kömény

só

körülbelül 3 dl víz

Elkészítés:

Az apróra vágott hagymát dinszteld meg az olajon, majd add hozzá a fokhagymát, a curryt és a köményt. Fél percig pirítsd a fűszereket, majd öntsd hozzá az átmosott vöröslencsét. Add hozzá a paradicsomot, a kókusztejet és körülbelül 3 dl vizet. Sózd meg, majd alacsony-közepes lángon, időnként megkeverve főzd 20-25 percig. Ha túlságosan besűrűsödik, adj hozzá még egy kevés vizet. Közben főzd meg a rizst, és az elkészült curryt ezzel tálald.

Csirkés-zöldséges rizses egytálétel

Hozzávalók 4 főre:

600 g filézett csirkecomb

400 g rizs

750 g fagyasztott zöldségkeverék

1 fej vöröshagyma

2 evőkanál olaj

8 dl alaplé vagy víz

1 teáskanál pirospaprika

fél teáskanál fokhagymapor

só, bors

Elkészítés:

Vágd falatnyi darabokra a csirkehúst. Egy nagyobb lábasban vagy mély serpenyőben hevítsd fel az olajat, dinszteld meg a hagymát, majd add hozzá a csirkét. Sózd, borsozd, és pirítsd néhány percig. Add hozzá a rizst, a pirospaprikát és a fokhagymaport, keverd át, majd öntsd fel az alaplével. Fedő alatt, alacsony lángon kezdd el főzni. Körülbelül 10 perc után add hozzá a fagyasztott zöldségeket is, majd főzd további 10-15 percig, amíg a rizs megpuhul és felszívja a folyadékot. Ha szükséges, közben adj hozzá még egy kevés vizet.

Babos-sajtos quesadilla

Hozzávalók 4 főre:

8 közepes tortillalap

1 konzerv vörösbab

1 konzerv csemegekukorica

250 g reszelt sajt

150 ml passata vagy paradicsomszósz

1 kisebb fej vöröshagyma

1 teáskanál pirospaprika

fél teáskanál őrölt kömény

só

1 evőkanál olaj

Elkészítés:

A babot és a kukoricát szűrd le. Az apróra vágott hagymát kevés olajon dinszteld meg, add hozzá a babot, a kukoricát és a paradicsomszószt. Fűszerezd pirospaprikával, köménnyel és kevés sóval, majd néhány perc alatt főzd össze. A töltelékből tegyél a tortillalapok egyik felére, szórd meg bőségesen sajttal, majd hajtsd rá a másik felét. Száraz serpenyőben oldalanként 2-3 perc alatt süsd aranybarnára, amíg a sajt megolvad. Vágd háromszögekre, és tejföllel, natúr joghurttal vagy paradicsomos mártogatóssal kínáld.

Tejszínes-gombás csirkés tészta

Hozzávalók 4 főre:

500 g tészta

500 g csirkemell vagy filézett csirkecomb

500 g csiperkegomba

400 ml főzőtejszín

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj

1 teáskanál kakukkfű

só, bors

Elkészítés:

A tésztát főzd meg sós vízben, de mielőtt leszűrnéd, tegyél félre körülbelül 1 dl főzővizet. Közben vágd kisebb kockákra a csirkét, a gombát pedig szeletekre. Egy nagy serpenyőben hevítsd fel az olajat, és pirítsd meg rajta a csirkét. Ha kapott egy kis színt, add hozzá az apróra vágott hagymát, majd néhány perc múlva a gombát és a fokhagymát is. Sózd, borsozd, ízesítsd kakukkfűvel, és pirítsd addig, amíg a gomba levének nagy része elpárolog. Öntsd hozzá a tejszínt, és 5-6 perc alatt főzd krémesre. Forgasd bele a kifőtt tésztát. Ha túl sűrű a szósz, lazítsd egy kevés félretett főzővízzel.

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