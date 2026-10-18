7 ital, ha az immunrendszered bemondta az unalmast

Amikor úgy érezzük, valami készülődik a szervezetünkben, hajlamosak vagyunk azonnal vitaminokhoz és különféle immunerősítő készítményekhez nyúlni. Pedig néha érdemes a konyhában kezdeni a keresgélést. Bizonyos gyümölcsök, zöldségek és fűszerek ugyanis olyan vitaminokat, antioxidánsokat és növényi hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez. Persze egyetlen ital sem képes egyik napról a másikra megszüntetni a megfázást, de segíthetnek abban, hogy a szervezeted megkapja a szükséges tápanyagokat és folyadékot. Mutatunk 7 italt, amelyekért különösen hálás lehetsz a megfázásos időszakban.

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forrás: joy.hu

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