Életmód
7 ital, ami tényleg brutálisan széppé teszi a bőröd
Forrás: Unsplash
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A csillagok a hét közepére is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
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A hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a fűtött lakások időszaka alaposan átalakítja a mindennapjainkat.
A bőröd állapotát ugyanis az is befolyásolja, mit eszel és iszol. A ragyogó bőr nem kizárólag a fürdőszobában kezdődik. A folyadékbevitel, a vitaminok, az antioxidánsok és az egészséges táplálkozás mind szerepet játszanak abban, hogyan néz ki a bőrünk. A megfelelő hidratáltság hozzájárul a bőr normál működéséhez, egyes tápanyagok pedig támogatják a kollagéntermelést és a sejtek védelmét. Mutatunk 8 italt, amelyek rendszeres fogyasztása segíthet abban, hogy hidratáltabb, üdébb és egészségesebb legyen az arcbőröd.
Lássuk!
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