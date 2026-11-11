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7 ital, ami tényleg brutálisan széppé teszi a bőröd

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 10. 15:32

Forrás: Unsplash

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Hiába a drága arckrémek és a gondosan felépített szépségápolási rutin, ha közben nem figyelsz arra, mivel táplálod a szervezetedet.

A bőröd állapotát ugyanis az is befolyásolja, mit eszel és iszol. A ragyogó bőr nem kizárólag a fürdőszobában kezdődik. A folyadékbevitel, a vitaminok, az antioxidánsok és az egészséges táplálkozás mind szerepet játszanak abban, hogyan néz ki a bőrünk. A megfelelő hidratáltság hozzájárul a bőr normál működéséhez, egyes tápanyagok pedig támogatják a kollagéntermelést és a sejtek védelmét. Mutatunk 8 italt, amelyek rendszeres fogyasztása segíthet abban, hogy hidratáltabb, üdébb és egészségesebb legyen az arcbőröd.

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 ital, ami tényleg brtuálisan széppé teszi a bőröd

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