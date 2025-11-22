7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig

Az alma az egyik legismertebb és legkedveltebb gyümölcs a világon, de az kevésbé köztudott róla, hogy az almafák a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartoznak. Az alma nagyon régóta és kontinenseken átívelve része az ember táplálkozásának és a kultúránknak is: gondoljunk csak rá, hogy a keresztény hagyományok szerint az alma lett a bűnbeesés gyümölcse, amit Éva leszakított a tudás fájáról. Természetesen fogyasztása nem számít bűnnek, sőt kifejezetten egészséges, nem véletlenül szól úgy a mondás, hogy „napi egy alma az orvost távol tartja“.

Az alma eredetileg Közép-Ázsiából, valószínűleg a mai Kazahsztán területéről származik, ahonnan a kereskedelmi utak révén terjedt el Európába és a világ más tájaira. Magyarországon is több évszázados múltra tekint vissza az alma termesztése. Már a középkorban is ültették kolostorkertekben és nemesi birtokokon, de az igazi fellendülés a 19. században kezdődött, amikor a nemesítések és a faiskolai termesztés elterjedésével több tájfajta is kialakult.

Milyen fajta almát válassz?

Ma világszerte több mint 7000 almafajtát tartanak számon, Magyarországon pedig mintegy 20–25 fajtát termesztenek nagyobb mennyiségben. A legkedveltebb hazai fajták közé tartozik az idared, a jonatán, a starking, a golden delicious, a granny smith és a gála. Ezek közül az idared és a jonatán különösen népszerűek a magyar vásárlók körében, mivel jól tárolhatók és sokoldalúan felhasználhatók. Az almaszüret ideje fajtától függően augusztustól októberig tart, a korai nyári fajták gyorsan fogyasztandók, míg az őszi-téli fajták akár hónapokig is eltarthatók megfelelő körülmények között.

A hosszabb tárolhatóság szempontjából az idared, a golden delicious és a jonagold bizonyulnak a legjobb választásnak. Az almát hűvös, de fagymentes (2–5 °C), párás, jól szellőző helyen érdemes tárolni, például pincében, fűtetlen melléképületben vagy hűtőben. Szobahőmérsékleten 1-2 hétig áll csak el, de hűvös, páradús helyen akár hónapokig is. Fontos, hogy ne legyen a közelében más zöldség vagy gyümölcs, és ne zacskózzuk be, mert akkor hamar romlásnak indul az utóérés során felszabaduló etilén gáznak köszönhetően. A betárolt gyümölcsöket érdemes kéthetente átválogatni, és azokat kiszedni, amelyeken foltokat, rothadás jeleit tapasztaljuk.

Az alma nemcsak nyersen fogyasztva isteni, hanem különböző ételek alapanyagaként is:

Az ÉVA Magazin írása.