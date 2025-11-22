Horoszkóp
7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig

#recept
#Alma
#almás pite
#almás recept
#recept almával
#almás sütemény
#almás leves
#almás hús
#almás sült
Frey-Kovács Brigitta
Életmód, Gasztro
Utoljára frissült: 2025. november 20. 17:56

Forrás: 13people / Envato

7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!

Novemberben már kezd megfogyatkozni a helyben termelt, szezonális gyümölcsök kínálata, ezért az alma ilyenkor igazi aduász tud lenni. Ugyan már korábban leszedték a fáról, ám sok fajtája hosszú ideig eltartható, ezért télbe nyúlóan fogyasztható – és nemcsak nyersen, hanem különféle ételekben is. Íme egy kosárnyi almás recept, amelyek a család kedvencei lesznek.

Az alma az egyik legismertebb és legkedveltebb gyümölcs a világon, de az kevésbé köztudott róla, hogy az almafák a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartoznak. Az alma nagyon régóta és kontinenseken átívelve része az ember táplálkozásának és a kultúránknak is: gondoljunk csak rá, hogy a keresztény hagyományok szerint az alma lett a bűnbeesés gyümölcse, amit Éva leszakított a tudás fájáról. Természetesen fogyasztása nem számít bűnnek, sőt kifejezetten egészséges, nem véletlenül szól úgy a mondás, hogy „napi egy alma az orvost távol tartja“.

Az alma eredetileg Közép-Ázsiából, valószínűleg a mai Kazahsztán területéről származik, ahonnan a kereskedelmi utak révén terjedt el Európába és a világ más tájaira. Magyarországon is több évszázados múltra tekint vissza az alma termesztése. Már a középkorban is ültették kolostorkertekben és nemesi birtokokon, de az igazi fellendülés a 19. században kezdődött, amikor a nemesítések és a faiskolai termesztés elterjedésével több tájfajta is kialakult.

Az alma rendkívül sokoldalúan felhasználható a konyhában.
forrás: larisikstefania / Envato
Az alma rendkívül sokoldalúan felhasználható a konyhában.

Milyen fajta almát válassz?

Ma világszerte több mint 7000 almafajtát tartanak számon, Magyarországon pedig mintegy 20–25 fajtát termesztenek nagyobb mennyiségben. A legkedveltebb hazai fajták közé tartozik az idared, a jonatán, a starking, a golden delicious, a granny smith és a gála. Ezek közül az idared és a jonatán különösen népszerűek a magyar vásárlók körében, mivel jól tárolhatók és sokoldalúan felhasználhatók. Az almaszüret ideje fajtától függően augusztustól októberig tart, a korai nyári fajták gyorsan fogyasztandók, míg az őszi-téli fajták akár hónapokig is eltarthatók megfelelő körülmények között.

A hosszabb tárolhatóság szempontjából az idared, a golden delicious és a jonagold bizonyulnak a legjobb választásnak. Az almát hűvös, de fagymentes (2–5 °C), párás, jól szellőző helyen érdemes tárolni, például pincében, fűtetlen melléképületben vagy hűtőben. Szobahőmérsékleten 1-2 hétig áll csak el, de hűvös, páradús helyen akár hónapokig is. Fontos, hogy ne legyen a közelében más zöldség vagy gyümölcs, és ne zacskózzuk be, mert akkor hamar romlásnak indul az utóérés során felszabaduló etilén gáznak köszönhetően. A betárolt gyümölcsöket érdemes kéthetente átválogatni, és azokat kiszedni, amelyeken foltokat, rothadás jeleit tapasztaljuk.

Az alma nemcsak nyersen fogyasztva isteni, hanem különböző ételek alapanyagaként is:

Galéria / 7 kép

Mennyei almás receptek, amik eldobják az őszt

Az ÉVA Magazin írása.

