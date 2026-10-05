7 horror, ami még idén érkezik a mozikba

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Meglepődtek a rajongók a Vámpírnaplók sztárjának külsején: szomorú oka van annak, hogy évek óta nem láttuk

Steven R. McQueen sok néző szívébe belopta magát Jeremy Gilbertként a sorozatban, és a fanok meg is védték kedvencüket az őt kritizálóktól!