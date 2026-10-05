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7 horror, ami még idén érkezik a mozikba
Forrás: imdb
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Jessica Chastain vérfagyasztó hasonmása, egy testhorrorrá változó DC-történet, egy bálna gyomrában zajló túlélőharc és Robert Eggers vérfarkasa is befut az év vége előtt. Az év vége tehát a klasszikus természetfeletti horrortól a testhorroron és a gótikus őrületen át egészen a túlélőfilmekig szinte mindent felvonultat.
A következő válogatásban ezért most azokat a várva várt alkotásokat szedtük egy csokorba, amelyek nem egyszerűen jónak, hanem hátborzongatóan szupernek ígérkeznek.
Lássuk!
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