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7 horror, ami még idén érkezik a mozikba

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 5. 12:55

Forrás: imdb

Agyagpofa
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A horrorrajongók számára 2026 utolsó hónapjai még bőven tartogatnak meglepetéseket.

Jessica Chastain vérfagyasztó hasonmása, egy testhorrorrá változó DC-történet, egy bálna gyomrában zajló túlélőharc és Robert Eggers vérfarkasa is befut az év vége előtt. Az év vége tehát a klasszikus természetfeletti horrortól a testhorroron és a gótikus őrületen át egészen a túlélőfilmekig szinte mindent felvonultat.

A következő válogatásban ezért most azokat a várva várt alkotásokat szedtük egy csokorba, amelyek nem egyszerűen jónak, hanem hátborzongatóan szupernek ígérkeznek.

Lássuk!

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7 horror, ami még idén érkezik a mozikba

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