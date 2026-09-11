7 furcsa jel, ami arra utalhat, hogy migréned lesz – még mielőtt megfájdulna a fejed

Ha gyakran van migréned, talán te is megtapasztaltad, hogy néha már jóval a fejfájás előtt valami egyszerűen nem stimmel valami veled. Indokolatlanul fáradtnak érzed magad, egyfolytában ásítozol, megkívánsz egy bizonyos ételt, vagy egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozik a hangulatod. Ezeket könnyű a stresszre, egy rosszul sikerült éjszakára vagy akár az időjárásra fogni, pedig előfordulhat, hogy már maga a migrénes roham kezdődött el.

A migrénnek ugyanis több szakasza lehet: a bevezető, úgynevezett prodromális szakasz, az aura szakasz, a fejfájás és az azt követő levezető, postdromális szakasz. Nem mindenkinél jelenik meg mindegyik, és még ugyanannál az embernél sem feltétlenül zajlik minden roham ugyanúgy. A prodroma akár több órával vagy néhány nappal a fejfájás előtt elkezdődhet, és meglepően hétköznapi tüneteket okozhat. Ha azonban megtanulod felismerni a saját jeleidet, hamarabb reagálhatsz a közeledő rohamra.

Ezek a leggyakoribb figyelmeztetések!

1. Feltűnően sokat ásítasz

Egy hosszú nap után senki nem lepődik meg azon, ha ásítozni kezd. Ha viszont eleget aludtál, mégis úgy érzed, mintha ötpercenként ásítanod kellene, az akár a migrén korai jele is lehet. Különösen akkor érdemes felfigyelni rá, ha nálad ez rendszeresen a fejfájás előtt jelentkezik. Az ásítás nem feltétlenül azt mutatja, hogy egyszerűen kialvatlan vagy. A prodromális szakaszban zajló idegrendszeri változások is kiválthatják, ezért érdemes megfigyelni, társul-e hozzá más tünet, például fáradtság, koncentrációs nehézség vagy fényérzékenység.

2. Hirtelen megkívánsz valamilyen ételt

Csoki, chips, sajt vagy valami nagyon édes – migrén előtt sokaknál jelentkezik erős sóvárgás. Emiatt könnyen azt gondolhatják, hogy az elfogyasztott étel váltotta ki a rohamot, holott elképzelhető, hogy a kívánósság már a megkezdődött migrén egyik korai tünete volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ételek soha nem játszhatnak szerepet a rohamok kialakulásában. A lényeg inkább az, hogy ne automatikusan az utoljára elfogyasztott falatot hibáztasd. Ha ugyanaz a különös sóvárgás rendszeresen megjelenik a fejfájás előtt, lehet, hogy a tested így próbál figyelmeztetni téged.

3. Egyik pillanatról a másikra megváltozik a hangulatod

A migrén közeledtét nemcsak testi, hanem lelki változások is kísérhetik. Előfordulhat, hogy minden különösebb ok nélkül ingerlékenyebb, szomorúbb vagy éppen szokatlanul energikus leszel. Mintha hirtelen valaki átállította volna benned a kapcsolót. Azért is nehéz felismerni ezt a tünetet, mert könnyű összekeverni a hétköznapi stresszel vagy a fáradtsággal. Ha azonban a hirtelen hangulatváltást rendszeresen migrén követi, érdemes ezt is feljegyezned magadnak.

4. Nem tudsz rendesen koncentrálni

Olvasod ugyanazt a mondatot harmadszor, mégsem fogod fel, mit jelent? Keresed a szavakat, elveszíted a gondolatmenetedet, vagy egy egyszerű feladat is szokatlanul sok energiát igényel? A koncentrációs, olvasási és beszédbeli nehézségek szintén megjelenhetnek a migrén korai szakaszában. Ez a mentális köd akár órákkal a fájdalom előtt jelentkezhet. Fontos azonban, hogy az újonnan fellépő, szokatlanul erős beszédzavart vagy zavartságot ne könyveld el automatikusan migrénként, különösen akkor, ha korábban még nem tapasztaltál hasonlót.

5. Állandóan pisilned kell

Elsőre talán eszedbe sem jutna összekapcsolni a kettőt, pedig a gyakoribb vizelési inger is lehet prodromális tünet. Ha nem ittál a megszokottnál több folyadékot, mégis feltűnően sokszor jársz mosdóba, érdemes megfigyelni, követi-e migrénes fejfájás. Önmagában ez a jel természetesen rengeteg más dologgal is összefügghet, ezért egyetlen alkalomból nem lehet következtetést levonni. A visszatérő mintázat számít: ha a tested minden roham előtt hasonló forgatókönyvet követ, idővel könnyebben felismerheted.

6. Feszülni kezd a nyakad

A merev, fájó nyakat sokan a migrén kiváltójának gondolják, például arra gyanakodnak, hogy rosszul aludtak vagy túl sokáig ültek a laptop előtt. Csakhogy a nyakfájdalom és az izommerevség már a migrénes folyamat korai része is lehet. Ha a vállad és a nyakad a fejfájás előtt rendszeresen megfeszül, ez fontos jelzés lehet. Ilyenkor jól jöhet a pihenés, a csendesebb környezet, illetve – ha számodra kellemes – egy melegítőpárna vagy hideg borogatás a nyak és a váll környékén.

7. Zavarni kezd a fény vagy a zaj

A fény-, és hangérzékenységet legtöbben a már kialakult migrénhez kötik, pedig ezek a tünetek korábban is megjelenhetnek. Hirtelen túl erősnek tűnhet a monitor fénye, idegesíthet a háttérzene, vagy egy teljesen hétköznapi zaj is elviselhetetlenné válhat. Hányinger, alvászavar és általános kimerültség szintén társulhat ehhez a szakaszhoz. Ha azt veszed észre, hogy a környezeted egyik percről a másikra túl hangossá vagy túl világossá válik, lehet, hogy érdemes lassítanod, mielőtt megérkezik a fájdalom.

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Fontos: A prodroma és az aura nem ugyanaz! Bár mindkettő megelőzheti a fejfájást, két különböző migrénes szakaszról van szó. A prodroma általában órákig vagy akár napokig tarthat, és inkább hangulatváltozással, fáradtsággal, sóvárgással, koncentrációs nehézséggel vagy izommerevséggel jár. Az aura ezzel szemben jellemzően 5–60 percig tart, és gyakran az érzékelést érinti. Villódzó fények, cikkcakkos vonalak, látótérkiesés, zsibbadás vagy bizsergés is jelentkezhet. Ráadásul nem minden migrénes ember tapasztal aurát.

Mit tehetsz, ha felismered a korai jeleket?

Az egyik leghasznosabb lépés egy fejfájásnapló vezetése: jegyezd fel, mit éreztél a roham előtti órákban vagy napokban, mennyit aludtál, mikor ettél, milyen volt a hangulatod, és mikor kezdődött el a fájdalom. Egy idő után kirajzolódhatnak azok az apró jelek, amelyek nálad újra és újra visszatérnek. Ha jelentkeznek a tünetek, érdemes inni, nem kihagyni az étkezést, és ha teheted, csendes, sötét helyen pihenj. A füldugó, illetve a fejre, nyakra vagy vállra helyezett hideg vagy meleg borogatás szintén enyhítheti a kellemetlenségeket. A hirtelen fellépő, rendkívül erős fejfájás, a jelentős látásromlás, a féloldali gyengeség vagy zsibbadás, illetve a szokatlanul súlyos beszéd-, és koncentrációs zavar viszont sürgős orvosi kivizsgálást igényelhet. Ezeket akkor sem szabad automatikusan migrénnek tekinteni, ha korábban már volt migrénes rohamod.

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