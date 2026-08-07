Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

7 film, amit kötelező lesz megnézni augusztusban a mozikban

#film
#Mozi
#augusztus
#ajánló
#2026
#augusztusi moziműsor
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 3. 16:58

Forrás: imdb

film
A nap cikke

14+2 sztár, akinek transznemű gyermeke van

Talán nem is sejtetetted eddig, de ezek a hírességek mind transznemű gyermeket nevelnek.

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Olvasd el!

A szemed többet elárul az egészségedről, mint gondolnád – 7 jel, amire oda kell figyelni

 A szem nemcsak a lelkünk tükre, hanem a testünk állapotáról is sokat elárulhat: bizonyos elváltozások olyan egészségügyi problémákra is felhívhatják a figyelmet, amelyekre elsőre nem is gondolnánk.

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 7.: az Ikrek szeretnének valakit jobb belátásra bírni, az Oroszlánok terveit váratlan program borítja fel

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

7 toxikus párkapcsolati típus, amiből jobb, ha menekülsz

Egy kapcsolatnak nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy működjön, de biztonságosnak, tiszteletteljesnek és kiegyensúlyozottnak igen.

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 6.: a Rákoknak érdemes meghúzniuk a határvonalaikat, a Mérlegeknek felelősségteljes döntést kell hozniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek az univerzum most második esélyt ad

Ezek előtt a csillagjegyek előtt olyan ajtók nyílnak ki, amire biztosan nem számítottak. Nézd meg, hogy rajta vagy-e a listán.

Facebook
Twitter
Pinterest
Augusztusban sem lassítanak a mozik, ugyanis a hónapban érkeznek nagyszabású sci-fik, hátborzongató horrorok, fordulatos thrillerek és könnyedebb alkotások is.

Elképesztő repertoárral robban be az augusztus, ugyanis szinte mindenki fog találni legalább egy olyan filmet, amit mindenképp megnézne moziban. Az idei nyár hihetetlen produkciókkal lepett meg minket, éppen ezért olyan meglepő, hogy a szezon utolsó hónapjában sincs megállás, ha bakancslistás filmekről van szó.

A következő válogatásban azokat a filmeket szedtük egy csokorba, amelyeket tényleg kár lenne kihagyni 2026 augusztusában!

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 film, amit kötelező lesz megnézni augusztusban a mozikban

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Kép
Divat

Ez a furcsa divattrend fénysebességgel hódította meg a világot: miért akar mindenki szobornak öltözni?

Mintha egy ókori szobor lépett volna a vörös szőnyegre!

Kép
Életmód

7 toxikus párkapcsolati típus, amiből jobb, ha menekülsz

Egy kapcsolatnak nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy működjön, de biztonságosnak, tiszteletteljesnek és kiegyensúlyozottnak igen.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 7.: az Ikrek szeretnének valakit jobb belátásra bírni, az Oroszlánok terveit váratlan program borítja fel

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Életmód

A szemed többet elárul az egészségedről, mint gondolnád – 7 jel, amire oda kell figyelni

 A szem nemcsak a lelkünk tükre, hanem a testünk állapotáról is sokat elárulhat: bizonyos elváltozások olyan egészségügyi problémákra is felhívhatják a figyelmet, amelyekre elsőre nem is gondolnánk.

Kép
Életmód

Nem csak te csinálod! 7 szexuális szokás, ami sokkal gyakoribb, mint gondolnád

De akkor miért nem merünk beszélni róluk?

Kép
Életmód

Robotfutár? Okosotthon méheknek? 12 döbbenetes dolog, amire az AI már képes, és te nem is tudtad

Bármennyire is hihetetlen, a technológia már itt tart!