Elképesztő repertoárral robban be az augusztus, ugyanis szinte mindenki fog találni legalább egy olyan filmet, amit mindenképp megnézne moziban. Az idei nyár hihetetlen produkciókkal lepett meg minket, éppen ezért olyan meglepő, hogy a szezon utolsó hónapjában sincs megállás, ha bakancslistás filmekről van szó.

A következő válogatásban azokat a filmeket szedtük egy csokorba, amelyeket tényleg kár lenne kihagyni 2026 augusztusában!

Lássuk!

Galéria / 7 kép 7 film, amit kötelező lesz megnézni augusztusban a mozikban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria