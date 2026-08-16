8 őrületes film, amit még augusztusban darálj le a Netflixen

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Forrás: Netflix
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A streamingplatform ebben a hónapban több friss saját produkcióval és nagy mozifilmmel is készül, vagyis lesz klausztrofób sci-fi, sötét krimi, történelmi látványfilm, anime és olyan dokumentumfilm is, amelynek története első hallásra szinte hihetetlennek tűnik. A Netflix tehát most is nagyot akar szakítani, főleg, hogy pár hét és ismét vége egy újabb nyárnak. Talán ezért is lehet jó program a nyári hőségben egy jeges tea és egy jó alkotás. A következő válogatásban összeszedtünk 8 filmet, amelyre érdemes időt hagyni a nyár utolsó heteiben.
Lássuk!
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