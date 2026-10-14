Jobbra húztál valakit Tinderen, aki tetszik neked, a kedvenc előadód koncertje alatt megszólított valaki, akivel azonnal egymásra hangolódtatok, esetleg az egyik barátod mutatott be valakinek, aki szerinte szuperül passzolna hozzád?

Nos, bár az első benyomás tényleg mérvadó, nem szabad elfelejtkezned arról sem, hogy az első találkozások azért gyakran egyfajta rózsaszín ködben telnek, hiszen ilyenkor mindenki igyekszik a legjobb, a legelőnyösebb oldalát mutatni a másiknak.

Éppen ezért kell résen lenned, amikor randizni kezdesz valakivel: akár egy oda nem illő megjegyzés, egy furcsa gesztus is lehet valójában red flag! A rózsaszín szemüveg mögött ugyanis olyasvalaki is elbűvölőnek tűnhet, aki mellől igazából AZONNAL menekülnöd kellene!

Íme 7 figyelmeztető jel, amit már a randizás elején érdemes komolyan venni!

1. Gyors a tempó?

Már a harmadik randin szerelmet vall neked a másik, esetleg egy hét randizás után be akar mutatni a családjának és elkezdi tervezni a közös jövőtöket? RED FLAG! Az egészséges kapcsolatok ugyanis fokozatosan épülnek, fejlődnek. A felgyorsított tempó érzelmi függőséget jelezhet neked, vagy azt, hogy a randipartnered kontrolláló. A szorongó kötődés például egyes embereket arra késztet, hogy minél előbb gyakorlatilag összeolvadhassanak a másikkal, így enyhítve a szeparációs szorongásukat.

2. Átlépi a határaidat?

Azt mondtad, hogy szükséged van egy kis egyedüllétre, ő pedig bűntudatot kelt benned emiatt? RED FLAG! Te csak meghúztál egy határt, ő viszont figyelmen kívül akarja hagyni azt, át szeretné lépni, ahelyett, hogy tiszteletben tartaná. Egy egészséges kapcsolathoz határozott határok kellenek! Aki már a kezdetekkor így reagál a kéréseidre, később sem fogja szem előtt tartani azokat.

3. Hajlamos énközpontúvá válni?

Minden beszélgetés róla szól, a te problémáidat viszont simán elbagatellizálja? A saját sikereivel háttérbe szorítja a tieidet, ha te elérsz valamit, nem ünnepel veled, sőt, irigykedik rád? RED FLAG! Egy empatikus partner érdeklődik az életed iránt, ha ez nem igaz rá, akkor sajnos könnyen lehet, hogy nárcisztikus vonásai vannak.

4. Ellentmond magának?

A történetei valahogy nem állnak össze, egyfolytában valamilyen logikai bukkanóba ütköznek, néha úgy érzed, mintha ködösítene, hárítana, terelne? Az ígéreteket nem tartja be? RED FLAG! Ha valaki már a kezdetekkor nem őszinte, hazudik, akkor valamit rejteget (előtted).

5. Túlzottan féltékeny és kontroll alatt akar tartani mindent?

Folyamatosan azt kérdezgeti, hol vagy, kivel és mit csináltok? Kritizálja a barátaidat és bele akar szólni, kivel találkozol? Egyszer csak azt veszed észre, hogy egyre ritkábban futsz össze a barátaiddal és a családoddal, mert vele töltöd minden idődet? RED FLAG! A kontroll az érzelmi bántalmazás egyik formája, az elszigetelés pedig ennek klasszikus taktikája.

6. Nem vállal felelősséget semmiért?

Minden problémáért valaki mást okol? Az exei „őrültek”, a főnöke pedig „nem korrekt vele”? Azt állítja, senki sem érti meg őt? RED FLAG! Ha valaki nem vállal felelősséget a tetteiért, nem lehet vele egészséges párkapcsolatod!

7. Viccnek álcázza, de burkoltan kritizál?

A humort, a poénokat fegyverként használja ellened? Azt mondja, vicces, amit mondtál, „de” aztán hozzátesz valamit, ami igazából kritika, sértés rád nézve? RED FLAG! Manipulál téged, mert úgy kritizál téged, hogy az poénnak tűnjön, így nem teheted szóvá, ha az rosszul esett neked.

Összegyűjtöttük, milyen kapcsolatok toxikusok: ezekből azonnal ki kell lépned!

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