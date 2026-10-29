"Néha jól esne, ha mi is kapnánk bókot..." - 7 férfi őszintén elárulta, mi az, amit minden nőnek tudnia kéne a szexről

A férfiak mindig készen állnak a szexre, imádják a tökéletes testet, és az ágyban soha sem bizonytalanodnak el. Legalábbis a legtöbb sztereotípia ezt sugallja. A valóság azonban szerintem jóval összetettebb. A férfiaknak is vannak félelmeik, olykor szoronganak a teljesítményük miatt, és sokan közülük ugyanúgy vágynak a gyengédségre, mint a szenvedélyes együttlétekre. A következő válogatásban ezért 7 pasi kendőzetlen őszinteséggel mesélt a szexről, a bizonytalanságairól és azokról az apróságokról, amelyekről a nőknek is érdemes tudniuk.

1. Máté, 35

„Szeretem átölelni a páromat, de időnként jólesne, ha megfordulnának a szerepek. Szeretném, ha ő bújna mögém, ő karolna át, és egy kicsit én lehetnék az, akiről gondoskodnak. Attól, hogy férfi vagyok, még ugyanúgy szükségem van a gyengédségre és arra az érzésre, hogy biztonságban vagyok valaki mellett.”

2. Kristóf, 30

„Szeretném, ha a nők tudnák, hogy mennyire feleslegesen aggódnak a testük miatt. Engem egyáltalán zavar a kis pocak, a striák vagy néhány pluszkiló. Amikor együtt vagyok valakivel, akit kívánok, a legkevésbé sem azon gondolkodom, hogy tökéletes-e az alakja. Sőt, sokszor azok a részletek tetszenek a legjobban, amelyeket ő a legszívesebben elrejtene.”

3. Balázs, 40

„Néha kifejezetten stresszesnek érzem azt a néhány másodpercet, amikor fel kell helyeznem az óvszert. Attól tartok, hogy megtörik a hangulat, vagy elveszítem az izgalmat. Nekem rengeteget segít, ha a partnerem közben is megérint, megcsókol, vagy mond valami izgatót. Szeretem, ha a védekezés is a közös játék része lehet.”

4. Tibi, 39

„Azt vettem észre, hogy a férfiaktól elvárják, hogy folyamatosan bókoljanak a nőknek, de fordítva ez sokkal ritkábban történik meg. Nekem is vannak bizonytalanságaim a testemmel kapcsolatban. Én is szeretném néha hallani, hogy jól nézek ki, hogy vonzó vagyok, vagy hogy a párom kíván engem. Egyetlen őszinte bók is elképesztően sokat jelenthet.”

forrás: imdb szex, férfiak, nők

5. Roland, 45

„Sokszor úgy érzem, hogy a nők azt gondolják, a férfiaknak kizárólag egyetlen érzékeny pontjuk van. Én viszont imádom, amikor a partnerem végigsimít a hátamon, megcsókolja a nyakamat, vagy lassan felfedezi a testemet. Nekem is fontos az előjáték, és szeretem, ha időt szánunk egymásra. A szex számomra sokkal izgalmasabb, ha érzem, hogy a másik kíváncsi rám.”

6. Gergő, 38

„Számomra az a legfontosabb, hogy a partnerem is akarja az együttlétet. Ha fáradt, rossz napja volt, vagy egyszerűen nincs kedve hozzá, azt teljesen rendben lévőnek tartom. Sokkal rosszabb érzés lenne tudni, hogy kizárólag azért bújik velem ágyba, mert úgy érzi, ezt várom el tőle. Azt szeretném, hogy mindketten ugyanannyira élvezzük, amit csinálunk.”

7. Dénes, 33

„Az egyik legnehezebb dolog számomra, hogy sokan úgy gondolják, a férfiaknak állandóan készen kell állniuk a szexre. Nekem is vannak olyan napjaim, amikor fáradt vagyok, stresszes, vagy egyszerűen másra vágyom. Ilyenkor kifejezetten rosszul tud esni, ha a partnerem azt gondolja, már nem találom vonzónak. Szeretném, ha a nők megértenék, hogy a férfiak libidója is változik, és ez teljesen természetes.”

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