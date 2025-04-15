Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Drámai, ám annál feltűnőbb hatás a kertben: 7 meseszép fekete virág, amit mindenképpen ültess el idén tavasszal!

#tavaszi virágok
#csak fekete
#Otthonom
#Kertem
#fekete virágok
Hegedűs Henriett
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2025. április 15. 09:42

Forrás: Unsplash/Meina Yin

Drámai, ám annál feltűnőbb hatás a kertben: 7 meseszép fekete virág, amit mindenképpen ültess el idén tavasszal!
A nap cikke

Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle

Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!

Olvasd el!

Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos

A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mindenki szereti, ha kis kertjében csodás, színes virágok árasztják magukból a bódító illatot, és meseszép árnyalatokkal örvendeztetnek meg. Ha azonban idén valami igazán különlegesre vágysz, próbáld ki a fekete virágokat, melyek rendkívüli hatást eredményeznek és drámai megjelenést kölcsönöznek minden kertnek.

Való igaz, hogy a legtöbben a színpompás virágokat részesítjük előnyben, ha külső körletünkről van szó, hiszen a várva várt tavasz beköszöntével már ismét viszket a tenyerünk, hogy némi színt és életet vigyünk a kertünkbe, és megtöltsük a kinti ágyásokat szebbnél szebb növényekkel. Néha azonban picit el lehet rugaszkodni a szokásostól, és valami újjal is lehet kísérletezni, hiszen a változatosság gyönyörködtet. Például fekete virágokkal, melyek valódi drámai megjelenést kölcsönözhetnek a kertnek. Lehet, hogy elsőre furcsának hangozhat a fekete virágok ültetésének ötlete, hiszen az biztos, hogy ezek a csodás növények merőben eltérnek a szokásostól, de olyan lenyűgöző összképet biztosítanak, amikre garantáltan mindenki felkapja a fejét.

Kép
forrás: Unsplash/ISO10

A fekete virágok előnyei

A sötét virágok tökéletesek az olyan kertekhez, ahol az elegancia és a különlegesség dominál. Éjszaka egyedi látványt nyújtanak, ugyanis a közhiedelmekkel ellentétben nem olvadnak bele az este sötétségébe, hanem inkább kitűnnek onnan. Nagyon jól kiemelik a világos színeket és a lágyabb árnyalatú többi virágot, ha pedig élénk virágok közé ültetjük őket, igazán különleges, látványos összhatást érhetünk el velük.

Ne felejtsük, hogy a fekete virágok egyes kultúrákban egyedi jelképekkel rendelkeznek, ugyanis a rejtelmességet, a misztikumot, az erőt és az új kezdetet hivatottak szimbolizálni. A fekete virágok több napsugarat nyelnek el, a méhek és a beporzók nagyon szeretik őket, így, hogyha beporzóbarát kertet szeretnénk kialakítani, tökéletes választás egy-egy sötét árnyalatú drámai növény elültetése. Nem kell megijedni és hatalmas dolgokra gondolni a gondozásukkal kapcsolatban, ugyanis a fekete virágok is épp annyi törődést igényelnek, mint világos és színes társaik, sőt, egyes fajtáik sokkal egyszerűbben termeszthetők, és mondhatni, igénytelen típusok. Bátran kísérletezzünk velük.

Galériánkban megismerheted a legszebb fekete virágokat!

Galéria / 7 kép

Drámai hatást keltő fekete virágok a kertbe

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Sztárok

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Önismeret

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Kép
Sztárok

A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán

A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.

Kép
Életmód

Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint

Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.

Kép
Egészség

6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti

Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.