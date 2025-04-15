Szerelem
Drámai, ám annál feltűnőbb hatás a kertben: 7 meseszép fekete virág, amit mindenképpen ültess el idén tavasszal!
Forrás: Unsplash/Meina Yin
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle
Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!
Való igaz, hogy a legtöbben a színpompás virágokat részesítjük előnyben, ha külső körletünkről van szó, hiszen a várva várt tavasz beköszöntével már ismét viszket a tenyerünk, hogy némi színt és életet vigyünk a kertünkbe, és megtöltsük a kinti ágyásokat szebbnél szebb növényekkel. Néha azonban picit el lehet rugaszkodni a szokásostól, és valami újjal is lehet kísérletezni, hiszen a változatosság gyönyörködtet. Például fekete virágokkal, melyek valódi drámai megjelenést kölcsönözhetnek a kertnek. Lehet, hogy elsőre furcsának hangozhat a fekete virágok ültetésének ötlete, hiszen az biztos, hogy ezek a csodás növények merőben eltérnek a szokásostól, de olyan lenyűgöző összképet biztosítanak, amikre garantáltan mindenki felkapja a fejét.
A fekete virágok előnyei
A sötét virágok tökéletesek az olyan kertekhez, ahol az elegancia és a különlegesség dominál. Éjszaka egyedi látványt nyújtanak, ugyanis a közhiedelmekkel ellentétben nem olvadnak bele az este sötétségébe, hanem inkább kitűnnek onnan. Nagyon jól kiemelik a világos színeket és a lágyabb árnyalatú többi virágot, ha pedig élénk virágok közé ültetjük őket, igazán különleges, látványos összhatást érhetünk el velük.
Ne felejtsük, hogy a fekete virágok egyes kultúrákban egyedi jelképekkel rendelkeznek, ugyanis a rejtelmességet, a misztikumot, az erőt és az új kezdetet hivatottak szimbolizálni. A fekete virágok több napsugarat nyelnek el, a méhek és a beporzók nagyon szeretik őket, így, hogyha beporzóbarát kertet szeretnénk kialakítani, tökéletes választás egy-egy sötét árnyalatú drámai növény elültetése. Nem kell megijedni és hatalmas dolgokra gondolni a gondozásukkal kapcsolatban, ugyanis a fekete virágok is épp annyi törődést igényelnek, mint világos és színes társaik, sőt, egyes fajtáik sokkal egyszerűbben termeszthetők, és mondhatni, igénytelen típusok. Bátran kísérletezzünk velük.
Galériánkban megismerheted a legszebb fekete virágokat!
Az ÉVA Magazin írása.
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak
Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.
A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán
A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.
6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti
Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.