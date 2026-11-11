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7 étel, amit érdemes gyakrabban enned ősszel, ha támogatnád az immunrendszered

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Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 10. 14:01

Forrás: Pexels/Vanessa Loring

7 étel, amit érdemes gyakrabban enned ősszel, ha támogatnád az immunrendszered
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Bár nincs olyan étel, amely önmagában megvédhetne a betegségektől, a megfelelő tápanyagbevitel fontos szerepet játszik az immunrendszer normál működésében. A jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül egzotikus szuperélelmiszereket kell keresned: több tipikus őszi alapanyag is tele van értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal és növényi vegyületekkel. Mutatunk 7-et, amelynek most érdemes gyakrabban helyet szorítani a tányérodon. Ősszel hajlamosak vagyunk úgy gondolni az immunrendszerünkre, mintha lenne rajta egy kapcsoló, amit néhány pohár gyömbéres shot vagy egy nagy adag C-vitamin egyszerűen felkapcsol. Valójában ennél jóval összetettebb rendszerről van szó. A megfelelő működéséhez számos tápanyagra szükségünk van: többek között A-, C-, D- és E-vitaminra, cinkre, szelénre, vasra és megfelelő mennyiségű fehérjére. Éppen ezért egyetlen immunerősítő étel helyett a változatos, tápanyagokban gazdag étrend az, amivel igazán sokat tehetsz érte. És persze ősszel nem árt egy vérképet is csináltatni, hogy tudd, milyen vitaminokat szükséges pótolnod - a D-vitaminhiány például eléggé általános jelenség Magyarországon az őszi-téli szezonban.

Mutatjuk is a hasznos listát!

1. Sütőtök

Nemcsak azért érdemes kihasználni a sütőtökszezont, mert kevés ételnek van ennél őszibb hangulata. Élénk narancssárga színét részben a béta-karotinnak köszönheti, amelyet szervezetünk A-vitaminná képes alakítani. Az A-vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszer normál működésében, emellett hozzájárul a bőr és a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához is. Ezek a szervezet első védelmi vonalának részei a külvilágból érkező kórokozókkal szemben.

Így építsd be: süsd meg köretnek, készíts belőle krémlevest, rizottót vagy sütőtökös zabkását.

Kép
forrás: Pexels/6 Denys Gromov

2. Piros kaliforniai paprika

Ha C-vitaminról van szó, automatikusan a citrusfélék jutnak eszünkbe, pedig a paprika is kifejezetten gazdag forrása. A C-vitamin antioxidánsként működik, és többféle immunsejt működésében is szerepet játszik. A szervezetünk ráadásul nem képes előállítani, ezért rendszeresen táplálékkal kell bevinnünk. Van azonban egy apró trükk: a C-vitamin hőérzékeny, ezért ha szeretnél minél többet megőrizni belőle, időnként nyersen is érdemes paprikát enned.

Így építsd be: hummusszal mártogatva, salátákban, szendvics mellé vagy tízóraira.

3. Brokkoli

A brokkoli igazi tápanyagcsomag: C-vitamint, folátot és számos növényi vegyületet is tartalmaz, emellett rostforrás. Utóbbi elsőre talán nem tűnik immunrendszeri kérdésnek, pedig a bélrendszer és az immunrendszer szorosan összekapcsolódik. A rostban gazdag, változatos étrend támogatja a bélmikrobiomot, amelynek az immunműködésben is fontos szerepe van. A brokkolit ráadásul nem szükséges hosszú ideig főzni. A rövid párolás vagy sütés segíthet abban, hogy ne veszítsen feleslegesen a hőérzékeny tápanyagaiból.

Így építsd be: süsd ropogósra olívaolajjal és fokhagymával, add tésztához vagy készíts belőle krémlevest.

Kép
forrás: Pexels/ Polina �

4. Natúr joghurt vagy kefir

Az immunrendszer támogatása nem csak arról szól, hogy minél több vitamint együnk. A fermentált élelmiszereknek is érdemes helyet szorítani az étrendben. Az élő kultúrákat tartalmazó joghurt és kefir olyan mikroorganizmusokat biztosíthat, amelyek hozzájárulhatnak a változatos bélmikrobiom fenntartásához. Emellett fehérjét is tartalmaznak, amely szintén szükséges az immunrendszer megfelelő működéséhez. Választáskor érdemes a natúr, hozzáadott cukor nélküli változatokat keresni.

Így építsd be: reggelire zabpehellyel és gyümölccsel, turmixba, vagy készíts belőle joghurtos öntetet.

5. Tojás

Nem feltétlenül az első étel, ami eszedbe jut az immunrendszer kapcsán, pedig a tojás több szempontból is hasznos alapanyag. Jó minőségű fehérjét biztosít, emellett többek között szelént és B-vitaminokat tartalmaz, a tojássárgája pedig kisebb mennyiségben D-vitamint is ad az étrendhez. Utóbbi különösen érdekes az őszi-téli időszakban. A D-vitamin az immunrendszer normál működésében is szerepet játszik, miközben természetes módon viszonylag kevés élelmiszerben található meg jelentősebb mennyiségben. Fontos azonban, hogy a tojás önmagában nem fedezi a napi D-vitamin-szükségletet.

Így építsd be: főtt tojásként reggelihez, omlettként sok zöldséggel vagy salátákhoz.

6. Dió

Egy marék dió nemcsak egyszerű őszi nassolnivaló. Növényi fehérjét, rostot, többszörösen telítetlen zsírsavakat és különböző mikrotápanyagokat is biztosít. A dió különlegessége, hogy alfa-linolénsavat, vagyis növényi eredetű omega-3 zsírsavat is tartalmaz. Emellett antioxidáns hatású növényi vegyületek forrása. Arra azonban érdemes figyelni, hogy energiadús ételről van szó, így nem szükséges egyszerre nagy mennyiséget elfogyasztani belőle.

Így építsd be: szórd zabkására, joghurtra vagy salátára, esetleg egyél belőle egy kisebb marékkal uzsonnára.

7. Hüvelyesek

Lencse, csicseriborsó, bab – ha van olyan élelmiszercsoport, amelyet érdemes lenne gyakrabban elővennünk a kamrából, akkor ez az. A hüvelyesek egyszerre biztosítanak növényi fehérjét és rostot, emellett többek között vasat, cinket és folátot is tartalmaznak. A cink különösen fontos az immunrendszer normál működéséhez, hiánya pedig kedvezőtlenül befolyásolhatja az immunválaszt. Ráadásul ősszel kifejezetten könnyű beilleszteni őket az étrendbe, hiszen tökéletes alapjai a tartalmas, melengető fogásoknak.

Így építsd be: készíts vöröslencse-curryt, babos chilit, csicseriborsós ragut vagy tartalmas lencselevest.

Kép
forrás: Pexels/Nataliya Vaitkevich

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