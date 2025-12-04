Horoszkóp
7 étel, amit TILOS újramelegíteni a mikróban: borzasztóan káros lehet az egészségre!

Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2025. december 3. 15:59

A mikrohullámú sütő a modern konyha megmentője.
Pár másodperc alatt megolvasztja a csokoládét, felmelegít egy tányér levest, és még a zöldségek párolása sem okoz gondot neki. Nem véletlen, hogy már az 1960-as évektől kezdve forradalmasította az otthoni főzést, és egész iparág épült arra, hogy gyorsan melegíthető ételeket tegyen a rohanó emberek tányérjára. Csakhogy hiába imádjuk a mikrót, van néhány étel és alapanyag, amely egyszerűen nem bírja ezt a belülről kifelé történő, erőteljes hevítést. A végeredmény nemcsak gusztustalan, pontosabban nyúlós, gumis, szétázott vagy épp kiszáradt, hanem akár egészségügyi kockázatot is jelenthet.

És mielőtt belevágnánk: soha, de SOHA ne mikrózz műanyagot. A mikrózás hatására a műanyag szerkezete elkezd lebomlani, és mikro- és nanoműanyagok oldódnak az ételbe. Egy friss kutatás szerint akár milliárdnyi ilyen részecske kerülhet a levegőbe és az ételbe. Ha melegítesz, válassz üveget vagy kerámiát, de arra készülj, hogy ezek az edények akár még forróbbak is lehetnek, mint az étel. És most jöjjön az a 7 étel, amit soha ne dobj be a mikróba.

