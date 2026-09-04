Válás egy év után? 7 magyar nő elmondta, milyen döbbenetes okok vezettek ehhez az esküvő után

Pedig néha éppen a házasság után derül ki, hogy két ember mennyire mást gondol a közös jövőről vagy hogy az egyik fél súlyos dolgokat titkolt a másik elől. Bizonyos sztorikban talán az a legérdekesebb, hogy több esetben már az esküvő előtt megjelentek a figyelmeztető jelek. Egy házasság azonban önmagában nem oldja meg a bizalom, a kommunikáció vagy az eltérő jövőképek problémáit. Néha pedig sokkal nagyobb bátorság kell a kilépéshez, mint ahhoz, hogy mindenáron megpróbáljunk kitartani. A következő történetek olyan emberektől származnak, akiknek a házassága még az első évforduló előtt véget ért.

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Anna – szinte mindenről hazudott

„Folyamatosan hazudott nekem. Hazudott a múltjáról, arról, hol született és nőtt fel, sőt még arról is, hány gyereke van. Végül akkor adtam be a válókeresetet, amikor már börtönben volt.”

Dóra – szinte rögtön az esküvő után elkezdődött a viszony

„Tizenegy hónap házasság után tudtam meg, hogy megcsal. Később derült csak ki, hogy a viszonya valójában szinte közvetlenül az esküvőnk után elkezdődött.”

Réka – két hónappal az esküvő után megpróbált megütni

„Két hónapja voltunk házasok, amikor vezetés közben megpróbált arcon ütni. Számomra ott véget ért a házasság. Amikor közöltem vele, hogy válni akarok, még ő volt megdöbbenve.”

Eszter – a naplójából tudtam meg, miért vett feleségül

„Elolvastam a naplóját, és abból tudtam meg az igazságot. Azt írta, azért vett feleségül, mert saját házam és jó fizetésem volt, neki pedig szüksége volt valakire, aki gondoskodik a négyéves fiáról. Abban a pillanatban tudtam, hogy vége.”

Luca – az esküvőt megterveztük, a közös életünket nem

„Huszonkét éves voltam, amikor férjhez mentem. Rengeteget beszéltünk az esküvőről, de szinte egyáltalán nem beszéltünk arról, milyen életet szeretnénk utána. Gyerekek, utazás, jövő – ezeket nem tisztáztuk. Tizenegy hónap után elköltöztem.”

Petra – már az oltár felé menet tudtam, hogy rossz döntést hoztam

„Már két hónappal az esküvő előtt éreztem, hogy valami nincs rendben. Anyukám azt mondta, még mindig lemondhatom, de úgy éreztem, végig kell csinálnom. Amikor megláttam őt az oltárnál, arra gondoltam: ebből válás lesz. Hat hónappal később már külön éltünk.”

Zsófi – hét évig együtt voltunk, a házasságunk hat hónapig tartott

„Hét éve voltunk együtt, amikor összeházasodtunk. Hat hónappal később egyszer csak közölte, hogy ki akar szállni. Kiderült, hogy viszonya van egy munkatársával. Néhány évvel később feleségül is vette őt.”