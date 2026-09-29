7 reggeli, ami desszertnek tűnik, pedig tele van fehérjével

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6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.