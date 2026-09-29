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7 reggeli, ami desszertnek tűnik, pedig tele van fehérjével
Forrás: Pexels/ROMAN ODINTSOV
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Ha a reggeli nálad általában kimerül egy gyors kávéban vagy egy unalmas szendvicsben, lehet, hogy még nem találtad meg azt a verziót, amiért tényleg megéri tíz perccel korábban felkelni. Az internetet az utóbbi időben ellepték a desszertek ihlette reggelik: brownie sült zab, sajttortára emlékeztető reggelik és chia pudingok készülnek minden elképzelhető ízben. És ezek között akadnak olyanok is, amelyek nem csupán édességnek álcázott reggelik. A görög joghurt, a cottage cheese, a ricotta, a chia mag, a mogyoróvaj és a szójaital segítségével a fehérjetartalmukat is könnyen feltornázhatod. Mutatunk 7-et, amit mi is bármikor megennénk reggelire.
Almás-mogyoróvajas chia puding
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 60 ml cukrozatlan szójaital
- 80 g natúr görög joghurt
- 20 g chia mag
- 20 g 100%-os mogyoróvaj
- 1 teáskanál juharszirup vagy méz
- 1/2 kisebb alma
- 1/2 teáskanál fahéj
- 1 csipet szerecsendió
- 1 teáskanál aprított földimogyoró
Elkészítés:
- Egy pohárban keverd össze a szójaitalt, a görög joghurtot és a mogyoróvaj felét.
- Add hozzá a chia magot, a juharszirupot, a fahéjat és a szerecsendiót.
- Az almát vágd apró kockákra, és körülbelül a háromnegyedét forgasd a chia pudingba.
- Fedd le, és tedd legalább 4 órára, de lehetőleg egész éjszakára a hűtőbe.
- Reggel keverd át. Ha túl sűrű lett, adj hozzá egy kevés szójaitalt.
- Tedd rá a maradék almát és mogyoróvajat, végül szórd meg az aprított mogyoróval.
Biscoff overnight oats
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 50 g zabpehely
- 100 ml tej
- 60 g natúr görög joghurt
- 1 teáskanál őrölt lenmag
- 1 teáskanál méz vagy juharszirup
- 1/2 teáskanál fahéj
- 1 csipet őrölt gyömbér
- 1 csipet szerecsendió
- 15 g Biscoff krém
- 1 db Biscoff keksz
Elkészítés:
- Tedd egy jól zárható pohárba vagy befőttesüvegbe a zabpelyhet, a tejet és a görög joghurtot. Add hozzá a lenmagot, a mézet, a fahéjat, a gyömbért és a szerecsendiót.
- Alaposan keverd össze, majd fedd le és tedd legalább 6 órára, de inkább egész éjszakára a hűtőbe.
- Másnap reggel néhány másodperc alatt olvaszd folyósabbra a Biscoff krémet a mikróban. Csorgasd a zabkása tetejére.
- Morzsold rá a kekszet, és már eheted is.
Csokis-epres sült zab cottage cheese-zel
Hozzávalók 8 adaghoz:
- 250 g zabpehely
- 225 g zsírszegény cottage cheese
- 2 nagy tojás
- 240 ml cukrozatlan szójaital
- 375 g friss eper
- 90 g növényi fehérjepor
- 50 g barna cukor
- 15 g cukrozatlan kakaópor
- 30 g étcsokoládé-csepp
- 2 teáskanál vaníliakivonat
- 1/2 teáskanál instant eszpresszópor
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 175 °C-ra. Egy körülbelül 20×20 cm-es sütőformát vékonyan kenj ki vagy bélelj ki sütőpapírral.
- Egy nagy tálban keverd össze a zabpelyhet, a fehérjeport, a barna cukrot, a kakaóport, a csokoládécseppeket, az eszpresszóport és a sót.
- Tedd turmixgépbe a szójaitalt, a cottage cheese-t és körülbelül 300 g epret, majd turmixold teljesen simára.
- Öntsd a folyékony keveréket a zabhoz.
- Add hozzá a tojásokat és a vaníliát, majd alaposan dolgozd össze.
- Simítsd a masszát a sütőformába, a maradék felszeletelt epret pedig oszd el a tetején.
- Süsd körülbelül 40 percig, amíg a közepe is megszilárdul. Hagyd 15 percig hűlni, majd vágd 8 szeletre.
Mogyoróvajas-banános proteinmuffin
Hozzávalók 10-12 muffinhoz:
- 2 nagy, nagyon érett banán
- 200 g cottage cheese
- 2 tojás
- 120 g teljes kiőrlésű liszt
- 80 g mandulaliszt
- 100 g 100%-os mogyoróvaj
- 60 ml juharszirup vagy méz
- 1 teáskanál sütőpor
- 1/2 teáskanál szódabikarbóna
- 1 teáskanál vaníliakivonat
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.
- Tedd a banánt, a cottage cheese-t, a tojásokat, a mogyoróvajat, a juharszirupot és a vaníliát turmixgépbe. Turmixold teljesen simára.
- Egy másik tálban keverd össze a teljes kiőrlésű lisztet, a mandulalisztet, a sütőport és a szódabikarbónát.
- Öntsd hozzá a nedves keveréket, majd éppen csak addig keverd, amíg összeáll a tészta.
- Oszd el a masszát muffinformákban.
- Süsd körülbelül 18-22 percig, amíg a közepükbe szúrt fogpiszkáló tisztán jön ki. Hagyd legalább 10 percig hűlni.
Epres „milkshake” zabpehellyel
Hozzávalók 2 adaghoz:
- 300 g friss vagy fagyasztott eper
- 250 g natúr görög joghurt
- 250 ml cukrozatlan szójaital
- 50 g zabpehely
- 1 evőkanál chia mag
- 1 evőkanál juharszirup vagy méz
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 5-6 jégkocka
Elkészítés:
- Tedd a zabpelyhet és a chia magot a turmixgépbe, öntsd rá a szójaitalt, és hagyd állni körülbelül 5 percig.
- Add hozzá az epret, a görög joghurtot, a juharszirupot és a vaníliát.
- Dobd bele a jégkockákat.
- Turmixold 30-60 másodpercig, amíg teljesen krémes lesz.
- Ha túl sűrűnek találod, adj hozzá még egy kevés szójaitalt. Oszd két pohárba, és azonnal fogyaszd.
Almás-fahéjas ricottakenyér
Hozzávalók 10 szelethez:
- 200 g ricotta
- 2 tojás
- 150 g teljes kiőrlésű liszt
- 100 g mandulaliszt
- 2 közepes alma
- 80 ml juharszirup vagy méz
- 60 ml tej
- 1 teáskanál sütőpor
- 1/2 teáskanál szódabikarbóna
- 2 teáskanál fahéj
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 175 °C-ra.
- Bélelj ki sütőpapírral egy körülbelül 22×10 cm-es kenyérformát.
- Az egyik almát reszeld le, a másikat vágd vékony szeletekre.
- Egy tálban keverd simára a ricottát a tojásokkal, a juharsziruppal, a tejjel és a vaníliával. Forgasd bele a reszelt almát.
- Egy másik tálban keverd össze a teljes kiőrlésű lisztet, a mandulalisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, a fahéjat és a sót.
- A száraz hozzávalókat forgasd a ricottás keverékhez. Simítsd a tésztát a formába, majd rendezd el rajta az almaszeleteket.
- Süsd körülbelül 45-55 percig. Ha a teteje túl gyorsan barnul, lazán takard le alufóliával. Szeletelés előtt hagyd teljesen kihűlni.
Mogyoróvajas-csokis overnight oats
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 150 g zabpehely
- 240 g natúr görög joghurt
- 420 ml cukrozatlan szójaital
- 25 g cukrozatlan kakaópor
- 2 teáskanál vaníliakivonat
- 70 g legalább
- 60%-os étcsokoládé
- 80 g 100%-os, krémes mogyoróvaj
- 1/2 teáskanál kókuszolaj
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Egy nagy tálban keverd össze a zabpelyhet, a görög joghurtot, a szójaitalt, a kakaóport, a vaníliát, körülbelül 60 g mogyoróvajat és a sót.
- Oszd el négy zárható pohárban vagy befőttesüvegben.
- Tedd legalább 8 órára a hűtőbe.
- Másnap olvaszd össze az étcsokoládét a kókuszolajjal.
- Oszd el a csokoládét a négy adag tetején.
- Csorgasd rá a maradék mogyoróvajat.
- A csokoládét hagyhatod néhány perc alatt kissé megdermedni, így roppanós réteget kapsz a krémes zab tetején.
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