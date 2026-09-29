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7 reggeli, ami desszertnek tűnik, pedig tele van fehérjével

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Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 28. 13:56

Forrás: Pexels/ROMAN ODINTSOV

7 reggeli, ami desszertnek tűnik, pedig tele van fehérjével
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A fehérjedús reggelinek egyáltalán nem kell minden reggel tojásból vagy cottage cheese-es pirítósból állnia.

Ha a reggeli nálad általában kimerül egy gyors kávéban vagy egy unalmas szendvicsben, lehet, hogy még nem találtad meg azt a verziót, amiért tényleg megéri tíz perccel korábban felkelni. Az internetet az utóbbi időben ellepték a desszertek ihlette reggelik: brownie sült zab, sajttortára emlékeztető reggelik és chia pudingok készülnek minden elképzelhető ízben. És ezek között akadnak olyanok is, amelyek nem csupán édességnek álcázott reggelik. A görög joghurt, a cottage cheese, a ricotta, a chia mag, a mogyoróvaj és a szójaital segítségével a fehérjetartalmukat is könnyen feltornázhatod. Mutatunk 7-et, amit mi is bármikor megennénk reggelire.

Almás-mogyoróvajas chia puding

Hozzávalók 1 adaghoz:

  • 60 ml cukrozatlan szójaital
  • 80 g natúr görög joghurt
  • 20 g chia mag
  • 20 g 100%-os mogyoróvaj
  • 1 teáskanál juharszirup vagy méz
  • 1/2 kisebb alma
  • 1/2 teáskanál fahéj
  • 1 csipet szerecsendió
  • 1 teáskanál aprított földimogyoró

Elkészítés:

  1. Egy pohárban keverd össze a szójaitalt, a görög joghurtot és a mogyoróvaj felét.
  2. Add hozzá a chia magot, a juharszirupot, a fahéjat és a szerecsendiót.
  3. Az almát vágd apró kockákra, és körülbelül a háromnegyedét forgasd a chia pudingba.
  4. Fedd le, és tedd legalább 4 órára, de lehetőleg egész éjszakára a hűtőbe.
  5. Reggel keverd át. Ha túl sűrű lett, adj hozzá egy kevés szójaitalt.
  6. Tedd rá a maradék almát és mogyoróvajat, végül szórd meg az aprított mogyoróval.

Biscoff overnight oats

Hozzávalók 1 adaghoz:

  • 50 g zabpehely
  • 100 ml tej
  • 60 g natúr görög joghurt
  • 1 teáskanál őrölt lenmag
  • 1 teáskanál méz vagy juharszirup
  • 1/2 teáskanál fahéj
  • 1 csipet őrölt gyömbér
  • 1 csipet szerecsendió
  • 15 g Biscoff krém
  • 1 db Biscoff keksz

Elkészítés:

  1. Tedd egy jól zárható pohárba vagy befőttesüvegbe a zabpelyhet, a tejet és a görög joghurtot. Add hozzá a lenmagot, a mézet, a fahéjat, a gyömbért és a szerecsendiót.
  2. Alaposan keverd össze, majd fedd le és tedd legalább 6 órára, de inkább egész éjszakára a hűtőbe.
  3. Másnap reggel néhány másodperc alatt olvaszd folyósabbra a Biscoff krémet a mikróban. Csorgasd a zabkása tetejére.
  4. Morzsold rá a kekszet, és már eheted is.

Csokis-epres sült zab cottage cheese-zel

Hozzávalók 8 adaghoz:

  • 250 g zabpehely
  • 225 g zsírszegény cottage cheese
  • 2 nagy tojás
  • 240 ml cukrozatlan szójaital
  • 375 g friss eper
  • 90 g növényi fehérjepor
  • 50 g barna cukor
  • 15 g cukrozatlan kakaópor
  • 30 g étcsokoládé-csepp
  • 2 teáskanál vaníliakivonat
  • 1/2 teáskanál instant eszpresszópor
  • 1 csipet só

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 175 °C-ra. Egy körülbelül 20×20 cm-es sütőformát vékonyan kenj ki vagy bélelj ki sütőpapírral.
  2. Egy nagy tálban keverd össze a zabpelyhet, a fehérjeport, a barna cukrot, a kakaóport, a csokoládécseppeket, az eszpresszóport és a sót.
  3. Tedd turmixgépbe a szójaitalt, a cottage cheese-t és körülbelül 300 g epret, majd turmixold teljesen simára.
  4. Öntsd a folyékony keveréket a zabhoz.
  5. Add hozzá a tojásokat és a vaníliát, majd alaposan dolgozd össze.
  6. Simítsd a masszát a sütőformába, a maradék felszeletelt epret pedig oszd el a tetején.
  7. Süsd körülbelül 40 percig, amíg a közepe is megszilárdul. Hagyd 15 percig hűlni, majd vágd 8 szeletre.

Mogyoróvajas-banános proteinmuffin

Hozzávalók 10-12 muffinhoz:

  • 2 nagy, nagyon érett banán
  • 200 g cottage cheese
  • 2 tojás
  • 120 g teljes kiőrlésű liszt
  • 80 g mandulaliszt
  • 100 g 100%-os mogyoróvaj
  • 60 ml juharszirup vagy méz
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1/2 teáskanál szódabikarbóna
  • 1 teáskanál vaníliakivonat

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.
  2. Tedd a banánt, a cottage cheese-t, a tojásokat, a mogyoróvajat, a juharszirupot és a vaníliát turmixgépbe. Turmixold teljesen simára.
  3. Egy másik tálban keverd össze a teljes kiőrlésű lisztet, a mandulalisztet, a sütőport és a szódabikarbónát.
  4. Öntsd hozzá a nedves keveréket, majd éppen csak addig keverd, amíg összeáll a tészta.
  5. Oszd el a masszát muffinformákban.
  6. Süsd körülbelül 18-22 percig, amíg a közepükbe szúrt fogpiszkáló tisztán jön ki. Hagyd legalább 10 percig hűlni.

Epres „milkshake” zabpehellyel

Hozzávalók 2 adaghoz:

  • 300 g friss vagy fagyasztott eper
  • 250 g natúr görög joghurt
  • 250 ml cukrozatlan szójaital
  • 50 g zabpehely
  • 1 evőkanál chia mag
  • 1 evőkanál juharszirup vagy méz
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 5-6 jégkocka

Elkészítés:

  1. Tedd a zabpelyhet és a chia magot a turmixgépbe, öntsd rá a szójaitalt, és hagyd állni körülbelül 5 percig.
  2. Add hozzá az epret, a görög joghurtot, a juharszirupot és a vaníliát.
  3. Dobd bele a jégkockákat.
  4. Turmixold 30-60 másodpercig, amíg teljesen krémes lesz.
  5. Ha túl sűrűnek találod, adj hozzá még egy kevés szójaitalt. Oszd két pohárba, és azonnal fogyaszd.

Almás-fahéjas ricottakenyér

Hozzávalók 10 szelethez:

  • 200 g ricotta
  • 2 tojás
  • 150 g teljes kiőrlésű liszt
  • 100 g mandulaliszt
  • 2 közepes alma
  • 80 ml juharszirup vagy méz
  • 60 ml tej
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1/2 teáskanál szódabikarbóna
  • 2 teáskanál fahéj
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 1 csipet só

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 175 °C-ra.
  2. Bélelj ki sütőpapírral egy körülbelül 22×10 cm-es kenyérformát.
  3. Az egyik almát reszeld le, a másikat vágd vékony szeletekre.
  4. Egy tálban keverd simára a ricottát a tojásokkal, a juharsziruppal, a tejjel és a vaníliával. Forgasd bele a reszelt almát.
  5. Egy másik tálban keverd össze a teljes kiőrlésű lisztet, a mandulalisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, a fahéjat és a sót.
  6. A száraz hozzávalókat forgasd a ricottás keverékhez. Simítsd a tésztát a formába, majd rendezd el rajta az almaszeleteket.
  7. Süsd körülbelül 45-55 percig. Ha a teteje túl gyorsan barnul, lazán takard le alufóliával. Szeletelés előtt hagyd teljesen kihűlni.

Mogyoróvajas-csokis overnight oats

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 150 g zabpehely
  • 240 g natúr görög joghurt
  • 420 ml cukrozatlan szójaital
  • 25 g cukrozatlan kakaópor
  • 2 teáskanál vaníliakivonat
  • 70 g legalább
  • 60%-os étcsokoládé
  • 80 g 100%-os, krémes mogyoróvaj
  • 1/2 teáskanál kókuszolaj
  • 1 csipet só

Elkészítés:

  1. Egy nagy tálban keverd össze a zabpelyhet, a görög joghurtot, a szójaitalt, a kakaóport, a vaníliát, körülbelül 60 g mogyoróvajat és a sót.
  2. Oszd el négy zárható pohárban vagy befőttesüvegben.
  3. Tedd legalább 8 órára a hűtőbe.
  4. Másnap olvaszd össze az étcsokoládét a kókuszolajjal.
  5. Oszd el a csokoládét a négy adag tetején.
  6. Csorgasd rá a maradék mogyoróvajat.
  7. A csokoládét hagyhatod néhány perc alatt kissé megdermedni, így roppanós réteget kapsz a krémes zab tetején.

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