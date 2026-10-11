7 dolog, ami lejárt lemez a lakberendezésben: a szakértők szerint 2027-re ezektől ideje búcsút venni

Emlékszel még arra az időszakra, amikor szinte minden stílusos nappaliban ugyanaz a fehér bouclé fotel, hatalmas műolajfa és bordázott komód szerepelt? A közösségi média alaposan felgyorsította a lakberendezési trendek körforgását: ami egyik évben még frissnek és különlegesnek tűnik, rövid idő alatt annyira elterjedhet, hogy elveszíti az eredeti varázsát. Pontosan ezt látják most a lakberendezők több olyan trendnél is, amely az elmúlt években uralta az Instagramot és a Pinterestet. A jó hír, hogy 2027 egyik fontos üzenete éppen az, hogy nem kell folyamatosan lecserélnünk mindent az otthonunkban. Sőt! A tömeggyártott, mindenkinél visszaköszönő trenddarabok helyett sokkal fontosabbá válik a személyesség és az, hogy az enteriőr tényleg rólunk meséljen. De melyek azok a részletek, amelyekből mostanra egyszerűen túl sokat láttunk? A The Spruce lakberendezőket kérdezett arról, mit hagynának maguk mögött 2027-re.

Feliratos dekorációk

„Home”, „Kitchen”, „Welcome”, „Good vibes only” – volt idő, amikor szinte elképzelhetetlennek tűnt egy lakberendezési üzlet ilyen feliratok nélkül. Most azonban nemcsak a falra akasztható táblákról van szó. A lakberendezők szerint ugyanebbe a kategóriába tartoznak a feliratos lábtörlők, konyharuhák, gyertyák és díszpárnák is. Lauren Saab enteriőrtervező szerint 2027-ben már nincs szükségünk arra, hogy egy dekoráció szó szerint közölje velünk: az otthonunk barátságos vagy meghitt. Sokkal izgalmasabb hatást érhetünk el különleges anyagokkal, formákkal és kézműves részletekkel – vagyis hagyjuk, hogy maga a szoba teremtse meg a hangulatot.

Műolajfák

Az elmúlt években a műolajfa szinte a modern nappali kötelező kellékévé vált. Nem kell locsolni, nem hullajtja a levelét, mégis becsempész valamennyi zöldet a térbe – nem nehéz megérteni, miért lett ennyire népszerű. Csakhogy éppen a népszerűsége okozta a vesztét. A szakértők szerint egyszerűen túl sokszor láttuk már ugyanazt az olajfát ugyanabban az üres sarokban. Ráadásul érdemes elengedni azt az elképzelést is, hogy minden üres területet feltétlenül ki kell tölteni valamivel. Egy nagy állólámpa vagy műalkotás karakteresebb lehet, de azzal sincs semmi baj, ha egy sarok egyszerűen üres marad.

Fehér bouclé minden mennyiségben

Ha éppen egy krémszínű bouclé fotelben ülve olvasod ezt, nem kell azonnal megválnod tőle. Maga az anyag ugyanis nem tűnik el 2027-ben sem – inkább azzal van probléma, hogy az elmúlt években egyszerűen mindenre rákerült. Fotel, kanapé, puff, ágyvég, díszpárna: a bouclé az egyik legnagyobb kárpitozási trenddé nőtte ki magát. Courtney Klinger enteriőrtervező szerint különösen a fehér változatból lett túl sok, olyannyira, hogy ezt nevezte a modern lakberendezés új „Live, Laugh, Love” dekorációjának. A megoldás nem feltétlenül a bouclé teljes száműzése, hanem az, hogy ne egyetlen trendi textúra uralja a szobát. A mohair, a bársony, a len vagy egy izgalmas mintás kárpit mellett a már meglévő bouclé darabod is sokkal kevésbé tűnhet sablonosnak.

Bordázott bútorok és felületek

Bordázott komód, éjjeliszekrény, fürdőszobabútor, konyhasziget, lámpa, üvegajtó… Az elmúlt néhány év egyik legnagyobb lakberendezési kedvence kétségtelenül a bordázott felület volt. A szakértők szerint azonban pontosan ugyanaz történt vele, mint annyi más trenddel: amikor ugyanaz a részlet már szinte minden tárgyon visszaköszön, elveszíti azt, amitől eredetileg izgalmasnak hatott. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy szép bordázott komódnak mennie kell. Inkább az egész helyiséget beborító verziót érdemes elkerülni. Ha egyetlen hangsúlyos darabra korlátozod, és egyszerűbb, letisztultabb felületekkel párosítod, továbbra is működhet.

Ívek és hullámok mindenhol

Íves tükör, hullámos dohányzóasztal, lekerekített kanapé, boltíves ajtónyílás – az elmúlt években mintha hirtelen minden elvesztette volna a sarkait. Pedig az ívek önmagukban egyáltalán nem nevezhetők múló trendnek: az építészetben és a lakberendezésben évszázadok óta jelen vannak. A probléma megint csak a túlzás. Ha ugyanabban a helyiségben minden bútor és dekoráció lekerekített vagy hullámos, a végeredmény könnyen úgy hathat, mintha egyetlen trend köré építettük volna az egész otthonunkat. A szakértők azt javasolják, inkább egy-két igazán látványos íves darabot hagyjunk érvényesülni, és kombináljuk őket eltérő geometriai formákkal. Így az ívek ismét különleges részletté, nem pedig kötelező elemmé válhatnak.

Fagyöngyök és óriási dekorláncok

Néhány éve nehéz volt olyan stílusosan berendezett dohányzóasztalt találni az interneten, amelyen ne hevert volna egy hatalmas fagyöngysor vagy néhány összekapcsolódó fa láncszem. Kelly Bartley enteriőrtervező szerint ezek a tárgyak mostanra túlságosan elterjedtek és tömeggyártottá váltak. Ha ugyanis pontosan ugyanazt a dekorációt látjuk lakberendezési üzletek százainak polcain és otthonok ezreiben, nehéz vele személyiséget vinni egy térbe. 2027-ben ezért különösen érdemes olyan apró tárgyakat elővenni, amelyekhez tényleg kötődsz: egy utazáson talált különleges darabot, kézzel készített kerámiát, bolhapiaci kincset vagy akár valamit, amit a családodtól örököltél.

Réginek látszó, tömeggyártott „olajfestmények”

A vintage hangulat az elmúlt években a falakat is elérte. Sorra jelentek meg azok a nyomatok és reprodukciók, amelyek első pillantásra úgy néznek ki, mintha egy százéves olajfestményt találtál volna egy régiségpiacon. Az ötlettel önmagában semmi baj nincs – a probléma akkor kezdődik, amikor ugyanaz a „különleges régi kép” otthonok ezreiben jelenik meg. Bartley szerint ezek a darabok éppen azt a karaktert veszítik el a tömeggyártással, amelyet eredetileg megpróbálnak utánozni. Nem kell azonban vagyonokat költeni eredeti műalkotásokra. Egy bolhapiacon talált kép, családi fotó, utazásról hazahozott grafika vagy egy kevésbé ismert alkotó munkája sokkal többet mondhat rólad, mint az aktuálisan legnépszerűbb lakberendezési nyomat.

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