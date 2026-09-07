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7 dolog, amitől mindig rendetlennek tűnik a nappalid, hiába takarítasz

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#rendszerezés
#rendetlenség
#rendszer
#kosz
#rendezett nappali
Besenyei Bianka
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 4. 13:02

Forrás: Getty Images/FollowTheFlow

7 dolog, amitől mindig rendetlennek tűnik a nappalid, hiába takarítasz
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Felporszívóztál, letörölted a port, minden a helyén van, a nappali mégsem kelti azt a rendezett, harmonikus hatást, amit szeretnél? Lehet, hogy nem a takarítással van a probléma.

Van az a furcsa érzés, amikor az ember végre végez a takarítással, körbenéz a nappaliban, és mégsem érkezik meg az a bizonyos na, most végre rend van pillanat. Pedig nincs koszos pohár az asztalon, a plédet összehajtottad, a játékokat elpakoltad, és még a dohányzóasztalt is letörölted. A helyiség valamiért továbbra is zsúfoltnak, kaotikusnak hat. Ennek oka sokszor nem a valódi rendetlenség, hanem az úgynevezett vizuális zaj. Az Architectural Digest szakértő lakberendezői szerint egy szoba akkor is tűnhet zsúfoltnak, ha valójában nincs tele felesleges holmival: elég, ha túl sok tárgy verseng egyszerre a figyelmünkért. Szerencsére ehhez nem feltétlenül kell új bútorokat vásárolnod vagy teljesen átrendezned a nappalit. Sokszor néhány egészen apró változtatás is látványos különbséget eredményez.

Túl sok apró dekoráció van mindenhol

Gyertyák a dohányzóasztalon, kis váza a komódon, három képkeret a polcon, mécsestartó az ablakban, szuvenírek, könyvek, tálkák, szobrocskák… Egyenként mindegyik jól nézhet ki, együtt azonban könnyen vizuális káoszt teremtenek. A lakberendezők ezért gyakran a kevesebb, de nagyobb elvet javasolják: tíz apró dekoráció helyett válassz néhány karakteresebb darabot, és hagyj körülöttük üres teret, hogy érvényesülni tudjanak.

Próbáld ki: pakold el a dekorációk körülbelül harmadát, majd nézd meg újra a szobát. Meglepően nagy lehet a különbség.

Minden vízszintes felületet megtöltesz

A dohányzóasztal különösen veszélyes terep. Könyv, távirányító, gyertya, pohár, hajgumi, töltő, az aznapi postával érkezett levél – pillanatok alatt a lakás ideiglenes lerakóhelyévé válhat. Ugyanez igaz a komódokra, polcokra és ablakpárkányokra is. A professzionális rendszerezők szerint ezeknek a felületeknek a túlzsúfoltsága az egyik leggyakoribb oka annak, hogy egy nappali rendetlennek látszik.

Próbáld ki: Nem kell teljesen üresen hagynod őket, de az üres felület is része a berendezésnek.

Látszanak a kábelek

Apróságnak tűnik, mégis elképesztően sokat számít. TV-kábel, telefontöltő, hosszabbító, router vezetéke, állólámpa kábele: ha több vezeték kígyózik a bútorok körül, a szemünk automatikusan rendetlenségként érzékeli őket. Az Architectural Digest lakberendezői kifejezetten a látható kábeleket emelik ki a vizuális zaj egyik gyakori forrásaként.

Próbáld ki: Kábelcsatornával, kábelrendező dobozzal vagy egyszerű kábelkötegelőkkel már sokkal letisztultabb lehet az összhatás.

Túl sok párna és pléd van a kanapén

Persze, hogy imádjuk őket. Egy szép pléd és néhány díszpárna azonnal otthonosabbá teszi a nappalit – egészen addig, amíg leülni már csak úgy lehet, ha előtte fél kanapényi párnát arrébb pakolunk. A túl sok textil nemcsak fizikailag foglal helyet, hanem vizuálisan is. Különösen akkor, ha minden párna más színű, mintájú vagy anyagú. A lakberendezők is mindig arra figyelmeztetnek, hogy a túl sok díszpárna zsúfolttá teheti a nappalit.

Próbáld ki: Válassz inkább néhány egymással harmonizáló darabot, a többit pedig rotáld évszakonként.

Nincs otthona a hétköznapi tárgyaknak

A távirányító. A töltő. A magazin, amit éppen olvasol. A gyerek játékai. A takaró. A laptop. Ezeket nem fogod minden este egy másik helyiségbe száműzni – és nem is kell. Viszont ha nincs kijelölt helyük, folyamatosan vándorolni fognak a nappaliban. A rendszerezési szakértők szerint érdemes először megfigyelni, milyen tárgyak halmozódnak fel rendszeresen a nappaliban, majd ezek számára állandó helyet kialakítani.

Próbáld ki: Egy szép kosár a plédeknek, doboz a játékoknak, tálca a távirányítóknak vagy zárt tároló a ritkábban használt dolgoknak már önmagában rengeteget segíthet.

Túl kicsi a szőnyeg

Meglepő, de még a szőnyeg mérete is keltheti a rendetlenség érzetét. Ha egy nagyobb nappali közepén van egy apró szőnyeg, amelyen csak a dohányzóasztal fér el, a bútorok úgy tűnhetnek, mintha egymástól függetlenül úsznának a térben. Ettől a helyiség kevésbé egységesnek és rendezettnek hat.

Próbáld ki: A lakberendezők ezért rendszeresen azt tanácsolják, hogy inkább nagyobb szőnyeget válasszunk, amely vizuálisan összefogja az ülőgarnitúrát – például legalább a kanapé és a fotelek első lábai rákerülnek.

Nincsenek szabad közlekedési útvonalak

Lehet tökéletesen tiszta a nappali, ha közben kerülgetned kell a dohányzóasztalt, oldalazva férsz el a fotel mellett, vagy minden alkalommal arrébb kell tenned egy puffot, amikor ki akarsz menni az erkélyre. A jól berendezett helyiségek egyik titka ugyanis az úgynevezett flow, vagyis hogy természetesen tudunk mozogni a térben. Ha a bútorok eltorlaszolják ezeket az útvonalakat, a helyiség könnyebben tűnik zsúfoltnak és rosszul szervezettnek.

Próbáld ki: Néha már az is sokat segít, ha 20-30 centiméterrel arrébb húzol egy fotelt vagy megszüntetsz egy felesleges lerakóasztalt.

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