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7 dolog, amit tiniként sosem tanítottak meg a testedről, pedig kellene
Forrás: Emma Harrisova on Unsplash
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Tiniként néha elég volt egy pillantás az öltözőben vagy egy gondosan retusált magazinfotó, és máris megszületett a kérdés: az én testem miért nem ilyen? Ennek következtében aztán többet tudtunk arról, HOGYAN kell eltakarni egy pattanást, mint arról, MIÉRT jelenik meg. Az intim kérdéseinket pedig inkább megtartottuk magunknak, mert azt hittük, egyedül vagyunk velük.
A testünkről szóló felvilágosításból gyakran éppen a hétköznapi részletek hiányoznak: mi fér bele a természetes változatosságba, mit nem kell szégyellni, és melyik tünetet érdemes komolyan venni? Pedig ezeket felnőttként is felszabadító lehet végre tisztázni. Íme néhány dolog, amit tiniként talán neked sem tanítottak meg a testedről, pedig nagyon is kellett volna.
1. A hüvelyi folyás nem automatikusan valami rossz jele
Ha tiniként megijedtél egy folttól a fehérneműdön, nem vagy egyedül. A hüvelyi váladékozás azonban a test természetes működésének része, és már pubertáskorban elkezdődhet. A normális váladék általában áttetsző vagy fehér, mennyisége és állaga pedig a ciklus során is változhat. Inkább arra érdemes figyelni, ha a megszokotthoz képest változik a színe, szaga vagy állaga, különösen, ha viszketés vagy fájdalom is társul hozzá.
2. A két mellednek nem kell teljesen egyformának lennie
A tested nem szimmetriaversenyre készül, és ez a melleidre is igaz. Gyakori, hogy a két mell mérete valamennyire eltér, különösen a fejlődés időszakában. A mellbimbók és a bimbóudvarok mérete, formája, színe is sokféle lehet, a mellek pedig az élet során tovább változnak. Az apró különbségek miatt tehát nem kell úgy érezned, hogy valami elromlott a tervezésnél.
3. Striáid akkor is lehetnek, ha nem híztál
Sokan a terhességgel vagy a testsúly változásával kapcsolják össze a striákat, ezért kamaszként különösen zavarba ejtő lehet a megjelenésük. Pedig a pubertáskori gyors növekedés is okozhatja ezeket a csíkokat. Kezdetben feltűnőbb, vöröses vagy lilás árnyalatúak lehetnek, később pedig gyakran halványodnak. Nem annak a bizonyítékai, hogy rosszul gondoskodtál a testedről, és egy krémtől sem várható biztosan, hogy teljesen eltünteti őket.
4. A pattanás nem a tisztálkodásod bizonyítványa
Az akné miatt kamaszként könnyű volt azt gondolni, hogy biztosan nem mostuk elég alaposan az arcunkat. Valójában a kialakulásában többek között a faggyútermelés, az eltömődő szőrtüszők és a hormonális változások játszanak szerepet. A piszkos bőr önmagában nem okoz aknét, az erős dörzsölés viszont irritálhatja, és ronthat az állapotán. Ha a pattanások tartósak, súlyosak vagy hegesednek, érdemes szakemberhez fordulni, nem pedig egyre erősebb tisztítással próbálkozni.
5. A szűzhártya nem meséli el a szexuális múltadat
A szűzhártyához rengeteg olyan elképzelés kapcsolódik, amelynek nincs tudományos alapja. A megjelenéséből nem lehet megbízhatóan megállapítani, hogy valaki élt-e már hüvelyi szexuális életet. Olyan vizsgálat sincs, amely ezt bizonyítani tudná. Ez azért is fontos tudás, mert a test egyetlen részlete sem szolgálhat valaki őszinteségének vagy értékének mércéjeként.
6. A tampon nem tud „eltűnni” a testedben
Ha valaha tartottál attól (és jó eséllyel igen), hogy a tampon egyszer csak elindul felfelé, és örökre nyoma vész, megnyugodhatsz: anatómiailag ez nem lehetséges. A méhnyak nyílása túl kicsi ahhoz, hogy átjusson rajta. Előfordulhat viszont, hogy a zsinór felcsúszik, és nehezebb eltávolítani. Ha nem sikerül kivenni, kérj mielőbb orvosi segítséget – ez nem kínos helyzet, hanem egy megoldható probléma.
7. A menstruáció nem jelenti azt, hogy tutira nem eshetsz ekkor teherbe
Jó lenne, ha a tested egy egyértelmű naptár szerint működne, de az ovuláció időpontja változhat, a spermiumok pedig több napig életképesek maradhatnak. Emiatt menstruáció alatt is létrejöhet terhesség, különösen rövidebb vagy szabálytalan ciklus esetén. A vérzés tehát önmagában nem fogamzásgátlás – ezt sokkal hasznosabb lett volna megtanulni, mint újra és újra találgatni, mikor „nem történhet semmi”.
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