7 dolog, amit a Szex és New York megtanított nekünk a randizásról, de mára ideje újragondolnunk

Csakhogy amit húsz évvel ezelőtt romantikusnak vagy izgalmasnak tartottunk, arra ma már egészen más szemmel nézünk. És bizony akad néhány párkapcsolati tanács, amit jobb lenne végleg elfelejteni. Mert valljuk be, Carrie és Mr. Big kapcsolatát annak idején sokan az igaz szerelem egyik legnagyobb történetének tartottuk. Ma viszont lehet, hogy már az első néhány epizód után azt tanácsolnánk neki, keressen valakit, aki valóban akarja őt. Nézzük, melyek azok a randizási leckék, amelyeket ideje egy kicsit másképp értelmeznünk!

Ha egy férfi igazán különleges, megéri várni rá

Carrie és Mr. Big kapcsolata éveken keresztül arról szólt, hogy a nő többet akart, mint amennyit a férfi hajlandó volt adni. Big hol közeledett, hol eltávolodott, Carrie pedig újra és újra reménykedett abban, hogy egyszer végre ugyanazt akarják majd. A sorozat ezt a bizonytalanságot gyakran a nagy szerelem velejárójaként mutatta be. Ma már azonban sokkal többet beszélünk az érzelmi elérhetőségről, a kötődési mintákról és arról, mennyire megterhelő lehet egy olyan kapcsolat, amelyben folyamatosan találgatnunk kell a másik érzéseit. Attól, hogy valaki nehezen megszerezhető, még nem válik értékesebb partnerré. És az sem biztos, hogy a kitartásunkat végül szerelemmel jutalmazza. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy nem kell éveken keresztül bizonyítanunk, hogy szerethetőek vagyunk. A kölcsönösség sokkal fontosabb, mint az üldözés izgalma.

A féltékenység annak a jele, hogy valaki igazán szeret

Emlékszel, hányszor vált féltékennyé Carrie, amikor Big életében felbukkant egy másik nő? És arra, milyen gyakran értelmezték a szereplők a birtoklási vágyat vagy a féltékenységet a szenvedély bizonyítékaként? A Szex és New Yorkban az érzelmi hullámvasút gyakran izgalmasabbnak tűnt, mint egy kiszámítható, kiegyensúlyozott kapcsolat. Pedig a féltékenység önmagában semmit sem bizonyít a szerelem mélységéről. Lehet mögötte bizonytalanság, önértékelési probléma, rossz tapasztalat vagy a bizalom hiánya is. Egy kapcsolat attól még lehet szenvedélyes, hogy nem kell állandóan attól tartanunk, mikor veszítjük el a másikat. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy a biztonság nem az unalom szinonimája. A nyugodt szerelem ugyanolyan intenzív lehet, mint a drámákkal teli.

forrás: imdb

A megfelelő férfi majd megváltozik érted

Charlotte egyik legnagyobb álma a tökéletes férj és a tökéletes házasság volt, Carrie pedig sokáig abban bízott, hogy Big egyszer csak készen áll majd az elköteleződésre. A sorozat többször is eljátszott azzal a gondolattal, hogy a megfelelő nő hatására egy férfi gyökeresen megváltoztathatja a hozzáállását. Csakhogy óriási különbség van aközött, amikor két ember együtt fejlődik, és aközött, amikor az egyik fél abban reménykedik, hogy a másik egyszer majd egészen más ember lesz. Ha valaki világosan elmondja, hogy nem akar komoly kapcsolatot, nem szeretne gyereket, vagy más jövőt képzel el magának, érdemes komolyan venni a szavait. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy ne abba szeressünk bele, akivé valaki egyszer talán válhat, hanem abba, aki jelenleg valójában.

Az igaz szerelemnek mindig bonyolultnak kell lennie

Titkos viszonyok, szakítások, kibékülések, félreértések és váratlan vallomások. A Szex és New York szerelmi történeteiben ritkán volt hiány konfliktusokból. Carrie és Big kapcsolata különösen jó példa arra, milyen könnyen összekeverhetjük a kiszámíthatatlanságot a szenvedéllyel. A valóságban viszont a folyamatos érzelmi bizonytalanság hosszú távon kimerítő. Ha egy kapcsolatban több időt töltünk a másik viselkedésének elemzésével, mint a közös élmények megélésével, érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban boldoggá tesz-e minket. Ráadásul a romantikus filmek és sorozatok gyakran éppen azt hagyják ki, ami egy jól működő kapcsolat alapja: az őszinte beszélgetéseket, az apró kompromisszumokat és a hétköznapi figyelmességet. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy nem attól nagy egy szerelem, hogy mennyi fájdalmat vagyunk hajlandók elviselni érte.

Ha betartod a randizás íratlan szabályait, megszerezheted a férfit

Mikor hívhatod fel először? Hány napot kell várni az első szexig? Szabad rögtön kimutatni, hogy tetszik valaki? Carrie és barátnői rengeteget beszélgettek a randizás íratlan szabályairól, és gyakran próbálták megfejteni, mit jelent egy-egy férfi üzenete, hallgatása vagy gesztusa. Bár a randizás azóta jelentősen átalakult, ezek a kérdések ma is ismerősek lehetnek. Csak éppen a telefonhívásokat felváltották az üzenetek, a közösségi médiás reakciók és az online társkeresők. A probléma ott kezdődik, amikor annyira igyekszünk jól játszani a randizás játékát, hogy közben elveszítjük a spontaneitásunkat. Szándékosan később válaszolunk, eljátsszuk az érdektelent, vagy nem merjük elmondani, mire vágyunk, nehogy túlságosan lelkesnek tűnjünk. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy a megfelelő ember előtt nem kell megjátszanunk magunkat. Az őszinte érdeklődés nem ciki, és nem is tesz minket kevésbé vonzóvá.

A párkapcsolat az egyik legfontosabb mércéje annak, mennyire sikeres az életünk

Charlotte számára a házasság sokáig az élet egyik legfontosabb célja volt, és Carrie gondolatai is rendszeresen a férfiak körül forogtak. Bár a sorozat sokat tett a női függetlenség és a szexuális szabadság elfogadásáért, a szereplők boldogságát gyakran mégis a párkapcsolati státuszukon keresztül vizsgálta. Pedig egy nő élete nem attól lesz teljes, hogy van-e mellette férfi. Lehet valaki boldog egyedül, élhet teljes életet házasság nélkül, és dönthet úgy is, hogy a karrierje, a barátai vagy éppen a saját fejlődése fontosabb számára egy adott életszakaszban. Samantha karaktere ebből a szempontból kifejezetten megelőzte a korát. Nem félt kimondani, hogy nem minden nő vágyik hagyományos párkapcsolatra, és hogy az egyedüllét nem feltétlenül jelent magányt. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy a szerelem gazdagíthatja az életünket, de nem szükséges feltétele annak, hogy értékesnek és teljesnek érezzük magunkat.

Ha valóban szeretitek egymást, a végén úgyis minden rendeződik

Carrie és Big történetének egyik legvitatottabb tanulsága, hogy két ember a rengeteg fájdalom és csalódás ellenére is egymásra találhat. A romantikus befejezés azonban könnyen azt az üzenetet közvetítheti, hogy érdemes szinte bármit eltűrni, ha elég erősek az érzéseink. Csakhogy a szerelem önmagában nem old meg minden problémát. Két ember szeretheti egymást úgy is, hogy közben teljesen eltérő elképzeléseik vannak a jövőről, képtelenek megfelelően kommunikálni, vagy újra és újra megbántják egymást. A tartós kapcsolathoz az érzések mellett kölcsönös tiszteletre, felelősségvállalásra és valódi változtatási szándékra is szükség van. Néha pedig a legjobb döntés az, ha elfogadjuk, hogy valakivel nem tudunk egészséges kapcsolatot kialakítani, bármennyire is szeretnénk. Amit ma érdemes megtanulnunk, hogy nem minden nagy szerelemnek kell életre szólónak lennie. És attól, hogy egy kapcsolat véget ér, még nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottunk.

Carrie Bradshaw ma vajon ugyanígy döntene?

A Szex és New York attól maradt ennyire szerethető, hogy a főszereplői korántsem voltak tökéletesek. Carrie néha önző volt, Charlotte túlságosan ragaszkodott az elképzeléseihez, Miranda nehezen engedte közel magához az embereket, Samantha pedig időnként a saját függetlensége mögé bújt. Hibáztak, rossz döntéseket hoztak, és sokszor pontosan azt tették, amit mi is megtettünk volna a helyükben. A sorozatot ma újranézve viszont már egészen más dolgokra figyelünk. Lehet, hogy kevésbé drukkolunk Carrie-nek és Bignek, és sokkal inkább annak, hogy Carrie végre felismerje, mire van szüksége. Charlotte házasságról alkotott elképzeléseit is másként látjuk, Samantha önállóságát pedig talán még jobban értékeljük, mert miközben a kedvenc sorozataink története nem változik, mi igen. A húszas éveinkben még izgalmasnak tűnő szerelmi drámákra a harmincas-negyvenes éveinkben már egészen másképp reagálhatunk.

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