7 dolog, amire feleslegesen költünk többet, mint gondolnánk

A hónap elején még egészen jól nézett ki az egyenleged, de mire lapoznál egy hónapot a naptáradban, úgy érzed, mintha valaki kifosztott volna, mert tényleg FOGALMAD SINCS, hová tűnt a pénzed?

A szakértők szerint hét olyan szokásunk is van, amelyekkel hatalmas összegeket bukhatunk a mindennapokban, csak fel sem tűnik nekünk, mert nem egyszerre költjük el ezt a pénzt.

Íme az a 7 dolog, amire észrevétlenül is túl sok pénzt költesz, szóval az gyakorlatilag kifolyik a kezeid közül!

1. Olyan biztosításért fizetsz, amelyre nincs szükséged!

A biztosítás megnyugtató dolog, de attól, hogy minél több szerződésed van, még nem biztos, hogy nagyobb biztonságban vagy! Előfordulhat például, hogy ugyanarra a kockázatra több helyen is fizetsz: lehet, hogy az utazáskor külön biztosítást veszel igénybe, miközben a bankoddal való szerződésedben is van erre fedezeted: persze fontos ellenőrizni, mire terjed ki a meglévő biztosításod. Ez nem jelenti azt, hogy feleslegesek a biztosítások, amiket kötöttél, de érdemes felülvizsgálnod mindet – akár egy szakértő segítségével.

2. Túl gyakran váltod ki a lakáshiteledet!

Egy kedvezőbb kamatozású hitel csábító lehet, főleg ha alacsonyabb havi törlesztőt ígér. A hitelkiváltásnak azonban lehetnek egyszeri költségei, amelyeket a várható megtakarítással együtt kell számolni. Ha túl hamar újra váltasz, könnyen előfordulhat, hogy még az előző váltás költsége sem térült meg. Írd össze a régi hitel lezárásának és az új felvételének minden költségét, majd nézd meg, mennyit takarítanál meg havonta. Ha például a váltás összesen 350 ezer forintba kerülne, és havi 10 ezer forinttal csökkenne a kiadásod, egyszerűsítve 35 hónap alatt hoznád vissza a költséget. Ez csak gyors tájékozódási pont: a futamidő, a teljes visszafizetendő összeg és a kamatkockázat is számít. Ha hamarabb eladnád az ingatlant vagy ismét hitelt váltanál, a kedvezőnek tűnő ajánlat már kevésbé biztos, hogy megéri.

3. Csak a hitelkártya minimumát fizeted be, pedig többet is tudnál!

A „minimum fizetendő összeg” név azt sugallhatja, hogy ezzel rendben is vagy a havi befizetéseddel. De valójában a tartozás nagyobb része ilyenkor megmarad. Ha lenne lehetőséged többet befizetni vagy a teljes összeget rendezni, a minimumhoz ragaszkodva fölöslegesen fizethetsz kamatot. A hitelkártyás vásárlás kamatmentességéhez a felhasznált hitelkeret teljes összegét határidőre vissza kell fizetni; a minimum befizetése ehhez nem elég. Ha több tartozásod is van, nézd meg, melyiknek a legmagasabb a kamata, és amennyiben belefér, fordíts arra többet. Ha most csak a minimumot tudod kifizetni, azt is rendezd időben, hogy ne társuljanak hozzá késedelmi terhek. A lényeg, hogy lásd: mennyi marad hátra, és milyen költséggel jár a további törlesztés.

4. A hangulatodra bízod, mit veszel meg!

Rossz nap után becsúszik egy rendelés a neten, esetleg egy drágább (vigasz)vacsora a barátokkal, ha pedig jó hírt kapsz, meg szeretnéd jutalmazni magad? Ezzel önmagában semmi baj nincs. Viszont amikor az érzelmi költés rendszeressé válik, már a havi keretedet vagy a megtakarításodat is érintheti. A pillanatnyi megkönnyebbülés ugyanis gyorsan elmúlhat, a számla viszont megmarad. Azért persze nem kell eltüntetni minden spontán örömöt az életedből: különíts el egy olyan keretet, amelyet nyugodtan elkölthetsz magadra. Nagyobb, nem tervezett vásárlásnál írd fel a terméket és az árát, majd várj 48 órát. Ha akkor is szeretnéd, és belefér a keretedbe, más nézőpontból döntesz róla. A vásárlós appok értesítéseinek kikapcsolása, a reklámlevelekről való leiratkozás és a visszaküldési feltételek ellenőrzése szintén segíthet, hogy ne a pillanatnyi hangulatod válasszon helyetted.

5. Folyamatosan megújulnak az előfizetéseid, de már nem is használod őket!

Az ingyenes próbaidőszak remekül hangzik, amíg el nem felejted, mikor válik fizetőssé. Ugyanez történhet a streamingplatformokkal, egy edzős appal vagy bármilyen tagsági díjjal, amelyre egyszer lelkesen előfizettél, azóta viszont gyakorlatilag semmi hasznát nem vetted. Ezek egyenként nem feltétlenül tűnnek nagy tételnek, együtt mégis meglepően sokba kerülhetnek. Nézd végig a havi terheléseidet, és írd össze az összes rendszeresen megújuló szolgáltatást. Aztán minden egyes előfizetésnél tedd fel magadnak a kérdést: Használom annyit, hogy megérje az árát? Amelyikre igen a válasz, az maradhat; a többit lemondhatod vagy később újraindíthatod. Új próbaidőszaknál pedig rögtön állíts be emlékeztetőt magadnak a lejárat elé.

6. Mindig a kényelmesebb megoldást választod, anélkül hogy ránéznél az árára!

Útközben drágábban vett nasi, az utolsó pillanatban hozzáadott poggyász: sokszor nem magáért a termékért fizetsz többet, hanem azért, mert éppen az a megoldás van kéznél. A kényelem persze fontos, csak jó tudni, mennyibe kerül neked. Hosszabb útra például csomagolhatsz előre innivalót vagy harapnivalót, és a tankolást is megtervezheted, ha autóval mész. A cél nem a kényelem száműzése, hanem hogy te dönts annak az áráról!

7. Mások életszínvonalához próbálsz igazodni!

Egy barátnőd új táskája, valaki más luxusnyaralása vagy a tökéletesnek tűnő lakás az Insta-feedben: könnyű úgy érezni, hogy neked is lépést kell tartanod mindezzel. Csakhogy a látottakból nem derül ki, ki mennyit keres, mire gyűjt, vagy milyen áron engedhet meg magának egy ezekhez hasonló kiadást. A saját életed másokkal való összehasonlítása és az életszínvonalad fokozatos feljebb tolása anyagi fedezet nélkül hozzájárul az eladósodáshoz. Mielőtt egy másnál látott dologra költenél, kérdezd meg magadtól: Akkor is szeretném, ha senki nem látná? Ha igen, tedd be a saját pénzügyi terveid közé. Ha inkább az a vonzó benne, hogy másoknak is van, adj magadnak egy kis időt. A saját céljaidhoz igazított költségvetés sokkal jobb iránytű, mint bárki más életének kiragadott pillanatai.

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