Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

7 dolog, amibe érdemes pénzt fektetni, mert hosszú távon hálás leszel érte

#Pénz
#befektetés
#Lézeres szőrtelenítés
#lézeres szemműtét
#minőségi háztartási gépek
#életminőség javulás
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 20. 12:54

Forrás: Pexels

7 dolog, amibe érdemes pénzt fektetni, mert hosszú távon hálás leszel érte
A nap cikke

Jennifer Lopez újra randizik: a híres színésszel egy filmben már szerelmespárt játszottak

Úgy tűnik, JLo végre le tudta zárni azt a bizonyos Ben-aktát és új fejezetet nyitott a szerelmi életében.

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

10 kutyafajta, aki tökéletes társa az érzékeny embereknek

Ha hajlamos vagy mindent mélyebben megélni, könnyen túlterhelődsz, vagy egyszerűen csak különösen érzékeny személyiség vagy, bizonyos kutyafajták igazán harmonikus társak lehetnek számodra.

Olvasd el!

Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján

Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.

Olvasd el!

Ezt irigylik titkon benned mások a csillagjegyed alapján

Mindenkinek van legalább egy olyan tulajdonsága, amiért mások titokban irigykednek rá, és az asztrológia szerint a csillagjegyed azt is elárulhatja, hogy a te esetedben mi ez.

Olvasd el!

5 körömlakkszín, amiért odáig vannak a cool girl-ök

Mutatjuk azt az 5 körömtrendet, amiért most teljesen odáig vannak a legstílusosabb csajok.

Olvasd el!

Ezt látnod kell! Így reagált Timothée Chalamet, amikor Kylie Jenner végigvonult a Victoria’s Secret kifutóján

Kylie Jenner nem akármilyen szettben debütált a Victoria's Secret kifutóján, Timothée Chalamet pedig a nézőtérről figyelte szerelme minden lépését.

Facebook
Twitter
Pinterest
Vannak kiadások, amelyek elsőre komoly luxusnak tűnhetnek, pedig hosszú távon annyi időt, energiát és akár pénzt is megspórolhatnak, hogy érdemes lehet gyűjteni rájuk.

Mindannyiunknak megvannak a maga apró örömei, amelyekre gondolkodás nélkül szívesen költ. Egy új parfüm, a sokadik táska, egy spontán hétvégi kiruccanás vagy az a bizonyos cipő, amit már hetek óta nézegetünk. És persze ezekkel sincs semmi baj, hiszen néha igenis megérdemeljük, hogy egy kicsit kényeztessük magunkat. De mi lenne, ha a következő nagyobb kiadásod nemcsak néhány hétre okozna örömet, hanem éveken keresztül megkönnyítené az életedet?

Vannak ugyanis olyan dolgok, amelyekre érdemes inkább befektetésként, mint egyszerű vásárlásként tekinteni. Érdemes felismerni, hogy melyek azok a kiadások, amelyek a saját élethelyzetedben valóban megtérülhetnek, akár anyagilag, akár a megspórolt idő és a jobb életminőség szempontjából.

Mutatunk 6 dolgot, amelyre megérheti félretenni!

1. Lézeres szőrtelenítés

Ha évek óta rendszeresen borotválkozol, gyantáztatsz vagy epilálsz, valószínűleg már bele sem gondolsz, mennyi időt és pénzt fordítasz a szőrtelenítésre. Pedig ha összeadnád a borotvák, gyanták, kozmetikai kezelések és különféle szőrtelenítő termékek árát, könnyen meglepődhetnél. Éppen ezért a lézeres szőrtelenítés az egyik olyan szépségápolási beavatkozás lehet, amelyre megéri hosszabb távú befektetésként tekinteni, amennyiben szeretnél tartósan sima lábakat. A kezelés során a lézer energiája a szőrtüszőket célozza meg, így több alkalom után jelentősen csökkenhet a szőrnövekedés. Ez azt jelenti, hogy idővel sokkal ritkábban lehet szükséged borotvára vagy egyéb szőrtelenítési módszerre, ami különösen a rohanós reggeleken jöhet jól. Az eredmény azonban nem mindenkinél egyforma, és fenntartó kezelésekre is szükség lehet.

2. Lézeres látásjavító szemműtét

A szemüvegesek és kontaktlencsések pontosan tudják, mennyi apró bosszúsággal járhat, ha a látásuk folyamatos korrekcióra szorul. Bepárásodó szemüveg télen, elveszett kontaktlencse a legrosszabb pillanatban, kiszáradó szemek egy hosszú munkanap végén, és persze a rendszeres kiadások, amelyekkel egy-egy új szemüveg vagy kontaktlencse beszerzése jár. Nem csoda, hogy sokak számára a lézeres látásjavító műtét az egyik legvonzóbb lehetőség. Bár egy ilyen beavatkozás komolyabb összeget jelenthet, sikeres műtét esetén nincs is szemüvegre szükség.

3. Egy igazán jó laptop

Kevés idegesítőbb dolog van annál, mint amikor egy fontos határidő előtt lefagy a laptopod, tíz percig tart megnyitni egy programot, vagy az akkumulátorod már egyetlen online meetinget sem bír ki töltés nélkül. Ha ráadásul naponta több órát dolgozol vagy tanulsz a számítógépeden, ezek az apró fennakadások hosszabb távon meglepően sok időt és energiát vehetnek el tőled. Egy megbízható, a feladataidhoz megfelelő teljesítményű laptop éppen ezért sokkal több lehet egyszerű elektronikai eszköznél. Ha gyorsan futnak rajta a munkádhoz szükséges programok, megfelelő az akkumulátor-üzemideje, és több évre elegendő teljesítményt nyújt, akkor rengeteg bosszúságtól kímélheted meg magad. Persze nem feltétlenül kell a legdrágább modellt választanod.

5. Minőségi fogászati ellátás

A fogorvosi kezelések ritkán szerepelnek a kívánságlistánk élén, különösen akkor, ha éppen egy utazásra vagy valamilyen régóta vágyott divatdarabra gyűjtünk. Pedig a szájüregi egészség megőrzése az egyik legfontosabb dolog, amire érdemes időt és pénzt fordítani. Egy kisebb fogászati probléma ugyanis kezelés nélkül idővel sokkal komolyabb beavatkozást tehet szükségessé. Éppen ezért nem érdemes megvárni, amíg valami fájni kezd. A személyre szabott rendszeres ellenőrzések, a szükség szerinti fogkő-eltávolítás és a problémák időben történő kezelése segíthet megelőzni a későbbi kellemetlenségeket.

6. Robotporszívó vagy más időspóroló háztartási eszköz

Ha a hétvégéd jelentős része takarítással, mosással és különféle házimunkákkal telik, valószínűleg már többször eljátszottál a gondolattal, milyen jó lenne, ha valaki átvállalna tőled néhány feladatot. Bár egy teljes munkaidős bejárónő nem feltétlenül fér bele a költségvetésedbe, vannak olyan háztartási eszközök, amelyekkel valamennyire automatizálhatod a mindennapi teendőket. Egy robotporszívó például különösen hasznos lehet, ha háziállatod van, sok por gyűlik össze a lakásodban, vagy egyszerűen szeretnéd ritkábban elővenni a hagyományos porszívót. Hasonlóan praktikus lehet egy mosogatógép vagy egy szárítógép is, amennyiben a lakásod adottságai és a háztartásod mérete indokolják. Persze ezek a készülékek sem dolgoznak teljesen önállóan, karbantartást és energiát is igényelnek, így érdemes vásárlás előtt kiszámolni a várható költségeket. Ha viszont rendszeresen órákat nyersz velük, könnyen az otthonod legjobb beruházásai közé kerülhetnek.

7. Egy olyan tanfolyam vagy képzés, amely valóban előrevisz

A legjobb befektetések közül néhányat nem lehet megfogni, felvenni vagy kitenni a polcra. Ilyen például az a tudás, amelyet egy tanfolyamon vagy képzésen szerzel meg. Legyen szó nyelvtanulásról, programozásról, fotózásról, videóvágásról, marketingről vagy akár egy szakmai továbbképzésről, bizonyos készségek évekkel később is hasznosak lehetnek. Persze ma már rengeteg ingyenes oktatóanyag és online kurzus érhető el, ezért nem minden esetben szükséges több százezer forintos képzésre befizetni. Ha azonban egy konkrét tudás megszerzésével előreléphetsz a munkádban, új karrierlehetőségek nyílhatnak meg előtted, vagy akár egy saját vállalkozást is elindíthatsz, akkor a tanulásra fordított összeg valóban megtérülhet.

Hamarosan Joy-napok!

November 12–15. között ismét jönnek a JOY-napok, méghozzá akár 50%-os kedvezményekkel, több mint 1000 üzletben és online! Ha már régóta tervezed, hogy lecseréled a régi laptopodat, beszerzel egy igazán jó minőségű télikabátot, vagy olyan praktikus eszközökkel könnyíted meg a mindennapjaidat, mint egy robotporszívó, akkor most érdemes elővenned a kívánságlistádat. A Joy-napok alatt számos divat-, szépségápolási, elektronikai és otthoni terméket szerezhetsz be kedvezőbb áron, így a régóta halogatott nagyobb vásárlásaidat is érdemes lehet erre az időszakra időzítened. Tervezz előre, vásárolj tudatosan, és CSAPJ LE A KEDVEZMÉNYEKRE! A kuponokat digitálisan, a Joy Hungary appban is megtalálod és felhasználhatod.

Kép
forrás: joynapok.hu

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Sztárok

Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján

Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.

Kép
Életmód

Ismered a tubing szempillaspirált? Egyre népszerűbb ez a termék, és nem véletlenül

Nem kenődik el, nem hagy pandamaci szemeket, este pedig akár langyos vízzel is eltávolíthatod – a tubing szempillaspirál egészen másképp működik, mint a hagyományos festékek.

Kép
Sztárok

Ilyen gyönyörű nő lett Vincent Cassel és Monica Bellucci lánya

Az egykori sztárpár lánya, Deva már 22 éves, és évek óta a filmes szakmában dolgozik.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 21.: az Ikreknek érdemes óvatosabban kinyilvánítaniuk a véleményüket, a Mérlegek egyedülálló lehetőséget kapnak

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Életmód

„Csak azért vagyok féltékeny, mert szeretlek” – 7 mondat, ami mögött kontroll is rejtőzhet

Féltés vagy irányítás? Ezeket a mondatokat könnyű összekeverni a szeretettel, a gondoskodással vagy a törődéssel.

Kép
Sztárok

Hunter Schafer őszintén beszélt nemi megerősítő műtétjéről és a döntés hátteréről

Az Eufória sztárja elmesélte, miért döntött a nemi megerősítő műtét mellett, és hogyan élte meg a felépülés időszakát.