7 ok, ami miatt szinte rögtön elkapod a betegségeket az őszi-téli szezonban - Így előzd meg végre

Kevesebb időt töltünk a szabadban, többet vagyunk zárt helyiségekben, és a szervezetünknek is alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Az őszi-téli betegségek hátterében azonban nem önmagában a hideg áll. A náthát és az influenzát vírusok okozzák, amelyek terjedésének bizonyos körülmények kifejezetten kedveznek. Ráadásul néhány ártalmatlannak tűnő szokásunkkal mi magunk is növelhetjük a fertőzések kockázatát. Bár sokan a hűvös időjárást hibáztatják, a yakran olyan hétköznapi szokások okozzák a legnagyobb problémát, amelyek megkönnyítik a vírusok terjedését. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelned, ha szeretnéd egészségesebben átvészelni az őszi-téli hónapokat.

1. Túl kevés időt töltesz a friss levegőn

Amikor odakint csípős az idő, sokkal csábítóbb otthon maradni a melegben. A zárt helyiségekben azonban könnyebben terjedhetnek a légúti vírusok, különösen akkor, ha sok ember tartózkodik egy légtérben, és nincs megfelelő szellőzés. A friss levegő nemcsak a közérzetünknek tesz jót, hanem csökkentheti a fertőző vírusrészecskék koncentrációját is. Ha egész nap irodában dolgozol, érdemes időnként kimenni egy rövid sétára, otthon pedig rendszeresen szellőztetni. Már néhány perc intenzív kereszthuzat is segíthet a levegő cseréjében, bár a szükséges idő a helyiség méretétől és a légmozgástól függ.

2. Nem alszol eleget

Az alvás nem pusztán a pihenésről szól: az immunrendszer megfelelő működésében is fontos szerepet játszik. Ha rendszeresen későn fekszel le, korán kelsz, és alig jut időd regenerálódni, a szervezeted nehezebben birkózhat meg a fertőzésekkel. A kutatások összefüggést találtak a tartós alváshiány és a légúti fertőzések fokozott kockázata között. Felnőttként általában legalább hét óra alvásra van szükséged, de az egyéni igények eltérhetnek. Ha mostanában állandóan fáradtnak érzed magad, érdemes átgondolnod az esti rutinodat.

3. Túlságosan száraz a levegő a lakásban

A fűtési szezon beköszöntével a lakások levegője gyakran kiszárad. Ez nemcsak a bőrödön érezhető, hanem az orrod és a torkod nyálkahártyáját is irritálhatja. Az orrnyálkahártya fontos védelmi feladatot lát el, mivel segít kiszűrni a belélegzett részecskéket és kórokozókat. A túlságosan száraz levegő ronthatja ezt a védekezést, miközben bizonyos légúti vírusok terjedésének is kedvezhet. Érdemes figyelni arra, hogy otthonod páratartalma nagyjából 30-50 százalék között maradjon. A túlzott párásítás sem jó megoldás, mivel elősegítheti a penész megjelenését.

4. Elfelejtesz kezet mosni

Telefon, kilincs, kapaszkodó, bevásárlókocsi: naponta rengeteg olyan felületet érintünk meg, amelyet mások is használnak. Ha ezután automatikusan az arcunkhoz, a szemünkhöz vagy a szánkhoz nyúlunk, bizonyos kórokozók könnyebben bejuthatnak a szervezetünkbe. A rendszeres, alapos kézmosás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy csökkentsük a fertőzések kockázatát. Különösen fontos étkezés előtt, hazaérkezés után, valamint köhögést vagy orrfújást követően. A szappanos kézmosás legalább húsz másodpercig tartson, és az ujjak közötti területekről se feledkezz meg.

Mi tudjuk, hogyan előzheted meg a betegségek egy részét - olcsóbban! Az egészségtudatos életmód a táplálkozásnál és a vitaminok pótlásánál kezdődik, de a mindennapi jóllétünkhöz a tudatos öngondoskodás is hozzátartozik. Ha szeretnél jobban odafigyelni magadra az őszi-téli időszakban, van némi tanácsunk: fedezd fel a Szafi változatos, tudatos táplálkozást támogató termékeit, a Liwin kínálatát, a Biogaia élőflórás termékeit, vagy épp a HUSH & HUSH prémium étrend-kiegészítőket! Hogy miért épp ezeket említettük? Mert november 12-15. között a JOY-napok alatt kedvezményesen szerezheted be ezeket, így remek alkalom nyílik arra, hogy feltöltsd a konyhádat, és egy kis extra figyelmet fordíts az egészségedre. Böngészd át a JOY-napok kuponos ajánlatait, és hozd ki a legtöbbet az őszi feltöltődésből!

5. Nem figyelsz eléggé a táplálkozásodra

Ősszel és télen sokan kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, a rohanós hétköznapokon pedig gyakrabban kerülnek gyorsan elkészíthető ételek az asztalra. A változatos étrend hiánya hosszabb távon a védekezőképességünkre is hatással lehet. Az immunrendszer megfelelő működéséhez többek között C-vitaminra, D-vitaminra, cinkre, vasra és megfelelő mennyiségű fehérjére is szükség van. Ezek hiánya ronthatja a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezését. Nem kell azonban rögtön étrend-kiegészítőkhöz nyúlnod: a szezonális zöldségek, a citrusfélék, a hüvelyesek, a tojás és az olajos magvak is hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Vitaminpótlásra elsősorban igazolt vagy valószínűsíthető hiány esetén lehet szükség.

6. Betegen sem lassítasz

Ismerős helyzet, amikor reggel kapar a torkod, fáj a fejed, mégis elindulsz dolgozni, mert túl sok a teendő? Sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni a betegség első jeleit, és ugyanazzal a tempóval folytatják a napjaikat. Ez azonban nem feltétlenül jó döntés. A szervezetnek fertőzés idején megfelelő pihenésre és folyadékbevitelre van szüksége. Ráadásul ha légúti fertőzéssel mész közösségbe, másoknak is továbbadhatod a kórokozókat. Ha belázasodsz, köhögsz vagy rossz a közérzeted, érdemes otthon maradni. A megszokott tevékenységeidhez akkor térj vissza, ha a tüneteid összességében javulnak, és legalább 24 órája láztalan vagy lázcsillapító nélkül.

7. Nem foglalkozol a megelőző védőoltásokkal

A vitaminok, az egészséges étkezés és a megfelelő alvás sokat számítanak, de bizonyos fertőzésekkel szemben célzott védelemre is szükség lehet. Az influenza például nem egyszerű megfázás: magas lázzal, izomfájdalommal, erős levertséggel járhat, és súlyos szövődményeket is okozhat. Az évente beadott influenza elleni védőoltás csökkentheti a megbetegedés és a súlyos szövődmények kockázatát. Különösen fontos lehet az idősebbek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők számára. Érdemes háziorvosoddal egyeztetni arról, hogy az adott szezonban mely oltások ajánlottak számodra.

forrás: joy

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