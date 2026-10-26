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"Borzasztóan hullott a hajam" - 7 dolog, ami azután történhet, hogy leállsz a hormonális fogamzásgátlóval
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A hormonális fogamzásgátló elhagyása után a tested számos meglepetést tartogathat, még akkor is, ha korábban évekig semmilyen panaszod sem volt. Mutatjuk, milyen változásokra számíthatsz, és mi zajlik ilyenkor a szervezetedben. Évekig minden kiszámíthatóan működött: pontosan tudtad, mikor fogsz menstruálni, a bőröd viszonylag problémamentes volt, a hormonális ingadozásokat pedig alig érzékelted. Aztán úgy döntesz, abbahagyod a fogamzásgátlót, és néhány hét vagy hónap elteltével mintha teljesen megváltozna a tested. A hajkeféd tele lesz kihullott hajszálakkal, újra megjelennek a kamaszkori pattanások, a menstruációd pedig saját menetrendet követ. A hormonális fogamzásgátlás abbahagyásával a szervezet visszatér a saját hormonális ciklusához, ami mindenkinél eltérő tapasztalatokkal járhat. Vannak, akik szinte semmit sem vesznek észre, mások több kellemetlen tünettel is szembesülnek.
De, akkor lássuk, mik történhetnek, ha abbahagyod!
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