7 Disney mese, aminek története eredetileg sötét és ijesztő volt

Utoljára frissült: 2025. április 27. 12:01

A Disney-meséket gyerekként imádtuk, felnőttként pedig nosztalgiával és néha meglepő felfedezésekkel nézzük újra.

A Walt Disney által teremtett történetek generációk óta formálják a világról alkotott képünket, hiszen bennük a jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz megbűnhődik, és a szerelem mindig győz. A Disney stúdió első egész estés animációs filmje az 1937-ben bemutatott Hófehérke és a hét törpe volt, ami nemcsak a technológiai újításai, de a történetmesélés szempontjából is mérföldkőnek számított, most 2025-ben pedig megkaptuk az élőszereplős verziót, ami nem mellesleg elég nagy port kavart.

A legtöbb Disney-mese tanulságos, erkölcsi mondanivalót hordoz: legyél bátor (Oroszlánkirály), ne add fel (Herkules), higgy magadban (Mulan). De azt már kevesebben tudják, hogy ezek a történetek gyakran sötét, tragikus vagy épp brutális népmeséken, legendákon alapulnak, például a Grimm-testvérek gyűjteményeiben vagy Hans Christian Andersen klasszikusaiban. A Disney ezeket a sztorikat a gyerekek számára fogyasztóbaráttá tette; kisimította az éles sarkokat, elhagyta a véresebb jeleneteket, és happy endet kapcsolt mindegyik végére.

Most összegyűjtöttünk 7 olyan ismert Disney-mesét, aminek az eredeti változata messze nem volt ennyire álomszerű.

