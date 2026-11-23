November végén a „majd januártól” meglepően sok mindenre jó válasznak tűnik: például, majd januártól lesz időd elolvasni azt a könyvet, ami hetek óta az éjjeliszekrényeden vár, majd akkor kipróbálod azt a pilates-órát, amit már háromszor megnéztél a stúdió oldalán. És persze majd az ünnepek után kitalálod, hogyan férhetne bele egy kis nyugi a hétköznapokba.

Közben pont az év végi rohanásban eshet a legjobban, ha visszaszerzel magadnak egy kis énidőt. Lehet, hogy ez egy húszperces ebédszünet, amit végre a géptől távol töltesz, vagy egy szabad szombat, amit kedved szerint alakíthatsz. Ha van valami, amiből jövőre többet szeretnél, decemberben már kipróbálhatod, hogyan férne bele az életedbe.

1. Képzeld el, milyen lenne egy jó, átlagos hétköznapod!

Adj magadnak húsz percet, és írj le egy teljesen hétköznapi napot abból az életből, amit 2027-ben szeretnél élni. Hogyan indulna a reggeled? Mit csinálnál, ha ebédidőben még mindig jönnének az e-mailek? Kinek írnál este, akit mostanában mindig csak fejben keresel fel? Minél hétköznapibb a jelenet, annál könnyebb lesz észrevenni benne valamit, amit már holnap kipróbálhatsz. Ha például egy képzeletbeli szerdádon jut időd nyugodtan meginni a kávédat, kezdd azzal holnap, hogy legalább az első pár korty közben tedd félre a telefonodat.

2. Párosítsd az új szokást valamivel, amit már most is szeretsz!

Ha szeretnél többet sétálni, tartogasd a kedvenc podcastod új részeit arra az időre, amíg úton vagy. Ha esténként jólesne egy kis nyújtás, terítsd le a matracot a nappaliban, mielőtt elindítod a sorozatodat. Még a heti pénzügyeid átnézése is könnyebben beleférhet, ha vasárnap a reggeli kávéd mellé időzíted, és szánsz rá negyedórát. Gondolj arra a szokásra, aminek hetek óta próbálsz helyet találni. Mi az a kis plusz, amitől akár várnád is?

3. A téli glow-upot kezdd azzal, ami a napodba is belefér!

A téli rutinnak három fontos része van: fehérje és növényi ételek, erősítés és séta, alvás és természetes fény. A gyakorlatban ez lehet egy almás-görög joghurtos reggeli, egy rövid séta ebéd után, amikor még világos van, vagy egy olyan este, amikor időben ágyba kerülsz. Ha az erősítésnek szeretnél helyet csinálni, nézd meg előre, a héten melyik két napba férne bele egy rövidebb edzés. Egy sűrű decemberi napon már az is jó kiindulópont, ha ezek közül egyre jut időd.

4. Adj egy kis frissítést a gardróbodnak és a környezetednek!

Ha szeretsz moodboardot készíteni, ments el pár szettet, enteriőrt vagy fotót, aminek tetszik a hangulata, aztán nézd meg, milyen részleteket tudsz átvenni belőlük. Lehet, hogy a kedvenc lementett szettedet már most össze tudod rakni a szekrényedből, csak eddig mindig ugyanazzal a pulcsival vetted fel azt a nadrágot. Vagy rájössz, hogy mennyivel szívesebben ülnél le este olvasni, ha a fotel mellé tennéd a lámpát, és elpakolnád róla a ruhákat. Az év végi rebrand simán kezdődhet azzal a fülbevalóval is, amit folyton különleges alkalomra tartogatsz.

5. Nézd meg, milyen kedved lesz attól, amit a közösségi médiában pörgetsz!

Van az a profil, amit egykor egy szuper outfit miatt követtél be, most viszont minden videója után úgy érzed, sürgősen venned kell valamit. Az ilyen fiókokat nyugodtan némítsd le, és figyeld meg, melyik tartalmak után csukod be tényleg jobb kedvvel az appot. Ugyanezt megteheted azzal is, amit útközben hallgatsz vagy este olvasol. Ha például hónapok óta érdekel egy kreatív hobbi, keress róla egy podcastot a hazafelé útra. Máris van valami, amit várhatsz a dugóban vagy a villamoson.

6. Könnyíts meg ma egy dolgot a holnapi önmagadnak!

Képzeld el a holnap reggelt, és gondold végig, mi az az egy dolog, aminek örülnél, ha már el lenne intézve. Kikészítheted a ruhádat, bepakolhatod az ebédedet, vagy elküldheted azt a kétmondatos e-mailt, amit napok óta minden este átírsz a másnapi listádra. Ha van egy nagyobb terved, amit szeretnél végre elkezdeni, szánj húsz percet az első konkrét lépésre. Például válassz ki két munkádat a portfóliódhoz, vagy nézd meg, mikor indul az a tanfolyam, amire hónapok óta visszajársz nézelődni.

7. Írd fel azt is, amit már sikerült elérned!

Nyiss egy jegyzetet a telefonodon „Ennek örültem ma” címmel, és esténként írj bele egy konkrét pillanatot. Lehet, hogy felszólaltál egy meetingen, pedig általában csak utólag jut eszedbe, mit mondhattál volna. Vagy végre lemondtál egy programot, amire fáradtan és kötelességből mentél volna el. Szilveszter előtt olvass vissza pár bejegyzést, és válassz ki egy dolgot, amiből januárban is szeretnél többet. Egészen más úgy átgondolni és megtervezni a következő évedet, hogy közben eszedbe jut az a decemberi kedd is, amikor már sikerült helyet csinálnod valaminek.

És ha már az egyszerű trükköknél tartunk: mutatjuk, melyik ételek tesznek jót a mentális egészségednek!

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