A rejtőzködés elengedhetetlen stratégia a természetben a táplálékláncban elfoglalt helytől függetlenül, emiatt szinte nincs olyan élőlény, amelyik ne használná ki e téren a lehetőségeit, beleértve a prédaállatokat és a ragadozókat.

Az álcázás képessége a természetes szelekció révén, hosszú evolúciós folyamatok során alakult ki, és a környezethez való folyamatos alkalmazkodással finomodott tökéletesre. Amelyik állat a legügyesebben olvadt be környezetébe, hatványozottan nagyobb eséllyel maradt életben, függetlenül attól, hogy éppen rejtőzködni vagy támadni igyekezett. Az álcázási stratégák ászai viszont nemcsak külsőben, hanem viselkedésükkel is igyekeztek idomulni a környezeti viszonyokhoz, így biztosítva a túlélés zálogát a legveszélyesebb körülmények között is. A továbbiakban az álcázás nagymestereiről lesz szó, olyan állatokról, amik képességeiknek hála az avatatlan szemnek első, de még második pillantásra is láthatatlanok maradnak saját környezetükben.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 7 állatot, ami a rejtőzködés mesterévé vált!

Galéria / 7 kép 7 állat, ami mesteri szintre emelte az álcázás képességét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men írása.