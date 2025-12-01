Életmód
7 ajándékötlet gyerekeknek, ami ezerszer jobb, mint bármilyen játék
7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki
Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek
A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi
Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.
A többség biztosra megy, amikor gyereknek néz ajándékot és valamilyen trendi játékot választ, pedig nem feltétlenül ezzel lehet a legnagyobb örömet okozni a kicsiknek. Ha olyan szülő, nagynéni, nagybácsi, nagyszülő vagy keresztszülő akarsz lenni, akit imádnak a gyerekek, nézd meg tippjeinket!
Galériánkból megtudhatod, milyen ajándékkal érdemes meglepni egy gyereket, ha nem szeretnél újabb játékot vásárolni!
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
Az igazi Barbie-ház: így néz ki Eva Mendes rózsaszín otthona
A színésznő rózsaszín konyhája és nappalija egyszerre sikkes és merész, Mendes pedig láthatóan az apró részletekre is odafigyel.
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
A legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárok 2025-ben
Olyan úti célokat mutatunk, amelyekben garantáltan nem fogsz csalódni, ha a karácsonyi vásárok hangulatát akarod megélni!
