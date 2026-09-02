60 kérdés, amit fel kell tenned, ha igazán meg akarsz ismerni valakit

Kevés olyan mondat létezik, amitől gyorsabban lefagy az ember, mint a klasszikus „mesélj magadról” kérés – akár egy állásinterjún kapjuk meg, akár egy első randin, akár egy új kollégától, de akár olyasvalakitől is, akivel éppen elkezdtünk összebarátkozni. Ilyenkor zavarunkban még az is elfelejthetjük, hol nőttünk fel, mit csináltunk az elmúlt harminc évben vagy melyik a kedvenc sorozatunk – akkor is, ha máskor órákig tudnánk sztorizni magunkról.

Mert néha tényleg csak egy jó kérdés hiányzik ahhoz, hogy az udvarias small talk helyett megismerhessenek minket – és mi is másokat! És nem, egyáltalán nem arról van szó, hogy a most következő hatvan kérdést egymás után ki kell pipálnod egyetlen randi vagy találkozó alatt, a valódi kapcsolódást leginkább az teremti meg, hogy IGAZÁN figyelsz arra, milyen választ ad a másik az átlagostól eltérő kérdésekre.

Tehát, ha valaki például azt mondja neked, hogy az utóbbi években az Off Campus sorozat volt az, amire a legjobban rákattant, ne ugorj rögtön a következő topicra, inkább kérdezd meg, mi fogta meg ennyire a szériában, és olvasta-e már Elle Kennedy könyveit is – ettől lesz izgalmas a beszélgetésetek, ahelyett, hogy egyfajta feleletválasztós tesztté, kikérdezéssé válna.

forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime � Amazon Content Services LLC Egyáltalán nem mindegy, milyen kérdéseket teszel fel annak, akit meg akarsz ismerni!

Kezdd könnyedén!

Első randin vagy egy új barátság esetében nem feltétlenül érdemes öt perc után az élet értelmét keresni és megfejteni, a jól feltett könnyedebb kérdésekből viszont meglepően sok mindent kideríthetsz a másikról. Ilyen például a humora, az érdeklődési köre, sőt még azt is megtudhatod ezekből, mennyire passzolnátok egymáshoz a hétköznapokban. Ráadásul a válaszai alapján több olyan dologra is rákérdezhetsz, amelyek elmélyíthetik a beszélgetéseket.

1. Melyik az az étel, amit tényleg bármikor meg tudnál enni?

2. Melyik az az étel, amivel bárkit leveszel a lábáról, ha elkészíted?

3. Ha bárkivel vacsorázhatnál, élő vagy már elhunyt emberrel, kit választanál?

4. Kutyás vagy macskás típus vagy?

5. Mi az a téma, amiről órákon keresztül képes lennél beszélni?

6. Mi a legfurább dolog, amiben meglepően jó vagy?

7. Melyik sorozatot nézed jelenleg?

8. Ki az a karakter filmekből vagy sorozatokból, akiben kicsit magadra ismersz?

9. Melyik előadót néznéd meg élőben akkor is, ha fájdalmasan sokba kerülne rá a jegy?

10. Melyik volt eddig életed legjobb utazása?

Gyerünk a gyerekkorba!

Szó sincs arról, hogy fel kellene tépned a gyerekkori sebeit és traumáit: sokszor már abból is egészen új oldalát ismerheted meg valakinek, ha megtudod, milyen gyerek volt, milyen hülyeségeket csinált tiniként vagy miért rajongott tízévesen. A gyerekkorról szóló történetek ráadásul rengeteget elárulhatnak azokról az élményekről és emberekről, amelyek később formálták a személyiségét. Ezeknél a kérdéseknél azonban különösen fontos figyelni arra, mennyire szívesen nyíl meg neked a másik: vannak, akik imádják felidézni ezt az időszakot, másoknak viszont jóval érzékenyebb témakör lehet.

11. Hol nőttél fel, szerettél ott élni?

12. Milyen gyerek voltál: Mintadiák vagy inkább az, akit mindig leszidtak valamiért?

13. Melyik volt a legcikibb korszakod?

14. Volt olyan játékod vagy tárgyad, ami nélkül sehova nem mentél?

15. Melyik tantárgyat szeretted a legjobban?

16. Ki volt az első nagy szerelmed vagy crushod?

17. Mi lepett meg a legjobban a felnőtté válásban?

18. Ha most tanácsolhatnál valamit a tízéves önmagadnak, mi lenne az?

forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime Amazon Content Services LLC A barátaiddal való kapcsolataid is sokat elárulhatnak rólad másoknak!

Kérdezz a kapcsolatairól!

Az, ahogyan valaki miként beszél a hozzá közel álló emberekről, elég sokat elárul róla: nemcsak arról kaphatsz képet, hogy milyen családi háttérből érkezik, hanem arról is, mit jelent számára a bizalom, az intimitás vagy éppen a lojalitás. Ezt a témát azonban nem érdemes úgy kezelni, mintha mindenkinek ugyanolyan tapasztalatai lennének a családot, illetve a baráti kört illetően.

19. Ki az első, akit felhívsz, amikor valami nagyon jó dolog történik veled?

20. Melyik családtagodhoz állsz a legközelebb?

21. Van olyan családi hagyomány, amit mindenképpen tovább szeretnél adni?

22. Hogyan ismerkedtél meg a legjobb barátoddal?

23. Szerinted hogyan jellemeznének téged a barátaid?

24. Mi az a tulajdonság, amit a legfontosabbnak tartasz egy barátban?

25. Mikor érzed azt, hogy igazán közel kerültél valakihez?

Őszintén a Nagy Ő-ről!

Ha új randipartnerről van szó, muszáj beszélnetek a párkapcsolatokról is: nyilván nem kell az első találkozás alkalmával felsorolni egymásnak az összes exetek nevét, meg azt, hogy milyen viszony fűzött titeket hozzájuk, arról viszont érdemes megnyílnotok a másiknak, hogy ki mit keres a társában, hogyan gondolkodik a párkapcsolatokról. Természetesen senkit nem kell sarokba szorítani ezekkel a kérdésekkel, hiszen nem vallatásról van szó, hanem ismerkedésről – és amúgy akár egy új baráttal is cseveghettek erről, mivel tudod, a szerelmi életünkben felmerülő problémák idővel a barátaink „problémái” is lesznek.

26. Milyen számodra a tökéletes első randi?

27. Melyik volt életed legrosszabb randija?

28. Számodra milyen flört a legvonzóbb?

29. Mit tanultál a korábbi kapcsolataidból?

30. Mi az a tulajdonság, amit a leginkább keresel egy hosszú távú partnerben?

31. Szerinted mitől válsz te jó partnerré?

32. Milyen kapcsolatot keresel most az életedben?

Értékeld az értékrendet!

Lehet, hogy két embernek teljesen eltérő a zenei ízlése vagy másképpen képzelik el a tökéletes vasárnapot, ettől még szuper partnerek vagy barátok lehetnek. Az alapvető értékeknél azonban már más a helyzet! A világnézet, a fontos társadalmi kérdésekről alkotott vélemény vagy az, hogy valaki milyen elvek szerint próbál élni, hosszú távon komoly szerepet játszhatnak abban, mennyire vagytok kompatibilisek – akár társként, akár barátként. Ezek már személyesebb témák, ezért ha kérdezel róluk, te is legyél hajlandó megosztani a másikkal a saját válaszodat.

33. Van olyan mottó vagy szabály, amihez mindig próbálod tartani magad?

34. Hiszel a karmában?

35. Hiszel az asztrológiában?

36. Van olyan ügy, ami különösen fontos neked?

37. Mi az a tulajdonság, amit a legkevésbé tudsz elviselni másokban?

38. Van olyan dolog, amiről az évek során teljesen megváltozott a véleményed?

forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime Amazon Content Services LLC Nem baj, ha más iránt rajongtok, a világnézeteteknek azonban hasonlítania kell egymásra!

Meséljetek a munkáról!

Kérdezz bátran a másik foglalkozásáról is, csak ne menjetek át állásinterjúba! Ne csak annyi érdekeljen, mi a pozija és melyik cégnél dolgozik, mert ennél sokkal izgalmasabb arról beszélgetni, hogyan indult el a karrierútja, miként került az adott pályára, mit szeret benne, és egyáltalán mennyire fontos számára a karrier. Egy ember munkához való viszonya ugyanis nemcsak a szakmájáról mesélhet, hanem arról is, mi motiválja, mennyire tud határt húzni a munka és a magánélet között, illetve, hogy milyen jövőt képzel el magának.

39. Hogyan kötöttél ki a mostani szakmádban?

40. Mi a kedvenc része a munkádnak?

41. Mi stresszel benne a legjobban?

42. Ha a pénz egyáltalán nem számítana, ugyanezt csinálnád?

43. Mi volt életed első munkája?

44. Mitől éreznéd azt, hogy szakmailag tényleg befutottál?

Áradozzatok az álmaitokról!

Kifejezetten intim pillanat az, amikor valaki mesélni kezd neked arról, hogy milyen életet képzelne el magának, ha nem lennének pénzügyi, földrajzi vagy egyéb korlátjai. Ezekből a válaszokból nemcsak az derülhet ki, hogy akar-e egyszer tengerparti házat vagy világ körüli utat, hanem az is, mi jelenti számára a sikert, a biztonságot vagy egyszerűen a boldogságot.

45. Mi az, amit mindenképpen szeretnél még elérni?

46. Mi lenne az első dolgod, ha holnap megnyernéd a lottót?

47. Hol élnél a legszívesebben?

48. Mi az, amit szeretnél, ha öt év múlva másképp nézne ki az életedben?

49. Mire vagy eddig a legbüszkébb az életedben?

50. Ha a pénz nem számítana, hogyan nézne ki az áloméleted?

51. Szeretnél egyszer megházasodni?

52. Szeretnél gyereket?

Essen szó a szokásokról is!

Elsőre biztosan nem tűnik életed beszélgetésének az, hogy valaki reggel hatkor vagy tízkor ébred-e fel általában, mégis meglepően sokat árulkodhat arról, milyen lenne egymás életének részévé válni. Lehet, hogy egyikőtök számára a tökéletes szombat a szabadban telik vagy a városban, a másik pedig legszívesebben pizsamában nézne sorozatokat otthon egész nap. Egyik sem jobb vagy rosszabb – csak jó tudni róla.

53. Reggeli pacsirta vagy inkább éjszakai bagoly vagy?

54. Mi az első dolog, amit munka után csinálsz?

55. Szeretsz főzni, vagy inkább rendelni szoktál?

56. Pontos típus vagy, vagy rendszeresen öt-tíz perc késéssel esel be mindenhová?

57. Hogyan néz ki számodra egy tökéletes szabadnap?

58. Inkább otthonülős vagy, vagy folyamatosan mennél valahova?

59. Amikor stresszes vagy, társaságra van szükséged, vagy inkább egyedül lennél?

60. Mennyi énidő kell ahhoz, hogy újra teljesen önmagadnak érezd magad?

Nem a minőség, a mennyiség a lényeg! A legjobb beszélgetések nem azok, amikor egymás után végigmész egy előre összeállított listán. Sőt, lehet, hogy már az első kérdés után húsz percig teljesen másról fogtok csevegni – és pontosan ez a lényeg. Figyeld, mire kapja fel a fejét a másik, melyik történetet meséli csillogó szemmel, és hol kezd egyre rövidebb válaszokat adni. Ha szívesen mesél, kérdezz tovább. Ha láthatóan kényelmetlen neki a téma, engedd el! Mert végül nem az fog közelebb vinni valakihez, hogy megtudod-e tőle mind a hatvan kérdésre választ, hanem az, hogy amiről beszéltek, az elmélyítheti-e a kapcsolatotokat!

Jöhet az a hat kérdés is, amit a férfiak csak akkor tesznek fel, ha odavannak érted?

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